Érdemes rápörögni az elkövetkező nagy bulikra Miskolcon

2019. február 1., péntek

20.00 Electro Party a miskolci Collins Clubban.

Ezen a pénteken ismét egy pörgős bulira számíthattok.

Az elektronikus zene gyűjtőnév, mindenfajta olyan zenei műalkotás, illetve zeneipari termék számára, amelyben a hangok generálása elektronikus technikai eszközök (például szintetizátor, vagy személyi számítógép hangkártyája) segítségével történik, és ezek az eszközök dominálnak a komponálásban és az előadásban (ez nem zárja ki, hogy kiegészítő eszközként akusztikus hangszerek, énekhangok is szerepeljenek). Elektronikus zenéről csak nagyjából a 19. század közepétől beszélhetünk, és kísérleti jellegű korszakát is csak az 1970-es évek végén lépte túl. Mára a popzene egyik uralkodó irányzata lett.

22.00 Rezident Night a miskolci Rockwell Klubban

A hölgyeknek a belépő ingyenes

Ezen az éjszakán a Rockwell Klub rezidensei fogják pörgetni a vendégeknek a legismertebb slágereket.

2019. február 2., szombat

20.00 Kisavas koncert a Miskolci Corner Stage-ben

Vendég a Ritmiklift zenekar

A kisavas zenekar 2009. október 3-án reinkarnálódott a korábbi Bront zenekarból. Tízéves a zenekar, és hát történt néhány dolog. 2010-ben például egy kislemez készült, a Lakossági Underground címet viseli. 2011-ben a Négy lábbal a földön című dokumentumfilmhez készítettek filmzenét. 2014-ben napvilágot látott a Szívrulett című nagylemezük. 2018-ban pedig egy újabb kislemez, mely a Pünkösdi Királyság névre hallgat. Időközben a zenekar neve a csupa kisbetűből észrevétlenül csupa nagyra váltott, valahogy így: KISAVAS. E néhány felsorolt tény alatt azonban hatalmas és szerteágazó történet alussza Csipkerózsika-álmát, tragédiákkal és komédiákkal. Talán úgy lenne szép, ha rájuk teríthetnék ezt az idézetet: „Minden nappal, amit élsz, több, amiről nem beszélsz…” (Dsida Jenő: Pasztell)

20.00 Elefánt: Szinte soha – koncert a miskolci Helynekemben

A zenekar első alkalommal ad Miskolcon kifejezetten ülős koncertet: azokat a dalokat veszik elő, amelyek nem ugrálásra késztetnek, és amelyeket máskor nem, vagy nagyon ritkán játszanak.

Az Elefánt egy magyar alternatívrock-zenekar. Első stúdióalbumuk 2013-ban jelent meg Vérkeringő címmel. Két évvel később újabb lemezt adtak ki (Gomoly, 2015). Legutóbbi lemezüket 2017 márciusában adták ki, Minden címmel. A jelenlegi formájában 2012 januárja óta Budapesten együtt zenélő, egyébként szombathelyi gyökerű Elefánt, 2011 decemberében mutatkozott be a nyilvánosság előtt. A két alapító által írt Magányos című daluk – és az ahhoz a Kodály- Method-projekt által készített klip – pillanatokon belül nagy siker lett. A szerzőpárosban megérett zenei koncepció végképp szükségessé tette az Elefánt kibővítését, amit egy nagyszabású bemutatkozó koncert tett aktuálissá: a zenekar az említett két alapítón kívül csupa remek, figyelemreméltó múlttal és sajátos karakterrel rendelkező taggal kibővülve vált öttagúvá. Zenéjüket nehéz bekategorizálni: jellemző rá a 3/4-es lüktetés, a lágy melankólia és a kirobbanó energikusság egyaránt, hol gipsy-punk, hol pszichedélia, hol elektronikus műfajokból derengő elemek bukkannak fel. Stílusjegyek terén nehéz megnevezni egyet, így talán a korlátok nélküliség a legfontosabb ismérvük. Ennek ellenére dalaik sajátos atmoszférát hordoznak, amit a kreatív zenei megoldások és a különleges dalszövegek tesznek igazán egyedivé.

22.00 Farsangi Fesztivál a miskolci Rockwell Klubban

Jelmezben a belépés ingyenes. Sztárvendég: Usnk, Yamina

Mártonboy és Nathadem keveri a zenéket.

2019. február 8., péntek

20.00 Európa Kiadó koncert a miskolci Helynekemben

A legendás zenekar 2017-et követően visszatér Miskolcra

Az Európa Kiadó a hazai pop-rock történet egyik legmeghatározóbb zenekara az idők során újra és újra úgy tudott megújulni, hogy közben sosem vált mainstream-formációvá. Egyéni stílusukat és működésük független szellemiségét fennállásuk óta következetesen megőrizve írják és adják elő dalaikat, amelyek közül ma már sok klasszikusnak számít. Bár az Európa Kiadónak 1981-es megalakulása óta több olyan periódusa is volt, amikor különböző okokból felfüggesztette tevékenységét – ahogy Menyhárt Jenő fogalmaz – az együttes időnként „hibernálva volt”, most azonban nagyon is élő, olyannyira, hogy új és régi dalok egyaránt elhangzanak majd a fellépésen.

21.00 A 40 éves Karthago koncertje a mezőkövesdi Boomernag Billirádszalonban

Vendég a Dresszírozott Bolha Duo

A Karthago magyar rockegyüttest 1979-ben Szigeti Ferenc alapította. Minden idők legjelentősebb magyar rockzenekarai között foglal helyet. Legendává különösen és emblematikussá vált, habár a zenekar kemény stílusára kevéssé jellemző rockballada–himnusz, a Requiem című dal kapcsán váltak, mely egy 1981-es székesfehérvári koncerten történt halálesethez kapcsolódik. A zenekar az 1980-as évektől Magyarország és Közép-Európa egyik legnépszerűbb rockegyüttese. Különleges, úgynevezett amerikai típusú west coast zenéjükkel, amely kemény rock alapra dús, ötszólamú vokállal és dallamos énekvezetéssel hangszerelt dalokból áll, 1979-től, néhány hónap alatt valamennyi slágerlistát meghódították.

Február 9., szombat

21.00 Ildi Ri der koncert a miskolci Zacc Presszóban

Buli, Élőzene, Tánc

Árvai Ildikó (ének), Ladocsi Gábor (gitár), Hudák Attila (bass), Gaál Szilárd (ének, gitár), Nagy Ferenc (dob, vokál)

„Fellépéseink az ország nagyobb rendezvényein és szórakozóhelyein történnek. Ha beskatulyáznánk magunkat, akkor a legjobb címke az együttesre a „Bulizenekar” meghatározás lenne. Stílusunkba belefér az igényes pop, rythmn & blues, soul és rock jegyek ötvözete. Műsorunk gerincét a legismertebb külföldi és magyar slágerek adják, pl.: (Tina Turner, Doobie Brothers, Hooligans, Magna Cum Laude, Republic stb.). Zenekarunkban 2 fő énekes, egy női és egy férfi hang szerepel, amelyek nagyon jól kiegészítik egymást, az áthangszerelt közismert slágerekben. Zenénk minden korosztály számára érthető és élvezhető szórakozást nyújt. Fellépéseink többek között Miskolcon a Borsodi fonón, Cinefest-en, Kocsonya Farsangon, Tiszaderzsen a Kárásznapokon, Tiszalökön a városnapon, Kabán a Káposztás napokon, Kazincbarcikán a Kolorfesten, Budapesten a Sunny étteremben történtek…” – írja magáról a zenekar.

