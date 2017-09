Érdemes segítséget kérni, ha támadnak a darazsak

A közelmúltban számoltunk be az egyik Kis-Hunyad utcai társasházban élő család problémájáról, amit az erkély tetejénél, a szigetelésbe beköltöző darazsak jelentettek. A rovarok berepültek a lakásba is, és a szigetelést is rágták, így a lakók mindenképpen szerettek volna megszabadulni a hívatlan szomszédoktól, még mielőtt megcsípik a család valamelyik tagját.

Érkezett a segítség

Hiába fordultak azonban segítségül a ház kezelését végző lakásszövetkezethez, a darázsirtó csak nem érkezett. Megkeresésünkre a lakásszövetkezetnél is csak annyit válaszoltak: tudnak a problémáról és igyekeznek megoldani. Az Észak-Magyarország segítségével az aggódó lakó felvette a kapcsolatot Győri Miklóssal, a hivatalos megyei darázsirtóval, aki ki is ment felmérni a terepet, majd felvette a kapcsolatot minden érintettel. Végül a múlt héten a katasztrófavédelem segítségét kérve emelőkosaras autóról végezte el az irtást, amelyhez meg kellett bontani a panelház szigetelését, így tudott hozzáférni a kézilabda-nagyságú darázsfészekhez. Az irtás után pedig természetesen a szigetelést is ki kellett javítani.

Közben több olvasónk is érdeklődött, mi a teendő ilyen esetben, amikor darázsirtásra van szükség egy társasházban, kinek kell intézkednie, illetve kifizetnie a felmerülő költségeket. Mint Győri Miklós elmondta, első körben mindenképpen érdemes a ház kezelőjét értesíteni, és tőle kérni intézkedést. Ha ez nem jár eredménnyel, vagy a darazsak komoly veszélyt jelentenek, amely azonnali intézkedést igényel, akkor lehet közvetlenül az irtót értesíteni, vagy akár a katasztrófavédelemtől segítséget kérni. A költségek tekintetében ugyanaz az irányadó a darázsirtásnál is, mint más esetben: ami a lakáson belül merül fel, az a tulajdonost terheli, ami pedig a lakáson kívül, de a házat érinti, az a társasház vagy lakásszövetkezet költsége.

– Horváth Imre –

Még mindig fészkelnek

Ahogy arról többször is írtunk az elmúlt hetekben, a nyár végi gyümölcsérés miatt megszaporodtak a darazsak, amelyek az ősz közeledtével kétszeres energiával keresik a fészkelőhelyüket. Mivel maradt a jó idő, így az invázió sem csökkent, Győri Miklós továbbra is a hét hét napján járja a megyét és távolít el változatos helyekről néha elképesztő méretű darázsfészket. Így például hétfőn vissza kellett térnie egy korábbi irtáshoz, ahol a szigetelést másik helyen bontották meg a darazsak, az Avason pedig egy általános iskola lambériaborítását kellett leszednie, mert alatta hétemeletes fészket építettek a lódarazsak.

Hatalmas lódarazsak a harmadikon Miskolcon Miskolc - Lódarazsak fészkeltek be a villámhárító burkolatába egy miskolci társasházban.­­­­ A Park utca egyik társasházához riasztották Győri Miklóst, a katasztrófavédelemmel együttműködő hivatalos megyei darázsirtót, a harmadik emelet magasságában ugyanis rengeteg darázs jelent meg és a lakások... Tovább a cikkhez

Labda méretű darázsfészek Borsod-Abaúj-Zemplén - Darázsveszély a lakásokban is: a nem használt padlások, melléképületek vonzzák a rovarokat. A gyümölcsérés miatt megszaporodtak a darazsak, amelyek igyekeznek fészkelőhelyet keresni – írtuk a múlt héten. Győri Miklós, a megyei katasztrófavédelemmel együttműködő hivatalos mé... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA