Értelmiségnek lenni felelősség

Nyilvános szenátusi ülésen nyitották meg péntek délelőtt a 2018–2019-es tanévet a Miskolci Egyetem díszaulájában, ahol a rektor, a karok dékánjai, a díszvendégek és a hallgatók mellett közéleti szereplők, a vallási, oktatási, gazdasági, kulturális szféra vezető helyi alakjai is megjelentek.

Szövetségesek

Dr. Kriza Ákos polgármester köszöntőjében kiemelte, a város az egyetem szövetségese, azt is hangsúlyozta, szeptembertől 2300 elsőéves fiatal kezdi meg itt tanulmányait.

Kriza Ákos Miskolc polgáraivá fogadta a magyar és külföldi elsőéveseket, majd szimbolikusan átadta a fiataloknak a város kulcsát.

Magyar sors

Vitályos Eszter, az Emberi Erőforrások Minisztériumának európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkára beszédében felidézte, a miskolci az ország egyik legnagyobb múltra visszatekintő felsőoktatási intézménye. Az államtitkár szerint a intézmény története a magyar sors tipikus példája, ahogy a háborús veszteségek, tragédiák, békediktátumok után mégis fennmaradt nemzetünk, úgy élt túl viharos korszakokat az egyetem.



– Rémálomból vágyálom lett. A műszaki profil kibővült, és közép-európai szellemi centrummá, igazi universitassá nőtt az intézmény – tette hozzá.

Horváth Zita felsőoktatásért felelős államtitkár-helyettes méltatta a selmeci hagyományokat, majd elmondta, értelmiség nélkül sem az ország, sem a város nem képes létezni, ám értelmiségnek lenni felelősséggel jár.

Arany középút

– A tanulás mellett szükségük lesz kikapcsolódásra, barátokra is. Igyekezzenek szabadidejüket tartalmasan tölteni, építsenek új emberi kapcsolatokat! A 100 hektáros campus, a csodálatosan szép Bükk hegység, Tapolca és Miskolc szép belvárosa mind páratlan lehetőséget kínál önöknek a kulturált szórakozásra. Lehetőséget biztosítunk a sportolni vágyó hallgatóink és dolgozóink számára is. Egyetemünknek különleges kincse a több évszázados selmeci hagyományokra épülő diákélet is, melyet hallgatóink mindig nagy becsben tartottak és remélem, önök is folytatói lesznek – mondta Torma András, a Miskolci Egyetem rektora az új hallgatóknak.

ÉM-JA

