Érettségi előtt: „aki eddig rendesen tanult, annak nem lesz probléma”

Néhány nap, és a középiskolások végzősei elkezdik az érettségi vizsgákat. Hétfőn magyar, kedden matek. Sikerült-e kellő­képpen felkészülni? – kérdeztük tőlük.

Fónagy László, az MSzC Kós Károly Szakgimnázium végzős diákja nem hagyta az utolsó percekre a felkészülést, 2–2,5 hónapja ismétli az elmúlt években tanultakat. Ennek nemcsak az az oka, hogy jó eredménnyel szeretné zárni a középiskolai éveket, hanem az is, hogy egyetemre jelentkezett. Szakirányban szeretne továbbtanulni. Most közlekedésépítő-képzésre jár, szeptembertől pedig a Debreceni Egyetem hallgatója lenne, építőmérnök szakon. Erre minden esélye megvan, hiszen szorgalmasan készül. Különösen a matek- és a szakmai érettségire, hiszen ezek adják majd a felvételi pontok nagy részét.

– A szakmai érettségit tavaly vezették be, és valószínűleg az idén is tartalmaznak majd a feladatlapok váratlan kérdéseket, de úgy gondolom, hogy aki 4 évig rendesen tanult, annak azért megmaradt annyi tudása, hogy a kérdéssor nagy részére helyesen tud válaszolni. Ráadásul bennünket segít az is, hogy sok gyakorlati óránk is volt már – vélekedik László.

Elárulja: számára az angol­érettségi lesz a legnehezebb. Nyártól magántanárhoz jár, hogy jobban menjen, így már bizakodik egy hármasban.

Lászlótól megtudjuk azt is, szeretné még ezeket a napokat is tanulásra kihasználni. Azt tapasztalta, hogy amit az utolsó percekben még átnéz, megtanul, azokra jól emlékszik, amikor szükség van rá.

– Nagyon gyorsan elszaladt ez a négy év, még mindig nem fogtam fel, hogy nemsokára vége. Kicsit izgulok az érettségi miatt, de úgy gondolom, hogy aki eddig rendesen készült, annak nem okoz majd problémát – fogalmazott László.

Pontok és százalékok

Karsai Réka, az Encsi Váci Mihály Gimnázium végzős diákja is úgy vélekedik, hogy sokkal könnyebb azoknak a diákoknak felkészülniük az érettségire, akik eddig folyamatosan tanultak.

– De még aki szorgalmas volt, az is sokat felejtett az évek alatt, így szükség van az ismétlésre és rendszerezésre. Minden tantárgyból megkaptuk a témaköröket. Magyarból a szóbeli tételeknek megfelelően kiselőadásokat tartottunk, de sokat gyakoroltunk az írásbelire is. Történelemből emelt szinten érettségizem, úgyhogy erre komolyan kellett készülnöm. Ismétlő dolgozatokat írtunk, gyakoroltuk az esszéírást, forrásokat elemeztünk, és még otthon külön készültem egy könyvből, amit megrendeltünk. A matematika az a tantárgy, amiben főleg az órai gyakorlás segített, mert ha otthon megakadtam valamiben, akkor nehéz volt folytatni. Matekból egyébként kisérettségit is írtunk – sorolja Réka. Hozzáfűzi: neki öt tantárgyból kell majd érettségiznie, és ha átlagban meglesz a 80 százalékos érettségi pontszáma, akkor sikerül bejutnia az ELTE pszichológia szakára, ahol legalább 435 pontot kell elérnie. Számára nagy segítség az is, hogy megvan a felsőfokú angol nyelvvizsgája, ami 40 pluszpontot jelent. Igazából csak a matektól tart egy kicsit, és az emelt szintű történelemtől, hiszen ez utóbbi komoly tudást igényel.

Szabó Bianka Emese már minden fontos tudnivalót átnézett, ami az érettségire kell. Most már csak ismételget, és igyekszik minél több feladatot megoldani. Ő a Szerencsi SzC Tokaji Ferenc Gimnáziuma és Szakgimnáziumának végzőse. Jó eredménnyel szeretne vizsgázni, hiszen a Budapesti Corvinus Egyetemre adta be a jelentkezését, nemzetközi tanulmányok szakra, ahová nem kevesebb mint 465 pont szükséges.

Komoly megméretés

– A történelemtől tartok egy kicsit, hiszen az emelt szintű vizsga komoly megméretés lesz. Nekem az esszéírás nehezebb, mint a teszt, mert az adatokat és tényeket könnyebb felidézni, mint valamilyen témában a gondolataimat kifejteni. De a történelemtanárom külön is foglalkozott velem, úgyhogy bízom a jó eredményben.

Ez a megméretés mérföldkő

Bianka hozzátette azt is: a matekkal nem lesz probléma, szerencsére az neki jól megy.

– Úgy számoltam, hogy ha minden tantárgyból 90 százaléknál jobban sikerül az érettségim, akkor meglesz a szükséges felvételi pontom. A tanulmányi pontjaim maximálisak, mivel kitűnő tanuló vagyok, és van két felsőfokú nyelvvizsgám, ami plusz 40 pontot jelent – sorolja Bianka. Hozzáteszi: úgy véli, az érettségi mérföldkő az ember életében. Nemcsak azért, mert utána dől el, hogy hol tanulhat tovább, hanem azért is, mert a sikeres vizsgák valóban valamiféle érettséget adnak a fiatalok számára.

