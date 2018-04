Értékes pontot szerzett az Ózdi KC

Balassagyarmati Kábel SE – ÓAM-Ózdi KC 27-27 (12-13)

Balassagyarmat, 150 néző. V.: Sándor Gy., Szabó B.

ÓAM-Ózdi KC: Mátrai – Koós D. (-), SZŰCS B. (8), Szabó T. (-), Kocsis Cs. (3), NYESTE B. (10), Lestál M. (2). Csere: Losonczi L. (k), Nyitrai J. (-), Csépányi G. (-), Stáb B. (3), Bárdos M. (-), Harkó K. (-), Kerekes R. (1). Edző: Szakál György.

Szakál György: – Egyenlő erők küzdelmét láthatta a közönség, összességében értékes pontot szereztünk. Ez még akkor is igaz, ha a végén a hazai csapat egyenlített. Meg is nyerhettük volna, de voltak időszakok, amikor el is veszthettük volna ezt a meccset, ezért a döntetlen reálisnak mondható.

