Erős gázszag terjeng Miskolcon – Nem veszélyes, de büdös

Annyit sikerült megtudnunk, hogy a volt sajóbábonyi vegyiművek területéről származik a gáznemű anyag, amelynek pontos mibenlétéről nem kaptunk információt. Annyit igen, hogy a kellemetlen szagon kívül semmilyen káros hatása nincs. Megtudtuk, semmiféle “lakosságvédelmi intézkedésre” nem volt szükség.

A Katasztrófavédelem sajtóügyeletesétől úgy tudjuk, keresik a gáz pontos forrását. A katasztrófavédelem a mozgó laboratóriumot is bevetette. Nem mérnek veszélyes értékeket. Az anyag szaga az etil-merkaptánra emlékeztet, amelyet a vegyipar mint szagosítóanyagot használ, például a vezetékes gázhoz is, hogy a szivárgást észlelni lehessen. A szúrós szagú szerves vegyület kis mennyiségben is átható bűzt áraszt – a kémiai szakirodalom szerint az egyik legbüdösebb anyag a világon -, az egészségre kis mennyiségben ártalmatlan, gőzét nagy mennyiségben belélegezve szédülést, fejfájást, hányást okoz.

ÉM-SZB

