Érdemes rápörögni az elkövetkező nagy bulikra Miskolcon

20.00 Európa Kiadó koncert a miskolci Helynekemben

A legendás zenekar 2017-et követően visszatér Miskolcra.

Az Európa Kiadó a hazai pop-rock történet egyik legmeghatározóbb zenekara az idők során újra és újra úgy tudott megújulni, hogy közben sosem vált mainstream formációvá. Egyéni stílusukat és működésük független szellemiségét fennállásuk óta következetesen megőrizve írják és adják elő dalaikat, amelyek közül ma már sok klasszikusnak számít.

21.00 A 40 éves Karthago koncertje a mezőkövesdi Boomernag Billirádszalonban

Vendég a Dresszírozott Bolha Duo.

A Karthago magyar rockegyüttest 1979-ben Szigeti Ferenc alapította. Minden idők legjelentősebb magyar rockzenekarai között foglal helyet. Legendává különösen az emblematikussá vált, habár a zenekar kemény stílusára kevéssé jellemző rockballada-himnusz, a Requiem című dal kapcsán váltak, mely egy 1981-es székesfehérvári koncerten történt halálesethez kapcsolódik. A zenekar az 1980-as évektől Magyarország és Közép-Európa egyik legnépszerűbb rockegyüttese.

22.00 Szomjas Péntek KatapultDJ & Dér Heni a miskolci Rockwellben

Lesz még: Dr. Aleksander, Martonboy, Mathadem.

Dér Henrietta, művésznevén Dér Heni Vajdaságból származó magyar énekesnő, aki a Sugarloaf együttesben kezdte pályafutását. Kommunikáció-média szakos, valamint politológus diplomával rendelkezik. 2003-ban jelentkezett a TV2 Megasztár című műsorának első szériájába. Több döntőn is továbbjutott, de a 8. helyen végül kiesett. 2006-ban megjelent az első albuma a Sugarloaf nevű zenekarral. 2013-ban szerepelt a Sztárban sztár legelső évadában, ahol a 2. adásban kiesett. 2014-ben az énekesnő bekerült A Dal 2014 eurovíziós nemzeti dalválasztó show elődöntőjébe Ég veled – Next please című dalával, majd 2015-ben megint bejutott A Dalba, ezúttal Ébresztő című dalával. 2016-ban A nagy duettben Kucsera Gáborral a 4. helyen végeztek.

Február 9., szombat

20.00 Desperado koncert a miskolci Collins Clubban

Az ötszörös arany- és kétszeres platinalemezes magyar popzene együttes, azaz a Desperado lesz a sztárvendég.

1998 nyarán Zsolti és Zoy, addigi tapasztalataikat összedobva, megalapították a Desperado együttest. Az ok nem volt más, mint hogy korábbi zenésztársaik Axel és Mosquito a Kerozinból, akkor már sikert sikerre halmoztak. Zsolti ugyanis annak idején Axellel, a President nevű rockzenekarban, Zoy pedig Mosquitóval zenélt együtt egy techno-disco formációban. Zsolti és Zoy irigykedve figyelték barátaik sikerét. Valami hasonlóra vágytak volna ők is: a közönség elismerésére, nagy slágerekre. Axel és Mosquito is érezte ezt és segítettek a srácoknak. Megszületett a név egy régi nagy kedvenc film címéből: Desperado. Így minden összevágott. A zenekar időközben megtalálta végleges arculatát, és az új énekesnő, Betti személyében ütőképes hangra lelt.

21.00 Ildi Rider koncert a miskolci Zacc Presszóban

Árvai Ildikó (ének), Ladocsi Gábor (gitár), Hudák Attila (bass), Gaál Szilárd (ének, gitár), Nagy Ferenc (dob, vokál).

„Fellépéseink az ország nagyobb rendezvényein és szórakozóhelyein történnek. Ha beskatulyáznánk magunkat, akkor a legjobb címke az együttesre a »Bulizenekar« meghatározás lenne. Stílusunkba belefér az igényes pop, rythm & blues, soul és rock jegyek ötvözete. Műsorunk gerincét a legismertebb külföldi és magyar slágerek adják.”

22.00 Gabor Kraft + Raul Young a miskolci Helynekemben

Line up: Gabor Kraft, Raul Young, Dave Wincent, Zemar Kambas.

Gabor Kraft lemezlovas karrierje 18 éves korában kezdődött, 1998-ban. Egy barátjával az alig ismert BedRoom Dj kategóriából való kitörés reményében, saját partik szervezésébe kezdtek. Különleges helyszíneken megtartott bulijaikon szép számú, 400-500 fős törzsközönségük gyűlt össze rendszeresen. E partiknak, valamint az internetről letölthető live és promo mixeinek köszönhetően vált neve annyira ismerté, hogy a partiszervezők folyamatosan hívták fellépni a legjobb nyugat-magyarországi klubokba. Első budapesti fellépései az ezredfordulóra tehetők. A legendás, leginkább egy több száz főre duzzadt házibulira hasonlító ZTM-ek keretében villantotta meg először a fővárosnak electrós, minimálos énjét. E fellépései során lopta be magát a hazai szakújságírók szívébe, s a szakma figyelme is egyre nagyobb mértékben irányult munkásságára. 2003-ban csatlakozott Magyarország legnagyobb rendezvényszervező csapatához, a Deadcode Productionhöz. A magyar technóban közel 20 éve vezető, irányadó szerepet betöltő partisorozatot, a Hyperspace-t is magáénak tudható csapat tagjaként újabb kapuk nyíltak meg előtte. A szakma nemzetközi elitjével lép fel rendszeresen, zenei korlátok, megkötöttségek nélkül prezentálva az általa képviselt elektronikus tánczenei vonalat. 2008-ban elindította saját projektjét a LOGICAL-t, melyben hasonló zenei beállítottságú társaival próbálja megvalósítani az elektronikus zenéről alkotott képét. Nevét rendszeresen ott találhatjuk a legrangosabb fesztiválok, különleges rendezvénye és legjobb klubok fellépői között. Szerteágazó zenei ízlésvilága, az újdonságokat, a kísérleti stádiumban lévő hangzást folyamatosan kereső énje tükröződik dj szettjein is. Fellépései alkalmával friss, ropogós zenékkel operál. Visszafojtott energiákat meg-megrobbantó játékával bizsergeti a közönség szürke állományát, s készteti önálló életre a kevésbé táncos lábakat is. Aki már hallotta játszani, az tudja róla, hogy egy igazi zenei ”Freak”. A szettjeiben technó, house, rock, electro, acid, minimal, pop zene, hip-hop, minden előfordul, amit mixelni lehet. Sokszínű, friss, modern hangzásvilágával, haladó szemléletmódjával évek óta meghatározó alakja a hazai elektronikus zenének.

