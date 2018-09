Esküvői fotópályázat a Borsod Online-on – Bemutatkozik a Fazekas házaspár

Fazekasné Erős Krisztina és Fazekas József 6 évvel ezelőtt ismerkedett meg egymással a munkahelyükön. Krisztina egy cukrászüzemben dolgozott, ahová később József is jelentkezett, első látásra szimpatikusak voltak egymásnak. Bár eltérő beosztásban dolgoztak, mégis sikerült időt szakítaniuk a találkozásokra, ismerkedésre.

Az eljegyzésüket rendhagyó módon megelőzte az esküvő dátumának kitűzése és szervezése, ugyanis ebben az évben már elkezdték tervezni a közös életüket, ennek első állomásaként az egybekelést. Ezt követően áprilisban együtt néztek ki egy szép karikagyűrűt, így a lánykérés is megtörtént.

Idén nyáron meg is tartották a lakodalmat, mégpedig június 23-án, ugyanis fontos volt számukra, hogy az esküvőjük dátuma kötődjön valamihez. Ezért úgy döntöttek, hogy ha a megismerkedésük dátuma szombatra esik, akkor az lesz az esküvő időpontja is. Nem tudni, hogy a sors vagy a véletlen keze volt-e benne, de 23-a szombati nap volt, így a megismerkedésük után napra pontosan hat évvel össze is házasodtak.

A fotózás a golopi kastélyban volt, a helyszín nagyon megtetszett a párnak, ahol nem mindennapi fotók készültek, ahogyan azt eredetileg is szerették volna.

Mivel Krisztina évek óta motorozik, elengedhetetlen volt számára, hogy az esküvőn is része legyen valamilyen módon, ahogyan Józsefnek a horgászat a szenvedélye, ami a tortájukon köszönt vissza, ezért egy BMW R1200GS motoron fotózódtak.

Visszatekintve kedves emlékekké szelídült azoknak a váratlan eseményeknek a sora, amelyek övezték a nagy napot és rosszul is elsülhettek volna.

A motoros fotózás és a gyalogos nászmenet miatt remélték, hogy elkerüli őket az eső – szombat reggeltől azonban megállás nélkül zuhogott. Krisztina már a fodrásznál ült, de csak nem akart elállni a zuhé, végül szerencsére mégis kiderült az ég. Azonban később, a fotózás utolsó képkockájánál ismét elkezdett esni, ami a kikérő végéig tartott, így csak nem úszták meg, majd a nászmenet újra verőfényes napsütésben indult el a szertartások helyszínére. Végül szerencsére semmi nem árnyékolta be életük legszebb napját.

Esküvői fotópályázat a Borsod Online-on - Elindult a szavazás! Miskolc - Mostantól egészen október 15-én éjfélig lehet szavazni a Borsod Online esküvői fotópályázatára folyamatosan beérkező képekre. A legtöbb voksot begyűjtő pár kényeztető wellness-hétvégét nyer. Ám szavazni is érdemes! A voksoláshoz szükséges egy rövid regisztráció, amivel a szavazó automat... Tovább a cikkhez

Esküvői fotópályázat a Borsod Online-on Miskolc - Kényeztető wellnesshétvége a legjobbnak bizonyuló fényképen szereplő pár jutalma. Érdemes részt venni a lapunk hírportálján, a Borsod Online-on augusztus 17-én kezdődő esküvői fotópályázaton. A legtöbb szavazatot összegyűjtő páros jutalma egy 2 személyes, 2 éjszakára szóló, kényeztető w... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA