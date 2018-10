Ernyőszervezet időseknek

A nyugdíjasok életminőségének javításáért munkálkodó, 63 idősszervezetet, tehát több ezer szépkorú embert mozgató Borsod-Abaúj-Zemplén megyei és Miskolc Városi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szövetségének (NYÉSZ) irodájában jártunk, hogy első kézből értesüljünk a megyénkben élő idősek legégetőbb problémáiról és az arra kínált megoldási javaslatokról.

– Mi mint érdekvédelmi szövetség és civil szervezet az idősek közérzetének javítását tartjuk a legfontosabb feladatunknak – kezdte a beszélgetést Teszárovics Miklós, a NYÉSZ elnöke.

– Egy idős ember akkor érzi jól magát a bőrében, hogyha anyagilag, szociálisan, egészségileg és mentálhigiénésen is jó állapotban van, és mi mindezeknek a területeknek az ápolásával, gondozásával foglalkozunk. Közvetlenül anyagilag nem tudjuk támogatni öregjeinket, de az ő pénztárcájukhoz mért rekreációs lehetőségeket szívesen szervezünk és a rendelkezésükre bocsátunk. Nem olyan régen 250 fővel jártunk Hajdúnánáson, előtte pedig 52-en Erdélybe utaztunk – mesélte.

Generációk találkozója

– Ezenkívül már tizenhatodik alkalommal szerveztük meg a Nemzedékek Találkozóját, amelyet idén szeptember 15-én Alsózsolcán tartottunk, de bejártuk már vele az egész régiót, Rudabányától kezdve Szerencsen át egészen Sátoraljaújhelyig. Az egynapos össz­művészeti találkozónak utazással, ebéddel az a lényege, hogy fejlessze a nemzedékek közötti kapcsolatot és átjárhatóságot. Az idősklubokon és öntevékeny művészeti csoportokon kívül ezért fiatalabb vendégeket is várunk. Sajnos az a tapasztalatunk, hogy a társadalomban hagy némi kívánnivalót maga után az idősebb korosztály megítélése. Sokan fölöslegesnek tartják az öregeket, akik a fiataloktól elveszik az életteret. Ennek megváltoztatása érdekében különféle túrákat, sportrendezvényeket is tartunk, ahová a nagyszülők unokáikkal érkezhetnek. A két generáció kapcsolatát dolgozta föl már több művészeti pályázatunk is, ahol minden alkalommal értékes díjakat osztottunk ki – mondta el érdeklődésünkre az elnök.

Legnagyobb gond a nyomor

– A honlapunkra elsősorban a rekreációs tevékenységeink kerülnek föl, de ezenkívül minden kedden és csütörtökön délelőtt fogadóórát tartunk, ahol lehetőségeinkhez mérten a szépkorúak hétköznapi problémáiban is igyekszünk segítséget nyújtani. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a nyugdíjak körülbelül 7000 forinttal maradnak el az országos átlagtól. 2017-ben a KSH adatai szerint átlagosan 83 000 és 115 000 forint közötti összegből éltek a megyénkbeli nyugdíjasok, de még ennek is hatalmas a szóródása. Dél-Borsodban, Abaújban és Zemplénben rengetegen csak minimálnyugdíjat kapnak, ami 28 500 forint, és ebből a munkanélküli fiatalokat is támogatják, mert gyakran nincs más bevételi forrása a családoknak. Itt olyan súlyos szociális problémákkal találkozhatunk, hogy a nyugdíjasok foglalkoztatása sem jelentene reális megoldást. Azonban az idős társadalom sem egységes, egyre inkább szétnyílik az olló az akár 5 millió forintos nyugdíjjal rendelkezők és a kisnyugdíjasok között. Mindezen véleményem szerint csak a nyugdíjemelési összegek egységesítésével lehetne javítani, például a szlovák rendszerhez hasonlóan, de ehhez központi intézkedésekre és szemléletváltásra lenne szükség – hangsúlyozta Teszárovics Miklós.

Detzky Anna

VISSZA A KEZDŐOLDALRA