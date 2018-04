Erőteljesen kapaszkodnak a mezőkövesdiek

A 27. forduló keretében szombaton délután a fővárosban rendezett összecsapás mindkét gárda számára rendkívül fontos volt, hiszen a piros-kékek és a sárga-kékek egyaránt a bennmaradásért küzdenek. Amint azt már megszoktuk, a vendégek össze­állítása ezúttal is meglepetéssel szolgált. A középpályán és elől jól kombináló Cseri a kispadra került, ez még érthető, hiszen kisebb egészségügyi bajjal küzdött a múlt héten. A kilenc gólos házi „király”, Koszta mellőzése már nehezebben követhető, hiszen a támadó középpályás eddig 13 pontot hozott a borsodiaknak, akik alapvetően csak tőle várhatnak egységeket érő találatokat, ez pedig nem csupán a Videoton, hanem a Vasas elleni meccsen is bebizonyosodott. Mivel a két társaság utóbbi négy bajnokija döntetlennel zárult, sokan ismét ikszre fogadtak (és amint az a 93. percre kiderült, jól tették).

Mlinar elcsúszott

A mérkőzés elején valamivel aktívabb volt a Vasas, ez azért alakult így, mert a borsodiak ekkor még túlságosan behúzódtak kapujuk elé, nyilvánvalóan azzal a szándékkal, nehogy hamar hátrányba kerüljenek. A labda többnyire a Mezőkövesd térfelén pattogott, de a hazai rohamoktól senki nem kapott szív­rohamot. A 17. percben maradt ki az első óriási lehetőség, Mlinar ugyanis pont akkor csúszott el, amikor nem kellett volna. Történt, hogy Drazic remek átadással százszázalékos helyzetbe hozta a védekező középpályást, aki könnyedén az üres kapuba helyezhette volna a játékszert, de estében James-be lőtt, így az otthoniak megúszták a 0-1-et. Ezután picit összekapta magát a pályán csak poroszkáló Vasas, Bognárék azonban fegyelmezetten zártak, és akárcsak a Videotonnal szemben, most is a lerohanásos kontrákra törekedtek. A sereghajtó pontrúgásait könnyen hatástalanították a védők, aztán Tóth B. mezráncigálásért kapott egy sárgát, amelyet nagyon zokon vett. A mezőnyben sok apró szabálytalanság akadt, biztosan utasításba kapták a játékosok, hogy az akciókat idejében fékezzék meg.

Vendéghelyzetek

A szünet után Ádám M. és Drazic veszélyeztetett, aztán izgalommentes percek jöttek, sok hibával, mezőnymunkával. Tíz perc után Farkas D. a jobb oldalon mutatta be szokásos előretörését, néhány csel után már a 16-oson belül kinézte magának a jobb felső sarkot, de nem találta el (ez az akció is góllal kecsegtetett). Jöttek a cserék, de a tempót ezzel sem sikerült felgyorsítani. Fortuna a 65. percben megint a hazaiak mellé szegődött. Bognár I. átadását Farkas D. kapta, már csak Nagy G.-vel állt szemben, lövésébe azonban a hálóőr beleütött, a labdára rajtolók közül pedig James volt a leg­gyorsabb és mentett. Dombó is jeleskedett néhányszor és rendre magabiztosan avatkozott a játékba. A hajrára megint erősített a Vasas, még Ferenczi, a „múzeumi darab” is beállt, nagyon gyenge csapatának azonban nem tudott hasznára válni. A 69. percben Drazic jobbról célozta meg a hálót, Nagy G. ismét résen volt, több ziccer pedig már nem akadt a mérkőzésen. Később a csereként beállt Koszta akarta lemásolni klubtársa, Gohér Paks elleni, már híressé dicsőült szabadrúgásgólját, de rosszul célzott, így maradt a 0-0, ezzel pedig újabb 1-1 pont került a csapatok neve mellé. Azt még nem lehet tudni, hogy ez a döntetlen melyik gárdának jó (lehet egyiknek sem), de a vendégként gyűjtött egység még nagyon értékessé válhat a „matyók” számára a végelszámoláskor. A közepesnél gyengébb iramú és átlagos színvonalú találkozón a döntetlen nem reális, hiszen az abszolút helyzetek számát illetően 0-3-at kellene írnunk. Az mindenesetre látszott, hogy a Mezőkövesd védőmunkája másodjára is rendben volt, ez fontos, hiszen eddig negyvenhét gólt kapott, már csak támadójátékának hatékonyságán kell változtatnia az eredményesebb, a még pontosabb játék érdekében. Továbbá szükség lenne néhány kiemelkedő egyéni teljesítményre és egy-két csapatbravúrra a megkapaszkodás érdekében.

– Kolodzey Tamás –

Jegyzőkönyv

Vasas FC – Mezőkövesd Zsóry FC 0-0

Budapest, Szusza Ferenc stadion, 1500 néző. V.: Berke (Kóbor, Becséri).

Vasas FC: Nagy G. (7) – Burmeister (5), Benes (5), James (6) – Egerszegi (5), Vida (6), Berecz (5), Remili (5) – Barczi (5), Pavlov (5), Ádám M. (5). Vezetőedző: Michael Oenning.

Mezőkövesd Zsóry FC: Dombó (6) – Farkas D. (6), Hudák (5), Katanec (5), Vadnai (5) – Mlinar (5), Iszlai (5) – Tóth B. (6), Bognár (6), Szalai A. (6) – Drazic (5). Vezetőedző: Tóth László.

Csere: Egerszegi helyett Szivacski (5) az 58.), Berecz helyett Laczkó (-) a 67., Mlinar helyett Koszta (-) a 67., Drazic helyett Cseri (-) a 75., Pavlov helyett Ferenczi (-) a 75. percben.

Sárga lap: Tóth B. a 33., Laczkó a 83., James a 88. percben.

Michael Oenning: – Szerettünk volna nyerni, de ez nem sikerült. Látni lehetett, hogy próbáltunk 90 percen keresztül dominálni, talán több helyzetünk is volt. A legutolsó tartalékainkat éljük fel, ezért is akadt több hiba. Hat mérkőzésünk van még hátra, meg tudjuk csinálni, a saját kezünkben van a sorsunk. Még összesen 18 pontot lehet gyűjteni, nagyon szoros a mezőny, majd a végén derül ki minden. Berecz a vádlijára kapott rúgást, egyelőre nem tűnik súlyosnak, reméljük, gyorsan visszatérhet.

Tóth László: – Egyik csapatnak sem jó ez a döntetlen. Nagy stressz volt a mérkőzés, emiatt nagy hibák is akadtak a döntő szituációkban. Több helyzetünk volt, de ezt ebben a helyzetben el kell tudnunk viselni. Végig mi domináltunk, mutattuk, hogy futballozni szeretnénk. A Vasas pontrúgásokból volt veszélyes. Nem vágunk eret magunkon a döntetlen miatt, persze lehet, hogy a végén valamelyik csapatnak hiányozni fog a két pont. Az a gárda marad bent, amelyik higgadtabb lesz. Remélem, jövő héten elmozdulunk a kiesőhelyről és nem is kerülünk vissza ebbe a pozícióba.

