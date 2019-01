Érzelmek világa Patakon

A magyar kultúra napja alkalmából a Diósgyőri Képzőművész Stúdió ’76 alkotóinak munkáiból nyílt tárlat kedden a sárospataki Újbástya Rendezvénycentrumban. A Művelődés Háza és Könyvtára szervezésében.

A legkitartóbbak

– Miskolc az elmúlt század második felében a legtöbbek számára a ipari létesítményeiről volt elsősorban híres – mondta egyebek mellett megnyitó beszédében Bordás István, a Sárospataki Képtár vezetője. – Ugyanakkor Miskolc ugyanebben az időszakban számos országos és nemzetközi hírű és jelentőségű képzőművészt is magáénak tudhatott. Abban az időszakban sok művészeti közösség jött létre és működhetett Miskolcon. A jó értelemben vett amatőr és profi képzőművészek együttműködése számtalan alkalommal hatott progresszív módon a művészetekre. Ezeknek a műhelyeknek egyike volt a most már több mint 42 éve működő Diósgyőri Képzőművész Stúdió ’76. Talán ez a műhely bizonyult a legkitartóbbnak, amely már megalakulásakor vállalta, hogy nem kötődik egyetlen intézményhez sem. Sokan gondolhatják, egy szellemi műhelyben egymáshoz közel álló alkotások is születnek, ám akik itt végignéznek a kiállított tárgyakon, szembesülnek azzal, ahány művész, annyiféle világszemlélet, alkotói technika érhető tetten a művekben.

ÉM-BG

