Érdemes rápörögni a következő nagy miskolci bulikra

2019. január 4., péntek

22.00 Video Disco a miskolci Helynekemben

Tánc és zene hajnalig

2019. január 5., szombat

20.00 Az év első salsa bulija a miskolci Collins Clubban

A legjobb zenékről ezúttal is a kedvenc lemezlovas, Dj Borisz gondoskodik

A salsa egy világszerte elterjedt társasági tánc neve, mely az utcai latin táncokhoz sorolható. A név közvetlen jelentése fűszeres szósz, mely eredetileg a salsa zenére vonatkozott, de elterjedten használják a tánc jelölésére. A Kubában ösztönös, „elvek nélküli” táncok jellemzője a játékosság, a hétköznapi történések stilizált előadása. Az idők során a vallási rituálék táncából több mozgásforma társasági tánccá fejlődött. New Yorkban, a „Spanish Harlem”, vagy ahogy ők nevezték, „El Barrio” a Salsa zene és tánc bölcsője. Itt merült fel az 50-es 60-as években, hogy a Casino (kubai eredetű körtánc) ösztönszerű rendezetlensége már nem elégítette ki a gomba módra szaporodó latin táncklubok igényeit, ezért létre kellett hozni egy új, tudatos táncot. Ekkor profi táncosok és koreográfusok kimunkálták az alapfigurákat, és a Rumbától és Mambótól kölcsönzött alaplépést, mely a tánc összes figurájában fellelhető, s ami aztán az összes ma ismert latin tánc alaplépésévé vált. Ez az „egy lépés előre… egy lépés hátra” volt a Cuban Rumba alap.

22.00 Video Disco a miskolci Helynekemben

Tánc és zene hajnalig

2019. január 11., péntek

20.00 Before The Last II. születésnap a miskolci Helynekemben

Vendég az Alibbie

Before The Last: Kacsenyák Gábor (ének), Mészáros Zoltán (ének, basszusgitár), Kovács Zsolt (gitár), Lehel Bence (szaxofon), Rónaszegi Miki (harsona), Varju Károly (trombita), Nahaj Máté (dob). Miért kezd el manapság egy javarészt középiskolásokból álló miskolci zenekar reggae-t játszani? Bob Marley idestova 37 éve halott, a stílus ugyan él, de nem mondhatnánk, hogy virágzik. A Before the Last mégis ezt a szegmenst választotta, popos elemekkel megspékelve. Arra a kérdésre, hogy miért kezd el reggae zenét játszani ma egy miskolci fiatal banda, egyszerű, de nagyszerű magyarázatot adott Mészáros Zoltán énekes-gitáros. Szeretik a zenét, szeretik az életet, a stílus alapüzeneteivel könnyen tudnak azonosulni. Utóbbira akkor jöttek rá, amikor a már megírt dalszövegeikről egyszer csak felismerték, hogy témáik leginkább a reggae-vel egyeztethetőek össze. Ilyen az, amikor a szöveg választja a stílust.​

20.00 Sterbinszky Classic a miskolci Collins Clubban

Magyarország egyik sztár dj-je a lemezjátszók mögött

Sterbinszky 1998 óta tartozik Magyarország Dj-élvonalába. Fiatalok ezrei számára jelenti a Dj szó hazai megfelelőjét. Nemzetközi szinten is abszolút kiváló teljesítménye, eredményei, utánozhatatlan lemezlovas technikája miatt Sterbinszky nevét évről évre, állandó jelleggel a legjobbak között említik a szakmában. Saját szerzeményeit, remixeit és bootlegjeit, mash-upjait olyan külföldi nagyágyúk játsszák rendszeresen, mint Tiesto, Ferry Corsten, Paul Oakenfold, vagy épp Jaytech. Nem véletlen, hogy Sterby rendszeres fellépő vendég Romániában, Szlovákiában, Olaszországban, az Egyesült Királyságban, valamint Svájcban. Friss megjelenései megtalálhatóak a Beatporton és minden jelentős legális letöltő oldalon. Sterbinszky állandó résztvevője az összes jelentős hazai és néhány európai fesztiválnak. Olyan mega koncertek fellépője az említett zenekarok számaihoz írt remixekkel, mint a Neoton Família, Janicsák Veca Szuperkoncert. Az elektronikus tánczenei vonal sikerei mellett ezrek látogatják a nevével fémjelzett Classic House partikat is a budapesti Studioban, ahol igazi house és trance időutazás részesei lehetnek a legjobb elektronikus klasszikus zenei darabok kedvelői. Sterbinszky igazi közösségi Dj. Minden lehetőséget megad követőinek, hogy belelássanak mindennapjaiba, tudják, mi az aktuális kedvenc zenéje, s hogy mitől előremutatóak mindig Dj-szettjei.

2019. január 12., szombat

20.00 Müller Péter Sziámi and Friends koncert a miskolci Helynekemben

Vendég az Azur

Müller Péter Sziámi 1973-ban szerezte meg a Magyar Rádió munkastúdiójában a rádiószerkesztő-riporter diplomát, ezt követően 1974-ben az Állami Artistaképző Iskolában a cirkusz- és varietérendezői képesítést. 1976-ban a ELTE Bölcsésztudományi karán magyar–francia szakos tanári diplomát szerzett. 1981-ben film- és televízió-rendezői diplomát kapott a Színház- és Filmművészeti Főiskolán. Vizsgafilmje az Ex-Kodex című alkotás volt. A magyar alternatív kultúra egyik meghatározó egyéniségeként tartják számon. Müller Péter szövegei, és zeneszerzőtársa, Gasner János sajátos, megkötésektől független zenéje alapozta meg zenekaruk, a Sziámi (eredetileg Sziámi Sziámi) sikerét. A Sziámi együttes megalakulása óta jó néhány tagcserén átesett, többször teljesen átalakult. A dalokat minden új felállás sajátos feldolgozásban játszotta. Gasner János 2009-es halála után Müller bejelentette, hogy a szerzőtárs halálával a Sziámi zenekar, mint olyan, megszűnt létezni. Azóta saját, teljes nevén, illetve 2012-től a Müller Péter Sziámi AndFriends zenekarral, valamint Szakcsi Lakatos Bélával (Pianissimo! duó), illetve Kir­schner­­ Péterrel (Felevad duó). Müller Péter 1992-től a Sziget Kulturális Szervezőiroda Kft. tulajdonosa és kreatív igazgatója. 1993-ban Gerendai Károllyal megszervezte az első Diákszigetet, (1993. augusztus 19-26.), mely Közép-Európa legnagyobb kulturális rendezvényévé vált azóta. 1998-ban a Miskolci Nemzeti Színház Játékszínének művészeti vezetője volt, 2001-ben az akkor induló Miskolci Nemzetközi Operafesztivál ügyvezető igazgatója lett, melynek a mai napig főtanácsadója. 2005-ben a Magyar Állami Operaház stratégiai igazgatója. 2005-től kezdődően ötletgazdája és házigazdája volt a „Songwriters – ahol a dalok születnek” nevű rendezvénynek, mely a hazai alternatív zenészeknek kínált előadói fórumot.

