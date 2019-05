Érdemes újra rápörögni a miskolci bulikra

Május 2., csütörtök

22.00 Egyetemi Csajok a Csúcson parti a miskolci Rockwell Klubban

Rezidens: MártonBoy. Sztárvendégek: Ben Steel, Viktor Newman, Paksi, Rick Wayne.

Ben Steel az ország egyik újgenerációs dj-je, aki fiatalos és pörgős szettjeiről ismert. Viktor Newman fiatalkora ellenére tapasztalt, már sikert sikerre halmozott. Saját dalaival és remixeivel meghódította a közönséget országszerte és külföldön is. Munkáit előszeretettel játsszák a hazai és külföldi lemezlovasok is. Szettjeit a dinamikus, slágeres vonal jellemzi sok saját produktummal. Bármilyen korosztályt képes megmozgatni. Paksi 24 éves srác, aki sorra halmozza a sikereket. Fiatalok ezrei követik napról napra az életét és munkásságát a Facebookon és az Instagramon. Legutóbbi munkáját a hazai klubok egyik közkedvelt lemezlovasával, Viktor Newmannel készítette, egy ausztrál Melbourne-hangzású feldolgozást, ami a hírhedt New World Sound & Thomas Newson közöse, a Flute.

Május 4., szombat

20.00 P. Mobil: Aranylakodalom – koncert a miskolci Gárdonyi parkban

Ötven év házasság a rockzenével. Turnényitó koncert Miskolcon, a zenekar ősrégi törzshelyén, a Gárdonyi parkban. A nagy visszatérés. Előzenekar 18.30-tól a Radar.

Az aranylakodalom a 2019-ben 50 éves P. Mobil jubileumi buliját takarja. Az 1969-ben megalakult Gesarol együttes az Országos Rendező Iroda nyomására változtatott nevet 1973-ban, amióta P. Mobil néven játszanak, így jön ki az a bizonyos 50 év. A P. Mobil egyébként egy magyar hard rock együttes. Története során számtalan tagcserén és névváltáson ment keresztül, lemezei pedig különféle okok miatt késlekedtek, de az együttes az 1970–1980-as években a magyar könnyűzenei élet egyik meghatározójává vált. Schuster Lóránt – aki mindvégig megtestesítette a P. Mobil szellemiségét – 1968-ban csatlakozott első zenekarához, a Hausbyrdshöz (mely nevét a Yardbirds után kapta). Elmondása szerint eleinte még rendes felszerelésre sem tellett, ezért az együttes tagjai mindent házilag készítettek. Utódjaként 1969-ben létrehozta a Gesarol együttest, s – ahogy magukat nevezték – „a rovarhalál zenészei” már nevükkel is kisebbfajta botrányt kavartak. Színpadi show-jukkal és lendületes zenéjükkel nagy sikereket arattak, de az Országos Rendezvényszervező Iroda akkori igazgatója, Keszler Pál határozott kérésére ezen a néven nem folytathatták tovább. A P. Mobil jele egy kerék, melynek küllőit és abroncsát bakancsok alkotják. Ez jelképezi az „örökmozgót”. Schuster Lóránttól származik a magyar rockrajongók körében elterjedt szállóige: „A rock örök és elpusztíthatatlan!”. Bizonyos mondásaival a szocialista szlogeneket figurázta ki, ilyen például az „Éljen a közönség és a zenekar megbonthatatlan barátsága!”, vagy amikor együttesét úgy konferálja, mint „a munkások, a parasztok és az értelmiségiek kedvenc zenekara”.

21.00 Keep Floyding – Live at Miskolc a Helynekemben

Ezen a kora májusi estén a Pink Floyd híres Live at Pompeii koncertprogramja, a rockos hangvételű programok iránt elkötelezett közönség előtt.

A Keep Floyding Magyarország első számú Pink Floyd tribute zenekara. 1999-es alapítása óta az együttes mindig is feladatának érezte a Floyd zenéjének hiteles és igényes tolmácsolását. Repertoárjuk a közismert dalok mellett mindig tartalmaz ritkán hallott zenei különlegességeket, valamint akár teljes albumokat is. Így előadásra került már általuk teljes egészében a The Wall, a The Dark Side of the Moon, a Wish You Were Here és az Animals. Emellett minden egyes műsort a helyszín és az alkalom jellegéhez formálva igyekeznek egyedülálló koncertélményként biztosítani. A zenekar 2009 óta tudatosan dolgozik azon, hogy a sikeres klubzenekar imidzsét továbbformálva nemzetközileg is meghatározó Pink Floyd-show-vá váljon a legnagyobb elődök (Australian Pink Floyd Show, Britfloyd) mintájára. Ennek jegyében saját látvány- és hangtechnika/backline kiépítésébe kezdtek. A koncertek színvonalának biztosításáról saját hang- és fénymestereik gondoskodnak. A Keep Floyding zenekar története 1999-re nyúlik vissza, amikor is megalakult, Echoes of Pink Floyd néven. Hamar felfigyelt rájuk a szakma, így már 2000-ben a Petőfi Csarnok nagyszínpadán találták magukat. Ezt követően főképp a budapesti klubéletet színesítették fellépéseik. Sikereik megkoronázásaként önálló est megrendezésére kaptak felkérést a Művészetek Palotájába 2006 tavaszán. Az est során vendégeik volt Takáts Tamás, Keresztes Ildikó, Felkai Miklós, Török Ádám. 2009-ben komolyabb személyi változások után vették fel a Keep Floyding nevet. Legújabb felvételeik alapján előszeretettel emlegetik Őket internetszerte a legjobb Pink Floyd tribute zenekarok között. Nem elhanyagolható hírértékkel bír, hogy a zenekar alapítótagja Goldschmidt Gábor, a többszörös Grammy-díjas Kitaro (JAP) koncert-gitárosa 2010 óta.

ÉM

