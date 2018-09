Esküvői fotópályázat a Borsod Online-on – Bemutatkozik a Galyas házaspár

Galyas-Beluscsák Beatrix és Galyas László már lassan 9 éve, hogy egy párt alkotnak, ebből közel 4 éve együtt is élnek, és van egy két éves huncut kislányuk.

2009-ben ismerkedtek meg közös barátok által. Az első találkozástól kezdve minden nap beszéltek, olykor egészen hajnalig, mire azon kapták magukat, hogy már nem tudnak egymás nélkül meglenni – már akkor tudták, hogy ez a kapcsolat hosszú távra fog szólni.

Az eljegyzésük 5 éve történt egy családi összejövetelen, Mikuláskor, egy roppant aranyos szituációban. Erre az alkalomra a keresztlányuknak hívtak egy Mikulást, aki odaadta neki a kis piros csomagokat. A végén, mikor már azt úgy tűnt, a vén szakállas hazamegy, Beatrix nagy meglepetésére magához hívta, és mondta, hogy üljön az ölébe, mert van számára is egy ajándék. A lány hirtelen nagyon zavarba jött, mert egyáltalán nem számítottam rá, hogy neki is szerepe lesz az este folyamán. Aztán a Mikulás kezébe adott egy csomagot, ami persze jó alaposan be volt csomagolva, mikor kibontotta, látta, hogy a dobozban egy szál rózsa van, annak a tetején pedig egy gyűrű, amit először észre sem vett. Ezután odalépett László, és megkérte a kezét szóban is.

Az esküvőt augusztus elején tartották Ózdon, egy csodás nyári napon. Életük egyik legszebb napjaként emlékeznek rá, minden úgy sikerült, ahogyan eltervezték, sőt még felül is múlta az elképzelésüket. Nem voltak sokan, csupán a szűk család és a barátok voltak jelen, de számukra így volt remek a hangulat – mindenki nagyon jól érezte magát, olyannyira, hogy másnap reggelig tartott a mulatság. Beatrix legszívesebben minden nap átélné ezt a csodás napot.

A fotózás helyszíne az ózdi Csónakázó tó volt. Mindenféleképp természetben készült képeket szerettek volna és a gyönyörű zöld táj, a tóban úszkáló kacsák miatt esett erre a választásuk. Illetve sokat sétálnak itt a kislányukkal is, ezért remélték, hogy szép napos idő lesz és ki tudnak menni oda fényképezkedni a kislánnyal együtt, ami a kép tanúsága szerint így is történt.

Esküvői fotópályázat a Borsod Online-on - Elindult a szavazás! Miskolc - Mostantól egészen október 15-én éjfélig lehet szavazni a Borsod Online esküvői fotópályázatára folyamatosan beérkező képekre. A legtöbb voksot begyűjtő pár kényeztető wellness-hétvégét nyer. Ám szavazni is érdemes! A voksoláshoz szükséges egy rövid regisztráció, amivel a szavazó automat... Tovább a cikkhez

Esküvői fotópályázat a Borsod Online-on Miskolc - Kényeztető wellnesshétvége a legjobbnak bizonyuló fényképen szereplő pár jutalma. Érdemes részt venni a lapunk hírportálján, a Borsod Online-on augusztus 17-én kezdődő esküvői fotópályázaton. A legtöbb szavazatot összegyűjtő páros jutalma egy 2 személyes, 2 éjszakára szóló, kényeztető w... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA