Érzékenységük emberi

A kutyák és a macskák elképesztő módon rá tudnak hangolódni gazdájuk érzelmi állapotára. Ha szomorú, odadörgölőznek hozzá, mintha vigasztalni akarnák. Szintén az erős érzelmi kötődés jele, hogy már órákkal korábban ott ülnek az ajtóban házi kedvenceink, mielőtt haza érkezünk. A vakvezető kutyák munkája során kifejezetten gyógyító lehet a háziállatok érzékenysége.

Enyhítik a magányt

– A látássérült gazdik és kutyáik közti kapcsolat általában erősebb, mint a hobbi kutyáknál, mert ritkábban vannak távol egymástól – kezdte a beszélgetést Komondi Piroska, a Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutya Iskola Alapítvány szakmai vezetője.

– A gazdák számára segítség, hogyha érzelmileg levert állapotba kerülnek, az eb mindig velük van. Ők általában másképpen érzékelik a környezetüket, mint a látó emberek, ezért többnyire a maguk világában élnek, amin az állat enyhít. Emellett a kutya segít kapcsolatot teremteni másokkal, hiszen miatta könnyebben kialakulnak, idegenekkel is beszélgetések – mondta.

Kiderült, hogy az összehangolódáson kívül az állat egyéni képességei is befolyásolják a kapcsolat minőségét.

– Mi a labradort tartjuk a legalkalmasabbnak a vakvezető munkára, mert szociálisan nagyon érzékeny kutyafajta. Érzékeli a látássérültek igényeit, szükségleteit, és sokszor magától fölajánlja a segítségét, ezt a képzésen még erősítjük benne. Nagyon finoman kiéleződik az úgy nevezett hatodik érzéke a kutyáinknak. Rengeteg olyan kapcsolatépítő feladatot, játékot alkalmazunk a kiképzés során, amikor a páros együtt gyakorlatozhat. Ilyen például, hogy bemennek együtt egy barlangba, ahol a kutya addig vezethet, amíg világos van, de a sötétben már gazdája kerül előnybe. Tehát mindig éppen az a vezető, aki nagyobb kompetenciával bír. Ezek után több látássérült számolt be róla, hogy még ki sem adták az utasítást, az állat mintha a gondolataikban olvasna – számolt be.

Megérzik a földrengést

Nem jóstehetségük, hanem ösztöneik vezetik négylábú barátainkat.

– Az állatoknak rendkívül jó az időérzéke és tájékozódóképessége. Nem tulajdoníta­nék nagy jelentőséget annak, hogy a kutyák várják a gazdit, ha mindig ugyanabban az időpontban toppan be, és még vacsorát is kapnak. Az viszont már valóban megmagyarázhatatlan, miként lehetséges ugyanez sok éves kihagyás után. A kutyát több ezer éve háziasítottuk, de mai napig ösztönvezérelt lény, ezért a természet törvényeiben is otthonosan mozog, mint mi. Kilométeres távolságból képes hazazarándokolni, és előre megérezheti a földrengéseket, viharokat. Tehát nemcsak a látás­sérült, de a látó állatbarátok is nyugodt szívvel ráhagyatkozhatnak – zárta a szakember.

ÉM-DA

