Ernest Hemingway egy eddig kiadatlan novellája jelent meg egy amerikai magazinban

Hemingway egy 1956 augusztusában írt levelében közölte kiadójával, hogy elkészült öt új novellával. “Talán picit bugyuta történetek, de néhány közülük nagyon mulatságos szerintem” – írta Hemingway, hozzátéve, hogy halála után bármikor kiadhatják a történeteket. Ezen írások közül eddig csupán egyet – Black Ass at the Cross Roads – publikáltak.

Az amerikai író hagyatékkezelőjének jóváhagyásával a The Strand Magazine című irodalmi lap most közre adta a második történetet, az A Room on the Garden Side című novellát – olvasható a The Guardian című brit lap online kiadásában.

A 62 évvel ezelőtt írt történet a Hemingway szívének kedves párizsi Ritz hotelben játszódik, a náci megszállás végén. Az egyes szám első személyben megírt novella felvonultat mindent, amit Hemingway írásaiban szeretnek az olvasók, van benne háború, bor és bajtársiasság. A nagyjából kétezer szavas történet elején egy csapat katona, a narrátor Robert és társai beszélgetnek iszogatás közben harcról, költészetről és szerelemről.

Az A Room on the Garden Side című novellához hasonlóan Hemingway több írása, egyebek között a Vándorünnep és a Veszélyes nyár is az író halálát követően jelent meg. Hemingway 1961-ben önkezével vetett véget az életének 61 éves korában.

Az A Room on the Garden Side Hemingway több másik munkájával együtt a bostoni John F. Kennedy Elnöki Könyvtár és Múzeum gyűjteményébe tartozik és az életrajzírókon, valamint a történészeken kívül eddig csupán néhányan olvasták az elmúlt több mint hat évtizedben.

-MTI-

