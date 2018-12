Érkezz limuzinnal a rendezvényre!

Azt kijelenthetjük, hogy egy rendezvényre limuzinnal érkezve, esetleg egy ilyen gyönyörű autóval távozva minden esetben látványos és emlékezetes lesz. Hiszen ki ne szeretné kipróbálni azt a luxust, amit egy ilyen autó nyújt, mind érzésben, mind felszereltségben.

Ha egy cég vezetője hivatalos valahova, akkor annak a pozícióval együtt vannak kötelező elvárásai is, melyeknek illik eleget tenni. Tehát a cégvezetőnek fontos arra is hangsúlyt fektetnie, hogy egy adott találkozóra, tárgyalásra, de akár egy jótékonysági rendezvényre is mivel érkezik meg. Hiszen egy megfelelően megválasztott autó ugyanúgy segít képet alkotni a cég anyagi helyzetéről, mint a vezető öltözete, ápoltsága, megjelenése.

Tehát kijelenthetjük, hogy elengedhetetlen, hogy a magas beosztásban lévők adjanak arra, hogy mit mutatnak a partnereik előtt. Ugyanígy jó fényt vet az emberre, ha a tárgyalópartnert egy limuzin várja a repülőtéren, hogy azzal szállítsa a tárgyalás helyszínére. Arról nem is beszélve, hogy az út során a városnézés egy részét is be lehet iktatni. Éppen ezért mindenképp rendeljünk limuzint az üzleti partner elé, hiszen ezzel is azt erősítjük meg benne, hogy a kényelmük mindennél fontosabb számunkra!

Ha pedig egy vállalat elnyer egy olyan pályázatot, amire régóta készült, vagy szimplán előrelépés a projekt a cél életében, akkor igenis mutassuk meg, hogy értékeljük azokat, akik segítettek benne, ne tartsuk meg magunknak a dicsőséget. Tehát a munkatársak is megérdemlik a luxus érzetét, így nyugodtan meglephetjük őket egy limuzinos városnézéssel. Éppen ezért igenis kápráztassuk el az érintetteket egy limuzinbérléssel.

Ugyanez a lehetőség áll fenn egy elegáns bál vagy fogadás esetében is, hiszen mondjuk egy Operabál kaliberű összejövetel szinte megkívánja a limuzinbérlés nyújtotta lehetőségeket. Mennyivel jobban mutat egy estélyiruhában kiszállni egy csodaszép aranyszínű limoból, mint egy átlagos autóból. Éppen ezért tartjuk nagyon praktikusnak a limuzinbérlést, ami nem is olyan költséges, mint amilyennek tűnik.

Például a Chrysler 300 C 8+1 személyes limuzin egy teljesen egyedi, arany-metál színű járgány, aminek párját nem találjuk a világon, mert egyéni igények alapján készült. Belső tere elegáns és mindenképp a luxus hatását kelti, hiszen a hozzá tartozó fényjátékok, hangtechnika és a hófehér bárpult is ehhez járulnak hozzá. Minden esetben egy ajándék jéghideg pezsgő várja az utasát, ami a cég ajándéka a megrendelő felé. Így igazán emlékezetessé tehetjük a megérkezést vagy távozást.

– PR cikk –

