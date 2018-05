Érkezz időben a DVTK stadionavatójára – Utazz ingyen szurkolói jeggyel vagy bérlettel

Érkezz időben, és legyél részese a helyszínen a 15:30-kor kezdődő avató ünnepségnek, majd szurkoljunk együtt a DVTK-nak a Mezőkövesd elleni megyei rangadón!

Kérjük a Diósgyőr szurkolókat, az ingyenes közösségi közlekedést használják, hogy elkerüljék a közlekedési dugókat és a parkolási problémákat.

Szombaton, a kapunyitás időpontjától, 14:00 órától az MVK Zrt. 1-es jelzésű autóbuszai és 1-es jelzésű villamosai sűrűbben közlekednek, az autóbuszok 7-8, a villamosok 4-5 perces követési idővel. A DVTK – Mezőkövesd mérkőzés végén a stadion előtt kialakított ideiglenes buszmegállóból is közlekednek 1-es jelzéssel autóbuszok, de a buszok és villamosok a Bulgárföld és a DVTK Stadion megállóból is egymás után indulnak majd, így a hazajutás is a közösségi közlekedéssel lesz egyszerűbb.

A grafika mutatja a 1-es busz és 1-es villamos stadion környékén lévő megállóit, a járatok követési gyakoriságát, a megállók és az új stadion közötti gyalogos útvonalakat, valamint az ideiglenes megállót.

A stadion körül kialakított parkolók tele lesznek, ezért a környéken lévő utcákban várhatóan a szokásosnál jóval több jármű parkol majd, ezért kérjük az ott élők türelmét és megértését.

