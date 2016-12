„És a partnerek. Óriások vállára állva az ember is nagynak tűnhet”

Milyen érzésekkel búcsúzik két év után ettől az előadástól?

Szegedi Dezső: Minden előadástól nehéz elköszönni. Előbb-utóbb minden szerep hozzánő az emberhez. Teszek is róla: amíg tudom, hogy lesz még belőle előadás, frissen tartom a szerepet. Ez történt az Illatszertárral is. Akkor is elő-elővettem a szöveget, amikor éppen nem volt műsoron. Fura dolog ez. Abban az utolsó pillanatban, ott a színpadon még azt érzem: „Pedig még jó lett volna játszani.” De tudom, hogy itt a vége, ez volt az utolsó előadás. Elhangzott az utolsó mondat, és az agyam lassan elkezdi majd kitörölni az egészet.

Az agynak könnyebb elengednie a szerepet, mint a szívnek?

Szegedi Dezső: Igen. Mindig jönnek az újabb feladatok. Ezt már nem kell raktároznom. Rendezgettem a szövegkönyveimet otthon a múltkorában. A kezembe került Az öreg hölgy látogatásának a példánya. Belelapoztam. „Úristen, ezeket mind én mondtam?” Igen. Én mondtam! Ha a szöveg már nincs is meg az agyamban, vannak szerepek, amikről kellemesek az emlékeim. Ilyen az Illatszertár is – elég mélyen belém ült ez a szerep. Szeretem ezt a figurát.



Mivel ad okot rá, hogy szeresse?

Szegedi Dezső: Például korban valahol ugyanott tart, ahol én. Egy velem egykorú ember sorsát kell megmutatnom. Bár, hála istennek, velem nem történt meg az, ami Hammerschmidt Miklóssal. De át tudom érezni, milyen lehet elszenvednie a házasságtörést. Képes vagyok az ő agyával gondolkodni. Hatvan körül az ember már nagyon nagy távra nem tervez. Abban a hiszemben van, hogy az élete ráállt a maga vágányára, így megy ez majd, egészen a végállomásig. Nem lesznek kilengések. És tessék, egyszer csak: beüt. Mit kezdjen azzal a helyzettel? Borzasztó. Aztán a józan ész vagy az előrehaladott kora azt mondatja: borítsunk rá fátylat. Próbáljuk meg helyrehozni az életünket. Elfogadom, hogy így történik. Hogy helyreáll a családi béke. De örökké ott motoszkált bennem: rendben, helyreáll a családi béke. De mi lesz velük az utána következő hétköznapokon? Lehet-e ugyanolyan a bizalma a felesége iránt, mint a megcsalatása előtt volt?

És mi a válasza erre?

Szegedi Dezső: Már nem lehet ugyanolyan az életük. Bár a látszatot megpróbálja fenntartani Hammerschmidt Miklós, de a bizalom: már nem feltétlen bizalom. Inkább arról szól ez, hogy amíg él, azt szeretné viszonylagos nyugalomban eltölteni a feleségével.

Szép, régimódi történet. És talán éppen a megbocsátás teszi régimódivá. Ez ma nem annyira jellemző viszony az ilyen konfliktusos helyzetekben.

Szegedi Dezső: Szörnyű. Lehet, a mai házasságkötésekkor is komolyan gondolják, hogy jóban-rosszban kitartanak. Csak aztán eltelik néhány év, és rájönnek: nem, nem ezt akarták. Elhiszem, hogy mindenki komolyan gondolja. De valóban megfontolta-e? Jól ismeri-e a másikat? Nekem könnyebb dolgom volt, hiszen a feleségemmel együtt nőttem fel.

Kérdés, hogyan változik a tisztességesség megítélése az időben. Lehet, ma már nem korszerű a megbocsátás, az újabb esély, és tisztességesebb, ha nem betonozzák be magukat az emberek a szeretetlen kapcsolatba.

Szegedi Dezső: Nem tudom. Szerintem ez attól is függ, ki mennyire haladt előre az életében. Hatvannégy évesen az ember inkább hajlik a kompromisszumokra. Hammerschmidt Miklósnak, az ő korában, már nem igazán lehet újrakezdenie az életét. El is mondja: megszoktuk egymást. Lehet, hogy még mindig szeret, és én is szeretem. Csak volt ez a kilengése. Annyira mélyen át tudom érezni ennek az összes fájdalmát.



Tényleg úgy gondolja, hogy nehéz újrakezdeni?

Szegedi Dezső: Én ugyanígy összezuhannék, az biztos. Negyvenhat év házasság után. Nem tudom elképzelni, hogy az újrakezdés nyugalmat adna.

Viszi magával az ember minden terhét annak, ami történt?

Szegedi Dezső: Én biztosan vinném magammal. Nem tudnék egy újabb kapcsolatban felhőtlenül élni.

Segítsen kérem megérteni: mit jelent az, hogy sajnálja Hammerschmidt Miklóst? Azért, mert már nem lesz olyan az élete, mint addig volt? Vagy, mert mégis másként kellene döntenie, de erre képtelen?

Szegedi Dezső: A döntésével egyetértek. Azért sajnálom, mert beláthatatlan, milyen kompromisszumok várnak még rá az ezzel a megbocsátással kezdődő új helyzetben. Most majd arra is igent kell mondania, amire korábban kapásból nemet mondott volna. És ez csak gyűlik-gyűlik.

Ezt az előadást nagyon szerette a közönsége. Mi a titok?

Szegedi Dezső: A szerelemmel végződő történeteket a valós életben is szeretik az emberek. Amikor a nagyon bonyolult dolgot elkezdik kibontani, és a végén valami tiszta emelkedik ki belőle. Ezt látjuk itt is: két fiatal megvilágosodva, egymásra talál. És Hammerschmidt Miklósék problémája is valahogyan megoldódik. Milyen érzésekkel mehetünk ilyenkor haza a színházból? „Azért, mégiscsak jó az ember.” Szerintem.

Ez igaz, vagy csak azt gondoljuk: az lenne jó, ha jó lenne az ember. Vagy az ember ilyen is, meg olyan is, de mégis jobb ilyen történeteket nézni, és élni abban a hitben: van jóság.

Szegedi Dezső: Akár példával is szolgálhat ez az előadás bárkinek: ha konfliktusba kerül, lehet az is a megoldás, hogy nem éget fel maga mögött mindent.

Érdekes, hogy a néző szempontjából indokolja: miért szerethető az előadás. És nem említi a színészi játékot. Ez szerénység?

Szegedi Dezső: Nem az.

Az egyik kritikában olvasom: „Szegedi Dezső a bolt tulajdonosának minden szükséges tulajdonságát megmutatja, mégpedig nagyon emberien.(…) A feszültség elég gyorsan felépül, majd a darab végére megszűnik. A folyamat nagyon zökkenőmentesen bontakozik ki, és ez nagyban múlik Szegedi Dezső hitelességén is.”

Szegedi Dezső: Ez azért összetettebb ennél. Rendben: végül a színész oldja meg. De ott van a rendező, aki rávezet a megoldásokra. A koncepciója, az instrukciói segítenek. És a partnerek. Óriások vállára állva az ember is nagynak tűnhet. Soha nem hittem abban, hogy egyetlen ember elviszi az előadást a hátán. Még ha a néző számára úgy is tűnhet, de korántsem így van.



Ebben az előadásban szüksége volt a rendezői instrukciókra, vagy volt elgondolása, hogy milyennek szeretné eljátszani a szerepet?

Szegedi Dezső: Szándékosan nem néztem meg egyetlen filmes feldolgozást sem. Nem szerettem volna, hogyha megakadok, a könnyebb utat járva utánozzak valakit. Azt mondtam: nem! Nekem kell megszülnöm, a rendezővel. Zseniálisan tudtunk együtt dolgozni Szabó Mátéval. Nagyon pontos instrukciói voltak. Az ötleteimet, ha belefértek a koncepciójába, mind kipróbálhattuk. Élveztem a közös munka minden percét. Amikor már tegeződöm a szereppel, együtt tudok lefeküdni és felkelni vele, akkor érzem, azon az úton járok, amikor érvényes ajánlataim lehetnek. Olyanok, amiket a néző is szívesen elfogad.

Álmodik a szereppel?

Szegedi Dezső: Bizony, van olyan.

Mi van az álmában?

Szegedi Dezső: Juj. Rémálmok. Rendszeresen visszatér: ezerszer mondott szereppel álmodok. Bent vagyok a színpadon, és nem tudom a szöveget. Nézem magamon a jelmezt, próbálom kitalálni: melyik darabban lehetek. Hátha ráismerek. De nem tudok semmit. Csak nézek körbe, és mindenki mondja: „Te jössz!”, „Te jössz!” De mit kellene mondani? És akkor felébredek. Csuromvizes vagyok. Onnantól nincs alvás.

Jelentéses álom ez?

Szegedi Dezső: Nem tudom. Elfelejtem aztán. Volt egy rossz éjszakám, ennyi. Csak álmodtam. Eldobom az élményt. Olyat még soha nem álmodtam, hogy fent vagyok a színpadon és dörög a taps.

Szeretne tapssal is álmodni?

Szegedi Dezső: Jó lenne. Miért tagadjam? Melyik színész nem szeretne? Hiszen ez az életünk. A taps a kenyerünk. De ilyen álomban még nem volt részem. Csak azokban a szörnyű álmokban. Olyan is volt, amikor kívülről láttam magam a színpadon: „Hát mit csinál az az ember a színpadon?” (nevet)

Egyébként kritikus saját magával? Ébren is próbálja kívülről figyelni, amit csinál?

Szegedi Dezső: Vannak ilyen színészek. Én is vagyok úgy vele: tudom, mit kellene csinálni, és érzem, ez nem az. Nem működik. Hiába mondja a rendező: „Hidd el, ez jó.” Nagyon elégedetlen vagyok magammal néha. A pályám kezdetén voltak előadások, amikor nagyon elégedett voltam. És aztán elkezdtem magam kritikusabban nézni. Rájöttem: rengeteget kell még erről tanulnom.



A tapasztalat megszerzéséről szól ez?

Szegedi Dezső: Igen. Benne lenni sok darabban. Sok karaktert eljátszani. Mindenfélét kipróbálni. Színésztársam, Gáspár Tibi mondta: a színész ajánlatot tesz a színpadról a nézőnek egy bizonyos kérdésben. És azt a néző vagy elfogadja, vagy nem. Az nem lehet, hogy az ember mindig tessen. Olyan nincs. Csiszár Imre pedig arra tanított rendezőként: a színész kritizál, megfogalmazza a körülötte lévő világot. Elmondja a nézőnek, mit gondol a világról. És tényleg erről van szó. Ha az ember ezt elfelejti, vagy valami miatt nem csinálja, ott baj van. Akkor a néző nagyon rosszul fogja magát érezni. És nem érdekli majd ez az egész. Én egyébként hiszem, hogy minden színész ezt csinálja. Azt ajánlja: beszéljük meg a világ dolgait. A néző ott lent, én meg színész, itt a színpadon. Dialógus van közöttünk, annak ellenére, hogy a néző nem szólal meg. De ha bele tudunk férkőzni az agyába a gondolatainkkal, azzal, amit nyújtunk, már elértünk valamit.

Bujdos Attila

VISSZA A KEZDŐOLDALRA