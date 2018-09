Esküvői fotópályázat a Borsod Online-on – Bemutatkozik a Báki házaspár

Bákiné Filep Emőke és Báki Ádám öt éve ismerkedtek meg, egy közös ismerősükön keresztül. Azonnal szimpatikusak voltak egymásnak, így randevúzni kezdtek.

Kapcsolatuk gyors tempóban bontakozott ki, nem is teketóriáztak sokat: fél év sem telt el a megismerkedésüktől, amikor úgy döntöttek, összeköltöznek.

Ádám a lánykéréssel sem várt túl sokáig, a második évfordulójukat követő karácsonykor kérte meg Emőke kezét, aki természetesen igent mondott.

Az esküvőt idén augusztus elején tartották – Megyaszón, ahonnan a menyasszony származik. Hatalmas, 110 fős, hagyományos lagzi volt, nagy mulatságot tartottak. A falusi hagyományokat is szerették volna megtartani, ezért volt minden: lánykikérés, lakodalmas menet a faluban, élő zene. Meghívták a közeli és távoli barátokat, rokonságot, hogy velük ünnepeljenek.

Nem volt azonban egyszerű megszervezni egy ekkora eseményt, több malőr is történt az egybekelést megelőző héten. Lemondták a fúvósok, akik kísérték volna a menetet, hűtőkocsit sem tudtak szervezni, már-már úgy festett, hogy minden romba dől, de frappánsan sikerült mindent megoldaniuk, így semmi nem árnyékolhatta be a nagy napot.

A képek Lillafüreden készültek, mert nagyon közel áll ez a romantikus helyszín a szívükhöz, ugyanis szerelmük kezdetén sokszor jártak oda randevúzni, sétálni a vízeséshez.

