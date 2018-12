Érdemes rápörögni a következő napok miskolci bulijaira

2018. december 14., péntek

20.00 a Kormorán együttes koncertje a miskolci, Ady Endre Művelődési Házban

Évek óta nem lépett fel Miskolcon a Kormorán zenekar, ezt a hiányt most egy adventi hangversennyel pótolja.

Koltay Gergely 1976-ban alapította a formációt, amely a honi zenei életben elsőként ötvözte programszerűen a népzenei elemeket a nemzetközi rockmuzsika stílusjegyeivel. Dalaikban hallhatóak tradicionális népi hangszerek: a töröksíp, a hegedű, a tekerőlant, a citera, a furulya, a duda és a tárogató, amelyek együtt szólalnak meg a rockinstrumentumokkal. A Kormorán az elmúlt több mint három évtizedben eljutott szinte minden európai országba, koncertezett a tengerentúlon, és több zenealbumot jelentetett meg külföldön. Az együttes koncertprogramjain kívül egy sor albumot készített popénekeseknek, blues- és rocksztároknak, valamint színészeknek. Megannyi színpadi mű, opera, valamint filmzene bizonyítja a zenekar sokszínűségét s alkotóerejét. A Kormorán tagjai az elmúlt években olyan modern, különleges muzsikát írnak, amely továbbra is a Kárpát-medence és helyenként a Balkán archaikus népzenéiből táplálkozik, s ami nagyon fontos: töretlenül népszerűek, rendre élő hangversenyeket adnak nemcsak Magyarországon, hanem a székelyföldi Csíksomlyótól a szlovéniai Muravidéken át a felvidéki Somorjáig. Rá­adásul már vannak követőik a szakmában, ami bizonyság arra, hogy a kilenctagú csapat a magyarság sorsát bemutató dalszövegeivel szintén utat mutat az ifjabb generációnak.

20.00 Slam Poetry Miskolc vol. 39. a miskolci Helynekemben

Vendég a Beatwándor

A Beatwándor egy audiovizuális költészeti formáció Erdélyből, Kolozsvárról. André Ferenc költő, slammer, Benji Horváth költő, slammer és VJ Lamaskier „On The Wall” audio­- vizuális költészeti performansza: versek, zajok, gitár-riffek, daltöredékek, kutyák és macskák.

Support: Dope Calypso

2018. december 15., szombat

20.00 Ivan & The Parazol koncert a miskolci Helynekemben

Az Ivan & The Parazol 2010 februárjában alakult budapesti rockegyüttes. Az Ivan & The Parazol stílusát alapvetően a ‚60-as, ‚70-es évek zenei világának és a kortárs irányzatoknak az ötvözése határozza meg. Néhány kivételt leszámítva, dalszövegeiket angol nyelven írják. A klasszikus rockzenét a kortárs trendekkel vegyítő, dinamikus, szabad stílusnak köszönhetően rövid idő alatt népszerű koncertzenekarrá vált a fiatalok körében. Első klipjüket a Marshall című dalhoz forgatták 2010 őszén, amely egyre élénkebb figyelemre tett szert, mind a szakma, mind a közönség szemében, így 2011-ben az MTV Brand New jelöltjei közé is bejutottak. 2011 októberében jelent meg következő klipjük az In Air című számhoz. Az In Air-t hamarosan a rádiók is játszani kezdték, a korábbinál sokkal nagyobb ismertséget hozva az együttesnek. 2012 januárjában játszottak az MR2 Akusztik című műsorában, ahol Frenreisz Károllyal (Skorpió) és Tanka Balázzsal (Turbo) is együtt adtak elő. Ugyancsak 2012 januárjában jelent meg Yellow Flavour című első kislemezük, amelyen szerepel az In Air magyar nyelvű átirata Jól áll nekem az élet címmel, amely az eredeti száméhoz hasonló sikernek örvendhetett. 2012 tavaszán részt vettek a Hard Rock Rising nemzetközi tehetségkutató versenyen, aminek magyarországi döntőjét meg is nyerték. Több nagylemezük is megjelent már. Több számuk is szerepelt a Megdönteni Hajnal Tímeát című, 2014 elején bemutatott magyar filmvígjáték zenéjében.

20.00 Kefír a miskolci Collins Clubban

Vele minden jó… Éjfél után… Homokba írt szerelem… pár kedvenc, amit biztosan együtt fogunk énekelni vele. Kecskés Tibor 1979. november 3-án született Miskolcon. a Hermann Ottó Általános Iskola testnevelés tagozatára járt, mellette pedig a zeneiskolában gitározni és zongorázni tanult. Ezt a két hangszert már akkor is nagyon szerette. Klasszikusok helyett inkább Demjén Rózsi dalokat játszott. A zeneiskolában ismerkedett meg Szamócával, azaz Varga Józseffel, akivel aztán jó barátok lettek. Szamócával egyre gyakrabban tűntek fel különböző nagyszabású koncerteken, rendezvényeken, szerepeltek a médiában, közben pedig sok-sok dalt írtak. 1998-ban a tehetséges fiatalokra felfigyelt az EMI Hanglemezkiadó és több évre szóló exkluzív szerződést kötött velük. Az együttes neve V-tech lett, Tibi pedig Kefír művésznéven lépett a közönség elé. 1998 szeptemberében megjelent az együttes első albuma Vétkezz velem! címmel, és rögtön siker lett. A következő években a fiúk sikert sikerre halmoztak. A 2005-ös év Kefir számára újdonságokat hozott szólóban. Megjelent első maxi lemeze az Élet megy tovább címmel, november 23-án elkészítette első önálló klipjét a dalhoz, szóló albuma pedig, amely szintén Az élet megy tovább címet viseli, 2006 februárjában jelent meg. Rövid szólókarrier után a V-tech zenekar újra összeállt. 2010 decemberében megjelent ,,A legszebb vallomás’’ című album, és a címadó számhoz már videóklip is készült. Kefír manapság újra szólóban hozza el bulijaiba az együttes legjobb zenéit.

22.00 Hamvai PG a miskolci Stamp Clubban

Face & Dress Control

Hamvai PG ezt mondja el a kezdetekről: „1976. június 20-án Budapesten születtem, mint Hamvai Péter Lóránd. A tanulmányaim (járóka, bölcsőde, óvoda, 8 általános, szakmunkás iskola) elvégzése után, mint asztalos kerestem kenyerem 1993 nyaráig. A szórakoztatóiparral 12 éves koromban, mint diszkólátogató kerültem kapcsolatba. Dolgozni ebben az iparban, mint ifjúsági táborvezető-felügyelő, valamint szórólapterjesztő, a Skylight nevű cégnél, 1993-ban kezdtem el. A cég vasárnapi ifjúsági rendezvényein kerültem közelebbi kapcsolatba a zenével és a DJ-kkel. 1994 szilveszterén a Skylight körében megrendezett házibulin álltam először lemezjátszók mögött, mint amatőr DJ. 1995 tavaszán Bárány Attila – hallva érdeklődésemet a lemezlovasság iránt – megkérdezte, hogy szeretnék-e vele dolgozni, mint lemezlovas. Azonnal igent mondtam. Ekkor tanultam meg – autodidakta módon – mixelni…”

2018. december 21., péntek

22.00 Retro Party a Desperadoval a miskoci Stamp Clubban

Resident: Dj. Peet One

A Desperado egy 1998-ban alakult, ötszörös arany- és kétszeres platinalemezes magyar popzenei együttes. 1993-as évi Ki mit tud?-on két debreceni könnyűzenei együttes is elindult: a Tornádó, valamint a verseny nagy esélyesének tartott, dallamos rockzenét játszó President. A President tagja volt többek között Kovács Axel és Bodnár Zsolt, a Tornádo tagja pedig Czifra Sándor (Mosquitó) és Zolnai András (Zoy). Az együttesek nem arattak osztatlan sikert a rockzenészekből álló szakmai zsűri előtt, akik nem is jósoltak nekik túl nagy jövőt. 1996-ban a Presidentből kilépett Axel és a Tornádóból kilépett Mosquitó megalakították a nagy sikerű Kerozin együttest. Zsolti és Zoy! irigykedve figyelték Mosquitó és Axel sikereit a Kerozinnal, ezért 1998-ban ketten megalakították a Desperado együttest, ebben Mosquitó és Axel is segítették őket, akikkel a váltás után is baráti viszonyban maradtak. Az együttes nevét kedvenc filmjük, a Desperado után kapta, de ebben Zoy! hasonlósága Antonio Banderashoz is közrejátszott. Később csatlakozott hozzájuk Betti, aki az együttes énekesnője lett 2000-től. 2016-ban egy nagyon komoly mérföldkő érkezett el az együttes életében. Exkluzív szerződést kötöttek a MOL-lal, hazánk legnagyobb benzinkút­hálózatának menedzsmentjével, így lehetővé vált egy igazán szép, összefoglaló életmű CD forgalomba hozatala az egész ország területén. Megjelent a kizárólag a MOL benzinkutakon kapható Best of Desperado című válogatáslemezük, három új számmal kiegészítve, mely a harmadik helyezésig jutott fel az albumok listáján, majd hamarosan aranylemez lett. Régi álma volt ez Bettinek, Zsoltinak és Zoynak, hogy legnépszerűbb dalaikat egy CD-n prezentálhassák rajongóik felé. Így igazi slágerparádét tarthat kezében a zenekedvelő, hisz olyan dalok kínálnak önfeledt utazási élményt, mint például a többszörös toplistás „Táncolj”, „Gyere és álmodj” és „Rajtad múlik”. A stúdiómunkák, azaz a régi nagy slágerek újrahangszerelése és éneklése már előző év második felében elkezdődött, bónuszként 3 új dal is rákerült a készülő albumra, bizonyítva, hogy bár telnek az évek, nem felejtettek el dalokat írni.

2018. december 22., szombat

20.00 Retro Party az UFO együttessel a miskolci Collins Clubban

Szerelemdoktor, Tarzan, Akarok egy férfit, Karibi party, Napolaj, Nyár van… Ismerős dalok? Hát persze! A karácsonyi menü: UFO minden formában, retro körítéssel.

Az UFO egy magyar könnyűzenei együttes. Legismertebb slágereik a Szerelemdoktor, a Tarzan, az Akarok egy férfit, a Karibi party, a Napolaj és a Nyár van című dalok. Az együttes 1996-ban alakult Budapesten. Alapító tagjai: Cynthia (Tölgyesi-Khell Cynthia, korábban Juhos Cintia), Dr. Love (Varga Zsolt), Mercy (Szalai Zita). Az együttes frontembere Dr. Love, akit jellegzetes hajviselete az égnek állított piros taréj tett feltűnővé. Első albumuk 1996-ban jelent meg Szerelemdoktor címmel. 1997-ben tagcsere történt, Mercy helyére Doris került, majd kiadták második albumukat, Páris címmel, azt követte 1999-ben a Tarzan. Az együttes nagy sikert aratott a tinik körében, olyan pletyka keringett a magyar médiában, hogy az együttes csak playbackel. Ezt a pletykát az együttes frontembere Dr. Love igazolta azzal, hogy a Z+ televíziós csatornán nyíltan bevallotta, hogy az együttes lánytagjai nem énekeltek az eddig felvett lemezeken, helyettük Keresztes Ildikó, Kozma Orsi, Fehér Adrienn, Czerovszky Henriett énekesnőkkel vették fel a különböző dalokat. Elnézést kértek a közönségtől, a rajongóktól és bejelentették, hogy az UFO együttes ebben a felállásban többé nem létezik. 2014-ben Varga Zsolt visszatért és újjászervezte az UFO együttest, UFO Update néven. A tagok: Varga Szidónia (ének), Bálint Laura (vokál-tánc) és Móritz Betty(vokál-tánc). Az UFO legnagyobb slágereit újraénekelték és újrahangszerelték, hogy a mai zenei hangzásnak is megfeleljenek a dalok. Az UFO Update napjainkban is az újkori retro bulik egyik kedvenc fellépője, dalaikat a mai napig szívesen játsszák a legnagyobb retro bulikban és a rádiókban is.

Miskolci programajánló napról napra Miskolc - Programajánló napról napra. December 14., péntek 17:00 – Feledy-ház, Miskolc, Deák tér 3. Az irodalmi Fonó találkozójának témája: Versek Egymás közt – Tisztelgés Fecske Csaba, József Attila díjas költő előtt. Az advent köszöntése. Előadók: Rajna Andrea, Takács Anna, Vajda Éva, Balázs I... Tovább a cikkhez

A népzene elemeit ötvözik a rockmuzsikával Miskolcon Miskolc - A népszerű Kormorán együttes látogat egy koncert erejéig december 14-én Miskolcra. Koltay Gergely 1976-ban alapította a formációt, amely a honi zenei életben elsőként ötvözte programszerűen a népzenei elemeket a nemzetközi rockmuzsika stílusjegyeivel. Dalaikban hallhatóak tradicionál... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA