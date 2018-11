Értékelték az évet Miskolcon

Kerekasztal beszélgetésre várta tagjait szerdán Miskolc Megyei Jogú Város Foglalkoztatási Paktum Programjának paktumszervezete.

Az eseményen előbb Lórántné Orosz Edit, a megyei kormányhivatal foglalkoztatási főosztályának vezetője tartott előadást, aki emlékeztetett, a Területfejlesztési Operatív Program keretein belül a megyében összesen tizenhárom foglalkoztatási együttműködés alakult korábban.

– A programok célja az, hogy a rendelkezésre álló humán-erőforrást felkészítse a munkavállalásra, képzésekkel, szolgáltatásokkal, erre nagy szükség van, hiszen a megye és Miskolc gazdasága is folyamatosan növekszik – mondta a főosztályvezető.

Imázskampány

Ezt követően dr. Papp-Váry Árpád branding szakértő mutatta be a Miskolc a Te helyed című foglalkoztatási imázskampányt is, melynek keretében közterületi hirdetésekkel, influencerek segítségével népszerűsítik majd Miskolcot és a paktum keretében álláskeresési fórumokat és további szakmai programokat is szerveznek.

Szélyes Domokos, a Miskolc Holding Zrt. gazdaságfejlesztési, ingatlangazdálkodási, beruházási és műszaki vezérigazgatója úgy fogalmazott, a kampány lehet az egyik eszköze annak, hogy visszacsábítsák Miskolcra azokat, akik korábban elmentek, illetve akár olyanokat is ide vonzzanak, akik korábban még nem itt éltek.

Szöghy Emese, a Miskolc Holding Zrt. Gazdaságfejlesztési Igazgatóságának gazdaságfejlesztési humán vezetője a fórumot követően az Északnak elmondta, az eseményt követően egy képzési munkacsoportülést is tartottak.

– A munkacsoport a szakmai szervezetek és a foglalkoztatók bevonásával jött létre azzal a céllal, hogy Miskolc felnőttképzésének a jövőjére vonatkozóan egy közös koncepciót alakíthassunk ki, olyan szakemberek kerüljenek ki az oktatásból, amilyenekre a megye gazdaságának szüksége van – tette hozzá Szöghy Emese.

