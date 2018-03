Éremért mehet az újonc DVTK

Véget ért ért a női labdarúgó NB I 2017/2018-as szezonjának alapszakasza. A másodosztály előző évi bajnoka, az újonc DVTK a harmadik pozícióban zárta az első kört.

Csoda lenne a döntő

A folytatásban kettéválik a mezőny, a felsőházban az 1-4., míg az alsóházban az 5-8. helyezettek további 6 összecsapást játszanak egymással. A csapatok az eddig megszerzett pontjaikat továbbviszik magukkal ebbe a körbe. Bár még egy kicsit odébb van, de érdemes megemlíteni a második szakasz utáni lebonyolítást is: ekkor már a helyosztók következnek majd, mégpedig olyan formában, hogy a felsőház 1-2. helyezettje a bajnoki címért, 3-4. helyezettje a 3. helyért, az alsóház 5-6. helyezettje az 5. helyért, a 7-8. helyezettje a 7. helyért fog küzdeni a két nyert mérkőzésig tartó párharcokban.

– Most kell még többet dolgozni azért, hogy azokat a sikereket, amire vágyunk, el tudjuk érni – mondta lapunknak Fórizs Sándor, a DVTK vezetőedzője. – Ezekből a sikerekből erőt kell meríteni, de az nem fordulhat elő, hogy bármelyik lány többet képzeljen magáról, mint amennyi. A felsőházba jutással a bajnoki céljainkat elértük, innentől kezdve minden mérkőzés ajándék, de tovább küzdünk a bajnoki döntőért, ami már-már a csoda kategória lenne újoncként.

Bármi megtörténhet

A DVTK szakvezetője ezt is hozzátette:

– Nagyon örülünk ennek a szereplésnek, előzetesen az 1-5. helyet terveztük, és ezt a célt már elértük – nyilatkozta Fórizs Sándor. – Ha minden úgy alakul, ahogyan szeretnénk, és a szerencse is mellénk áll – gondolok arra, hogy senki sem sérül meg, és senki sem csinál fegyelmezetlenséget –, akkor esetleg a finálé is elérhető, bár tisztában vagyunk azzal: a Ferencváros és az MTK nagyobb játékerőt képvisel, mint mi, régebb óta van náluk női labdarúgás. Ugyanakkor a csapatunk egységes, a játékosok fizikálisan jó állapotban vannak, illetve taktikailag jól felkészítettek. Szóval ebben a szezonban még bármi megtörténhet… Szeretném megköszönni az eddigi segítséget, odaadást minden egyes futballistának, stábtagnak, és azoknak is, akik a DVTK-n belül a női fociban kicsit is benne a vannak.

A DVTK még érdekelt a Magyar Kupában is, szombaton 15 órától az elődöntőben Haladás Viktória lesz a vendég a diósgyőri edzőcentrumban. Amennyiben Fórizs Sándor csapata nyer, ott lesz az április 25-ei fináléban, amelynek helyszíne – információink szerint – a budapesti Hidegkuti Stadion lesz.

ÉM-MI

