Érdemes rápörögni a következő nagy miskolci bulikra

Október 25., csütörtök

22.00 Jogász Balek‑­keresztelő After a miskolci Rockwell Klubban

Találkozunk a Rockwell Retro termében egy fergeteges egyetemi buli keretein belül

Október 26., péntek

19.00 Quimby Teátrum koncert a miskolci Művészetek Házában

A fesztiválszezon végeztével a színházba költözik be a népszerű zenekar

A Quimby idén már játszott szimfonikus zenekarral, cirkuszi artistákkal, láthattuk dalaikat képként, most pedig az őrületes fesztiválszezon után a nagyszínpadokról a meghittebb terekbe költözik és ősztől ismét egyik kedvenc játszóterén, a színházakban adja át magát az önfeledt muzsikálásnak. A Quimby Teátrumban előkerülnek a finomabb dalok, amelyek a zajos közeg helyett a megszentelt figyelemre vágynak és a színház intim közegében bontakozhatnak ki igazán, de itt akár a koncerteken gyakran elkiabált számok is színházi gúnyát ölthetnek. Hiszen éppen erre jó a színház: a szereplők gondtalanul belefeledkezhetnek a játékba, míg a közönség nyugodtan elmélyedhet az elé tárt világban. A Quimby tagjaitól amúgy sem állnak távol a teátrális eszközök, itt azonban egy teljes előadás szalad fel a történetek, dialógusok, gesztusok és némajátékok mentén felfűzött estére. A katartikus vég ezúttal sem maradhat el

20.00 R’n’B Party – DJ Revolution a miskolci Collins Clubban

Ha szereted az igazi popsirázós zenéket, nálunk a helyed. Magyarország kétszeres beatbox bajnoka, az R’n’B dallamok sokoldalú fenegyereke, Revolution lesz a sztárvendég.

Revolution (polgári nevén: Czabán Gábor) zene iránti szeretete és tehetsége már gyermekkorában megmutatkozott. Az általános iskola mellett látogatta a tapolcai Járdányi Pál Zeneiskolát, ahol hegedülni tanult. Középiskolai tanulmányai alatt tagja volt Veszprém felnőtt kórusának és magán énekórákat vett a városi Csermák Antal Zeneiskola igazgatójától, Ötvös Károlytól. Ebben az időszakban elsősorban a klasszikus zene töltötte be életében a domináns szerepet. Ugyanakkor a sok éves zenei képzés mellett az aktuális zenei irányzatok naprakész ismerete a könnyűzene műfaj egy sajátos területe felé is irányította őt: a beatboxhoz (szájdob). Mindeközben 2002-ben felvételt nyert a budapesti Liszt Ferenc Zeneakadémiára az opera tanszékre, ahol a világhírű operaénekes, Sólyom-Nagy Sándor növendéke volt. Diplomáját 2007-ben szerezte meg. Ám ez idő alatt mindvégig tovább ápolta a rá jellemző zenei sokszínűséget. Így lett Magyarország kétszeres beatbox bajnoka és 2005-ben világbajnok 3. helyezett. A sikerek ellenére látta, hogy a beatbox – lévén egy underground műfaj – nem kínál számára túl széles perspektívát. Ez a felismerés vezette őt a lemezek és lejátszók világába. A lemezlovas szakma rejtelmeibe Dj Snapshot (akkoriban Dj Belo) vezette be. Karrierje vélhetően eklektikus zenei tudásbázisának köszönhetően viszonylag hamar beindult. 2005 óta Budapest összes nagyobb klubjában megfordult, s több ízben fellépett külföldön is (Németország, Anglia, Franciaország, Kína stb.). 2010 januárjában a Magyar Dj Szövetség az „év felfedezettje” díjban részesítette. Sokoldalúságát érzékelteti az is, hogy ugyanebben az évben két – Magyarországon széles körben ismert és elismert – zenész barátjával saját jazz triót alapított RTB Crew néven. A formáció különlegessége, hogy soha együtt nem használt zenei eszközökkel szólaltatják meg dalaikat (rhodes zongora, tuba és beatbox). Első lemezük címe „Meet the beat”.

21.00 Oktober Fest a miskolci Rock­well Klubban

Érkezik Miskolc legnagyobb dobása: ­

3 terem, 3 stílus

A Kék terem: Killakikitt, Krőbi, Ljay. A Piros terem: Dj Allstars, Dj Viki, Hot Men Dance, Matt Adam. Miller terem: Minimal Party. Rezidens: BenSteel

Október 27., szombat

20.00 Zoltán Erika koncertje a miskolci Collinc Clubban

Igazi retro hangulatot varázsolunk a Collins Clubba

Zoltán Erika már 4 éves korában eldöntötte, hogy énekesnő akar lenni, és ettől semmi nem tántoríthatta el. Zongorázni tanult és dzsesszbalett órákra járt. Az érettségi után éjszakai bárokban énekelt és táncolt. 1984-ben a Balatonnál találkozott Pásztor Lászlóval a Neoton Família együttes tagjával, aki elindította a zenei pályán. 1986-ban részt vett a siófoki Interpop Fesztiválon, ahol közönségdíjat nyert a Szerelemre születtem című számával, ami meghozta számára a várva várt sikert. A következő évben megjelent első nagylemeze a Szerelemre születtem. A sokat támadott, de népszerű énekesnő több mint 1 500 000 eladott hanghordozóval büszkélkedhet. 1994-ben felvette az Erika C. művésznevet a Blue Pearl című lemezéhez, amit Londonban készítettek, és amivel Európában is hírnevet szerzett. Két évvel később producerként saját kiadót alapított Joker Space néven. A B. Boys, a Tik-Tak, az Emergency House és a Grooveland popegyüttesek köszönhetik neki hírnevüket.

ÉM

Miskolcon startol a Junkies és a Rómeó Vérzik közös turnéja Miskolc - Öt év után újra együtt koncerteznek a Junkies és Rómeó Vérzik zenekar tagjai. A közös turné, melynek során a két banda összesen hét nagyvárosban áll színpadra, Miskolcon startol október 26-án. Rómeó Vérzik Pénteken indul a Junkies év végi turnéja, amit ezúttal a Rómeó Vérzik tagjaiv... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA