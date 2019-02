Eredményesnek lenni a közösség erejével lehet

A szülőföld szeretete, a lokálpatriotizmus, a közösséghez tartozás fontossága mind-mind nagyszerű tulajdonságok. Talán mindezek vezették el a széphalmi születésű, jelenleg Budapesten élő Raczkoczki Gergelyt arra az elhatározásra, hogy létrehozza a Széphalom 3988 Facebook-oldalt, amellyel szülőfaluját szeretné népszerűsíteni ezzel a felütéssel: „Van egy álmom! Az, hogy Széphalom újra fontos pont legyen a térképen.”

Közösségépítés

– 19 éves koromig éltem Széphalmon – mondja Raczkoczki Gergely. – Velem együtt sok fiatal hagyja el a települést, mert nem tud olyan munkát találni a környéken, amilyet szeretne. Az idősek, és azok maradnak, akik egzisztenciális okból már nehezen mozdulnak ki és ők is sokat dolgoznak. Így nem jut idő arra, hogy közösséget építsenek, hiszen ahhoz idő és nem kevés energia kell. Nekem a munkám mellett van erre időm, ráadásul szociálpedagógus vagyok, lételemem a közösségépítés. Budapesten a XII. kerületben élek és ott is számos eredményt tudtunk elérni a közösség erejével, utakat, játszótereket javíttattunk ki csupán azzal, hogy sokan összefogva felhívtuk ennek fontosságára az önkormányzat figyelmét. Ezt szerettem volna hazai viszonylatba is átültetni.

Növekvő népszerűség

Ehhez pedig elég hamar adott volt a megoldás.

– Megdöbbentem, amikor megláttam, Széphalomnak nincs önálló web- vagy Facebook-oldala. Tudom, közigazgatásilag Sátoraljaújhelyhez tartozik, de Széphalom jelentős szerepet játszott Magyarország történelmében. Minden magyarnak el kellene látogatni ide, ahogy Petőfi mondta, fontos hely ez a magyarságnak, mert ezen községből újította meg a magyar nyelvet Kazinczy Ferenc. Szóval létrehoztam egy kezdeményezést. Azért választottam ezt az elnevezést az irányítószámmal, mert ha beírom azt a szót, hogy Széphalom, akkor legelőször egy budapesti helyet ad meg, ugyanis a II. kerületben a Hűvösvölgy egyik részének is ez a neve. Majd megkerestem híres embereket, hogy mondjanak pár jó szót Széphalomról. Megdöbbenésemre egyre többen csatlakoznak eme újfajta akcióhoz. Nem pénzt és fizikai aktivitást kértem, hanem hogy mondjanak pár jó szót a községgel kapcsolatban. Ha jártak ott, az élményt, ha nem, akkor mit hallottak róla. Sokan csatlakoztak a kéréshez, többek között Halász Judit, Molnár Piroska, Tordai Teri, Hernádi Judit, Ábel Anita, Nyáry Krisztián, Pataky Attila, Vásáry André. Azután végigmentem a falu minden utcáján és az így készült videókat is feltettem az oldalra, hogy lássák, milyen szép Széphalom. Azt vettem észre, ahogy növekszik az oldal ismertsége, a helyiek is jobban odafigyelnek egymása. Elindult valami a községben, ami azt eredményezi, hogy jobban odafigyelnek lakókörnyezetükre és tesznek is azért, hogy változás legyen – mondja Raczkoczki Gergely.

ÉMK-BG

