Erre csak kevesen számítottak: a nyolc között az MKC

Férfi kézilabda Magyar Kupa-nyolcaddöntőt rendeztek kedd este Mezőkövesden, a városi sportcsarnokban, ahol a Mezőkövesdi KC élvonalbeli csapata a szintén NB I-es Csurgói KK-t fogadta. A két együttes között játékerőben, amit a bajnoki tabella helyezése tanúsít, van némi különbség, míg a Kövesd a bennmaradásért harcol, addig a Csurgó a bajnoki dobogóra kerülésre hajt. A kupában kettejük párharcában egy meccs volt hivatott dönteni, és amikor elkezdődött a meccs, az első másodpercben a csurgóiak álltak továbbjutásra, ugyanis a versenykiírás szerint döntetlennél, azonos osztályban szereplőknél a vendég csapat mehet tovább.

Villámgyors akciókkal

Kövesdi góllal indult a találkozó, Stankovic az 1. percben a 6-osról a kapufa segítségével talált be majd, az ellentámadásnál a hazai csapattal volt a kapufa, a leindulásból pedig ismét Stankovic volt eredményes (2–0). A vendégek két átlövésgóllal egalizáltak az 5. minutában, majd Radnic és Kovács B. fejezett be eredményesen villámakciókat (4–2). Keményen védekeztek a piros-fehérek, a 7. percben már a harmadik sárga lapot kapták, és változatlanul remekül kontráztak, mire visszazártak volna a vendégek, már kapujukban volt a labda, és két újabb gyors hazai gól, csurgói időkérés következett (6–2).



A 12. minutában Győri feje felett nem fért el a fésű, a megszerzett labdával Jógát indította, aki góllal büntetett, majd néhány másodperccel később a sokadik hazai villámakció végén Kovács B. talált be (8–4). Szívós munkával három találatot ért el zsinórban a Csurgó, ekkor Buday edző kért szünetet (8–7). A folytatásban Horváth L. átlövése után púposodott a háló, majd Stankovic mutatta meg, hogy zárt védelemmel szemben is megy a gólszerzés (10–7). Nem sokkal később egy találatra jött fel a vendég gárda, majd Győri védéseit követően Menyhárt előbb a bal szélről, majd beállóból termelt (13–9). Az MKC jó játékára az ultra szektorban a dobok is megszólaltak, és az első félidő végén, amikor Horváth L. betalált, megérdemelten szólt a taps (14–10).

Fordulás után

A második játékrész elején is Stankovic szerzett két gólt, közte volt egy vendég büntető, majd Radnic következett, amire csurgói időkérés volt a válasz a 34. percben (17–11). Két minutával később, 18–13-nál nagy lehetőséghez jutott az MKC, és bár hetest hibáztak, az emberelőnyük alatt egy gólt azért bevertek. De ezt követően sem álltak le, amikor Menyhárt nyolcra (!) növelte a két csapat közötti különbséget, újra időt kért a Csurgó (21–13). Megtorpanóban volt a Kövesd, a támadásbefejezések nem sültek, még üres kapunál is a kapufára pattant a labda. Aztán négy perc gólcsend után Jancsó talált be (22–18), majd hiába védett hetest Pásztor kapus, a kipattanóból háromra apadt a fór. 22–20 után Kovács B. akcióból talált be, Jancsó viszont kihagyta csapata második büntetőjét, ami után nem sokkal Kovács B. újra villant (24–20). Az 55. percben a hetedik heteséből az ötödik ilyen gólját szerezte a Csurgó, majd megint Kovács B. alakította négyre a különbséget (26–22). Alig valamivel több mint három perc volt hátra, amikor hetesgóljuk után két percen át emberelőnyben játszhatott a vendég gárda. Hátrányban ismét Kovács B. szerzett fontos gólt, majd Vasic újabb büntetője csökkentette a különbséget. 30 másodperc volt hátra, amikor 27–25-nél hazai időkérés következett, ami után Menyhárt gólja tett pontot a meccs végére és biztosította be a továbbjutást.

ÉM-BCS

Jegyzőkönyv: Mezőkövesdi KC – Csurgói KK 28–25 (14–10)

Mezőkövesd, 400 néző. V.: Altmár, Horváth M.

Mezőkövesdi KC: GYŐRI – KOVÁCS B. (5), Dávid M. (-), Radnic (3), Jóga (1), STANKOVIC (6), Kovács P. (2). Csere: MENYHÁRT (4), Zelei (1), Horváth L. (3), Martins (1), Jancsó (2), Szabó D. (-), PÁSZTOR (kapus). Vezetőedző: Buday Dániel.

Csurgói KK: Balogh T. – Toskic (-), Hanusz (1), VASIC (10/6), Astrashapkin (2), Nagy Sz. (3), Kovacevic (-). Csere: Vasvári (-), Szeitl (3), Tóth A. (-), Kerkovits (1), Varjú (2), Oslak (1), Hadziomerovic (2), Zaponsek (kapus). Vezetőedző: Bencze József.

Kiállítások: 6 perc, ill. 2 perc.

Hétméteresek: 2/-, ill. 9/7.

Buday Dániel: – Nagyon jó csapatot fogadtunk, akik jó eredményeket értek el a bajnokságban. A kérdés az volt, hogy a szombati sokk után hogyan tud a fiatal csapatunk játszani. Most összeszedett, jól küzdő együttest láttunk, ezt kell folytatnunk, hogy a közönséggel újra egymásra találjunk, és hogy a bajnokságban is elérjük a célunkat. A kupa hab a tornán, már az is óriási dolog, hogy egy ilyen csapatot sikerült legyőznünk.

Bencze József: – Gratulálok a Kövesdnek! Ebben a fél évben ilyet még nem láttam a csapatomtól. Rengeteg ziccert hagytunk ki, a védekezésünk nem volt hatékony, sok technikai hibánk volt. Tudom, hogy hosszú volt az ősz, de elgondolkodtató, hogy néhányan milyen teljesítményt nyújtottak, ennek nyilván lesznek következményei. A Kövesdnek további sikereket kívánok.

MKC: Minden téren jobb volt a Gyöngyös Mezőkövesd - Az első félidőben állva hagyta ellenfelét a Gyöngyös a Mezőkövesd elleni presztízs meccsen. Nem tudott mit kezdeni a rendkívül motivált ellenfelével a Mezőkövesdi KC a szombat esti, He-Do B.Braun Gyöngyösi KK elleni összecsapáson, a férfi kézilabda NB I 12. fordulójában. Nem a szo... Tovább a cikkhez

MKC: Természetesen győzött a Pick a Kavicsos-tó partján Mezőkövesd - Előrehozott bajnoki meccset játszott szerda este az MKC férfi kézilabdacsapata. A matyóvárosba eredetileg a 21. forduló keretében, március végén vendégeskedtek volna a szegediek, fellépésüket azonban nemzetközi kupakötelezettségük miatt szerdára hozták előre. A találkozóra szinte tel... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA