Erősen szennyezett a borsodi levegő – döbbenetes adatokat mértek

Szélcsendes és csapadékmentes időjárás esetén a városok levegő-egészségügyi helyzetének romlása várható – tették hozzá. Ezért azt kérik, hogy az emberek mellőzzék az egészségre ártalmas lakossági tüzelőanyagok használatát.

A fűtési szezonban rendszeresen egészségtelen, kifogásolt a levegő Miskolcon, Putnokon és Sajószentpéteren – mint éppen a napokban is. A légszennyezettség okainak megszüntetésére keresik a megoldást a környezetvédők.

Mennyi van a levegőben?

Télen rendszeresen probléma, hogy a széljárás hiánya miatt, a Sajó-völgyben felhalmozódik a szennyező, rossz minőségű tüzelőanyagokból származó légszennyező anyag. Lignittel, nedves fával vagy illegálisan, háztartási hulladékkal fűt az emberek jelentős része. Ráadásul elavult, vegyes tüzelésű kazánokban, kályhákban.

A miskolci Zöld Kapcsolat Egyesület és a Magyar Természetvédők Szövetsége, a „Borsod fejlesztéséért” program munkatársai megnézték, hogy a helyi lignitnek mekkora szerepe lehet a légszennyezésben, egy tipikus borsodi lignitbányás falu, Sajókápolna példáján.

A környezetvédők egy GRIMM EDM 164 típusú profi mérőműszerrel október 6-a és november 8-a között mérték Sajókápolna levegőminőségét, a lignitbányától 150 méterre levő magánterületen. A megfigyelt 28 napos időszakban az EU 24 órás átlagos határértékét – 50 mikrogramm/m3 – a durva szállópor részecskék (PM10) esetében a mért adat 5 napon lépte túl.

A környezeti levegőminőségről szóló uniós irányelv egy év alatt maximum 35 túllépést enged meg.

A finom szállópor részecskék (PM 2,5) tekintetében az Egészségügyi Világszervezetnek (WHO) 24 órás átlag határértéke van, 25 mikrogramm/m3. Ezt a határértéket a sajókápolnai levegőminőség 18 napon, vagyis a megfigyelt idő 64 százalékában túllépte, megszegte, holott ez az időszak még csak a fűtési szezon eleje volt.

Intézkedésekre lenne szükség

A mérést végzők között volt F. Nagy Zsuzsanna, a Zöld Kapcsolat Egyesület munkatársa is.

Mint mondja, tetézi a problémát, hogy az idén sok településen lignitet, daraszenet osztott a rászorulók számára néhány önkormányzat, szociális tűzifa helyett.

A Sajó-völgyében szükség lenne kormányzati programra, amely egészségügyi, környezeti szempontok alapján kidolgozza a lehető legoptimálisabb tüzelőanyag ellátást, illetve kazánok vásárlását jelentős támogatással tenné lehetővé a kifejezetten hátrányos helyzetűek számára.

„Itt, ahol jelentős erdőségek találhatók, és nagymértékű természeti csapások voltak, szerintem lehetne időben kitermelni megfelelő minőségű, és árú tűzifát” – mondja F. Nagy Zsuzsanna. Száraz fával fele annyi tüzelőanyag is elegendő lenne, és a levegőszennyezés is csökkenne – magyarázza. Ezen túlmenően, egy asztalhoz kellene ülniük és beszélniük a Sajó-völgy légszennyezettségi problémáiról (fűtés, ipar, közlekedés kibocsátásai) az érintetteknek, az egészségügy résztvevőivel is kiegészülve, hiszen a megbetegedések száma és a közegészségügyi kiadások térségünkben a legmagasabb – tette hozzá.

Horváth Imre

Szálló por - Több településen veszélyes szinten a levegőminőség Budapest - Több település - köztük Budapest - levegőjét veszélyesnek minősítették a magas szálló por (PM10) tartalom miatt. A Nemzeti Népegészségügyi Központ levegőhigiénés indexe alapján Budapest mellett Dunaújváros, Tököl és Putnok szerepel a veszélyes levegőminőséget jelző piros színn... Tovább a cikkhez

Szálló por - Elrendelték a szmogriadó tájékoztatási fokozatát Miskolcon Miskolc - Romlik a levegő minősége Miskolcon, a szálló por koncentrációja átlépte a tájékoztatási küszöbértéket, ezért Kriza Ákos polgármester szerdán elrendelte a füstködriadó tájékoztatási fokozatát - közölte a polgármesteri hivatal az MTI-vel. A tájékoztatás szerint az automati... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA