Esküvői fotópályázat a Borsod Online-on – Bemutatkozik a Frózsi házaspár

Frózsi-Szucskó Marcsi és Frózsi Gergely – sokakhoz hasonlóan – a közös munkahelynek köszönhetik ismeretségüket, bár az ő esetükben ez nem ment annyira egyszerűen. Hat évvel ezelőtt barátságnak indult a kapcsolatuk, aztán szerelem lett belőle, az ismerősök szerint igazi szappanopera az életük és a kapcsolatuk.

Amikor már majdnem elveszítették egymást, akkor jöttek rá, hogy mennyire szeretik egymást. Ezután nem teketóriáztak, összeköltöztek, nem sokkal később pedig már várták is a kisbabájukat, aki igazi szerelem gyermek és azóta már egy három és fél éves kis energiabomba.

Aztán gondoltak egyet, és össze is házasodtak, így lett teljes az életük.

Az eljegyzés kicsit mókásan történt, igazi lánykérés nem is volt, mert az esküvőt valójában hamarabb megbeszélték, és leszervezték, minthogy gyűrűt választottak volna. Majd amikor megvették az ékszereket, ültek a kanapén, Marcsi pedig megkérdezte Gergelytől, hogy “azért felhúznád az ujjamra a gyűrűt?”

Tavaly októberben tartották az esküvőt, ami nem is volt kérdés, hogy Tibolddarócon lesz, ugyanis amellett, hogy szeretik az otthonukat, a menyasszony nagybátyjának egy csodás pincéje van ott. Egy igazi föld alatti labirintus, ez lett az ideális helyszín, számukra maga a csoda.

A szertartás volt a legkedvesebb emlék Marcsi és Gergely számára, mert 70 meghívott vendég előtt, a pincében mondták ki az igent, oda ment ki az anyakönyvvezető, így egy mesés atmoszférájú esküvőn kelhettek egybe – ezt tükrözi a nevezett kép is.

Ráadásul két “menyasszony” is részt vett a szertartáson: a pár kislányának ujjára is került egy gyűrű, ez volt az egyik leggyönyörűbb pillanat az egész napon.

A képek a pincében, Tibolddaróc szőlőtőkéi és kilátójánál készültek, mindenképpen Tibolddarócon szerettek volna fotózkodni, mert nagyon szép falu, és ahogyan korábban is elmesélték, mélyen a szívükben él, roppantul kötődnek a helyhez.

Esküvői fotópályázat a Borsod Online-on - Elindult a szavazás! Miskolc - Mostantól egészen október 15-én éjfélig lehet szavazni a Borsod Online esküvői fotópályázatára folyamatosan beérkező képekre. A legtöbb voksot begyűjtő pár kényeztető wellness-hétvégét nyer. Ám szavazni is érdemes! A voksoláshoz szükséges egy rövid regisztráció, amivel a szavazó automat... Tovább a cikkhez

Esküvői fotópályázat a Borsod Online-on Miskolc - Kényeztető wellnesshétvége a legjobbnak bizonyuló fényképen szereplő pár jutalma. Érdemes részt venni a lapunk hírportálján, a Borsod Online-on augusztus 17-én kezdődő esküvői fotópályázaton. A legtöbb szavazatot összegyűjtő páros jutalma egy 2 személyes, 2 éjszakára szóló, kényeztető w... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA