Érkeznek a NAV-tól az adószámla-kivonatok

Adószámla-kivonatot csak az kap, akinek legalább egy adónemben kétezer forintnál több tartozása vagy túlfizetése van a tavaly december végi adatok szerint. A kivonat mellett késedelmipótlék-értesítőt is találhat a postaládájában, aki fizetési kötelezettségét tavaly nem vagy csak késedelmesen teljesítette.

Akik elektronikus bevallók, tehát kötelező a netes felületet használniuk, vagy 2016. január 1. és 2017. június 12. között önkéntesen nyújtották be elektronikusan bevallásukat, adatszolgáltatásukat, adószámlájukat is elektronikusan követhetik, nem kapnak papíralapú értesítést.

Akik tartoznak, illetve késedelmi pótlékot kell fizetniük, kötelezettségeiket csekken, átutalással, bankkártyával, vagy esetleges többletük átvezetésével is rendezhetik. Túlfizetés esetén a 1717-es nyomtatványt kell benyújtani a visszaigényléshez. Az adatok értelmezésében a kivonat mellékleteként megküldött „Tájékoztató” segít. Eltérés esetén észrevételt tenni személyesen az ügyfélszolgálatokon, telefonon a 80/20-21-22-es számon vagy írásban lehet.

ÉM

