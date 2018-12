Érdemes rápörögni a szilveszteri nagy bulikra Miskolcon

BÚÉK Miskolc 2019 a Szent István téren

19.30 Follow The Flow együttes koncertje

Tagok: Vincze Gergely (BLR), Molnár Csaba (Fura Csé), Szakács Gergő

A Follow The Flow 2016-ban alapított háromtagú magyar együttes. 2018-ban Nem tudja senki című daluk által robbantak be a köztudatba, majd Maradok távol című számuk által még több ember megismerte őket. 2018 nyarán elnyerték a Petőfi Zenei Díj Az év felfedezettje díját, illetve ősszel jelölték őket a 2018-as MTV Europe Music Awards-ra mint Legjobb magyar előadó, amit szint­úgy megnyertek, így ők képviselték Magyarországot a bilbaói díjátadón.

21.00 Bárány Attila

A legendás lemezlovas

Az 1980-as években már a lemezpultok mögött állt, első komoly munkáját a Panoráma Disco-ban kapta, Balatonalmádiban. Hamar felfigyeltek tehetségére és onnantól kezdve a legfelkapottabb szórakozóhelyeken lehetett találkozni vele, a mai napig rezidens (szerződött lemezlovas) a legnagyobb budapesti klubok lemezpultjai mögött. Zenei stílusa folyamatosan alakult, a funky, rock és R&B után ma elsősorban a dance zenét kedveli. Rádiós karrierje korán indult, 1997-ben már műsort vezetett az akkor még 8 órában sugárzó budapesti Roxy Rádióban, amelyben később DJ-ként és műsorvezetőként is debütált, sőt 2002-ben már a rádió zenei igazgatója, majd programigazgatójaként dolgozott. Egy év múlva elérkezett a váltás ideje és 2005 decemberétől átvándorolt a Rádió 1-hez, ahol saját műsorával aratott sikereket.

22.00 Spigiboy Retro Party

A hazai DJ elit tagja

Az ismert DJ teljesen más területről érkezett a zene világába: az ELTE TTK programozó-matematikus szakán végzett mint matematikus és számtech-matek tanár. Pályája kezdetén, még diákként két év kellett, hogy beküzdje magát a kollégiumi stúdióba, majd a bulik révén társai szívébe is. A nyolcvanas évek végén és kilencvenes évek elején pedig helyi diszkókban lemezlovaskodott, főleg. Ezekben az években elsősorban funky zenét játszott, s csak később tért át a house-ra. 1999-től Székesfehérvár is megismerte a nevét (West Side Music Club), ám a nagy áttörést az E-Klub jelentette. A hely közönsége 1999-től tudta, hogy ha péntek, akkor Spigi. Nem kis dolog, ha egy magyar DJ külföldön játszik, így mindenképp említésre méltó, hogy Spigi meghívást kapott Szentpétervárra két fellépés erejéig, de járt már Horvátországban és Szlovákiában is. A nagyobb kereskedelmi rádiók és tévék is nyitnak a DJ-k felé, így egyre többet szerepel a médiában is. Véleménye szerint a mixlemezek kora lassan lejár, a lemezlovasok közül is azok léphetnek előrébb, akik saját zenét alkotnak. Szavához hűen Spigiboy önálló anyaggal is próbálkozik. A 2002-es év nagy sikere volt a Back On The Street szám, amely nagyban köthető az augusztusi Budapest Parádéhoz, hiszen Spigiboy Timóval közös szerzeménye a Parádé egyik dala lett, illetve felkerült a Budapest Parádé 2002 válogatás lemezre. 2003-ban Erős Attilával közös korongot készített, amelyen kizárólag olyan dalok, illetve remixek találhatóak, amelyek valamelyikük nevéhez kötődnek. A sikeres páros az elmúlt években számos helyen lépett fel együtt, idén tavasszal pedig teljesen megújuló zenei világgal jelentkeznek. Ennek első lépése a Retro Poptarisznya lemez, amelyet B. Tóth Lászlóval közösen készítettek el. A lemezen hallhatjuk a 80-as, kilencvenes évek nagy slágereit újramixelve és újra felénekelve olyan környezetben, mintha csak ma születtek volna. A 2010-es évektől kezdődően Herr Spiegel néven is adott ki anyagokat.

23.25: Veréb Tamás koncertje

Visszatér Miskolcra a Miskolcról induló énekes

Veréb Tamás 1994-ben született Miskolcon, szülei második fiúgyermekeként. Általános iskolai tanulmányait a Kazinczy Ferenc Általános és Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Iskolában végezte. 2012-ben érettségizett a Diósgyőri Gimnázium hatosztályos, emelt szintű angol osztályában. Gimnáziumi évei alatt rendszeresen játszott a dr. Lénárt Attila vezette Diákszínpadon. Zenei tanulmányait a miskolci Egressy Béni Zeneiskolában folytatta. 2007.szeptemberétől Földessy Margit Színitanodájába járt. Színpadon már 9 éves korában a Miskolci Nemzeti Színház Isten pénze című darabjában debütált. Ezt követően a Carmenben, A Kölyök című musicalben (a címszereplőt) és a Valahol Európában (Csóró szerepében) játszott. 2010-ben a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon a Szegény gazdagok és a Robin Hood musicalek ősbemutatóiban kapott szerepet, az előbbiben Kálmán, az utóbbiban William szerepét játszotta. Kálmán szerepét a 2010/2011-es évadban a József Attila Színházban is játszotta. Ezenkívül rendszeresen vett részt magyar és nemzetközi énekversenyeken, valamint fellépett musical rendezvényeken, jótékonysági gálákon. 2007 és 2010 között négyszer nyerte el a MOL Tehetségtámogató program egyéves ösztöndíját, mely tehetséges fiatal művészek és ifjú tudósok szakmai fejlődését segíti. 2013 és 2018 októbere között a Budapesti Operettszínház tagja volt. Az elfújta a szél című musical egyik férfi főszerepében mutatkozott be, majd ugyanebben az évben megkapta a Rómeó és Júlia musical férfi címszerepét, a musicalirodalom első 19 éves Rómeójaként. Számos főszerepet játszott a Budapesti Operettszínház színpadán, többek között a Mozart!, Miss Saigon, Isten pénze, Szép nyári nap, Fame, Marie Antoinette musicalekben. 2016-ban diplomázott klasszikus ének szakirányon a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Intézetében. Színházi pályafutása mellett a The SunCity Rockets nevű zenekar frontembere, melyet 2015 nyarán alapított zenésztársaival. 2016-ban megnyerte a Sztárban sztár 4. évadát. Veréb Tamás énekelte a Budapesten rendezett 2017-es úszó-világbajnokság hivatalos szurkolói dalát, amely We Are the Water címmel jelent meg 2017. július 13-án.

00.00 Újévi show

00.05 Delta Sigma

Rockwell Szilveszter a miskolci egyetemi Rockwell Clubban

22.00 Vendégek Loving Arms és Drop The Cheese

A Loving Arms egy régi barátságon alapul a formáció. Zeneileg más stílust képvisel a két tag. A zenei igények változásával egyre közelebb kerülő stílus szülte az ötletet a közös formáció megszületésében. A háttérben már régóta segítették egymás munkásságát, de ezek nyilvánosságára hozását egy közös remix felkérés ihlette. A Drop The Cheese zenekar tagja Thomas & Georg. Műfajaik az Electro House, Progressive House, Future House, Future Bass, Melbourne Bounce, EDM.

ÉM

