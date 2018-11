Érdemes rápörögni a következő nagy miskolci bulikra

2018. november 9., péntek

21.00 FreshFabrik 25 – unplugged koncert a miskolci Cornerben

Akik biztosan itt lesznek: Szabó András, Kovács Levente, Oláh Szabolcs, Horváth István (Pityesz), Vadász Gyula, Szvoboda László



FreshFabrik

A FreshFabrik kétszeres Fonogram-díjas (korábban Arany Zsiráf díjas) rock, indusztriális-metal zenekar. Az első olyan angolul éneklő magyar rock/metal zenekar, aki DJ-t és MC-t használt zenéjében és az első aki major kiadóhoz szerződhetett és az első olyan zenekar, aki major terjesztést kapott több európai országban (Csehország, Hollandia, Belgium) és Ausztráliában is. A FreshFabrik egyike a legnagyobb eladásokat produkáló angolul éneklő magyar rockzenekaroknak. A zenekar hároméves pihenő után adta ki MORA című lemezét 2011-ben. 2013-ban, a zenekar 20 éves fennállásának tiszteletére a zenekar az A38-as hajón adott születésnapi koncertet, amelyen Vörös András alapító, illetve Horváth István „Pityesz” korábbi énekes, valamint Koncz Mátyás gitáros, mint a zenekar korábbi tagjai is színpadra álltak. A koncert felvételét a Duna TV is műsorára tűzte. Az együttes ezt követően több magyarországi fesztiválon is fellépett ugyanezzel a felállással. A sikeres turnét vadonatúj dal és klip követte, a Higher & Higher (Rock to the Boogie-Woogie), amelyet az Oláh Szabolcs, Horváth István, Kovács Levente, Szabó András, Koncz Mátyás, Szvoboda László felállásban jelentettek meg.

2018. november 10., szombat

20.00 Brains koncert a miskolci Helynekemben

Vendég a Jetlag

A Brains Magyarország legsikeresebb elektronikus zenét játszó koncertzenekara: Nagyszínpados fesztiválfellépéseik és országszerte teltházas klubkoncertjeik mellett 2012-13 telén négy hónap alatt kétszer töltötték meg rajongóikkal a patinás Petőfi Csarnok nagytermét, majd 2015 tavaszán, „Stand Firm” című lemezük bemutatóján csaknem hétezer rajongójukat táncoltatták meg a Budapest Parkban. 2016 tavaszán elnyerték „Az év elektronikus hangfelvételéért” járó Fonogram díjat és a „Legjobb hangszerelésért” járó Petőfi Zenei díjat. Eddig tíz daluk került rotációba a Petőfi Rádióban, így ők a leghallgatottabb angolul éneklő magyar együttes. A Brains lemezeinek gerincét drumandbass alapú dalok teszik ki, de műsoruk szinte valamennyi jelenlegi stílust szintetizálja a dubsteptől a drumstepen át az elektroig és a breakig. Többször kollaboráltak nemzetközi előadókkal lemezeiken és koncertjeiken egyaránt: visszatérő vendégük Sian Evans, a Kosheen énekesnője, de Dynamite MC-vel (ex-Roni Size), Topcat-tel és Tenor Fly-al is készítettek közös trackeket.

20.00 Tunyogi Péter-emlékkoncert Tunyó hangjával, halálának 10. évfordulóján a miskolci Ady Endre Művelődési Házban

Egy egyedülálló produkció, ami a vidéki városok közül csak Miskolcon látható. TRB koncert: Závodi – Zeffer – Kékesi – Donászi. Énekel Tunyogi Péter eredeti hangján, videóbejátszással. Utána Mobilmánia-koncert Vikidál Gyulával. A koncert után dedikálás.



Tunyogi Rock Band

Tunyogi Péter, a P. Mobil egykori énekese és a Tunyogi Rock Band frontembere. A győri Anonymus együttesben kezdte zenei pályafutását 1963-ban. Ezt követően a zalaegerszegi Cyklon dobosa, később gitárosa volt, majd Budapesten a Spirál és a Beton együttesben énekelt. Vikidál Gyula kiválása után 1979-ben a P. Mobil énekeseként lett igazán közismert előadó. A zenekar szinte összes nagylemezét az ő hangja fémjelzi. Két évig együtt dolgozott a legendás gitárossal, Bencsik Sándorral és Cserháti István orgonistával is. A P. Mobil 1985-ben leállt, a zenekar nélkül maradt énekes külföldre ment vendéglátózni. 1991-ben újra feltűnt a magyar zenei életben és megalakította a Tunyogi Bandet, amelynek koncertjein főként P. Mobil-dalok hangzottak el. A P. Mobil 1994-ben visszatért, de a Tunyogi Band párhuzamosan tovább működött. Ez Schuster Lóránt rosszallását váltotta ki, ezért Tunyoginak 1997-ben el kellett hagynia a P. Mobilt. Később azonban többször is vendégszerepelt, utoljára 2007-ben a Tunyogi Évek turnén, amely azonban éppen az ő rosszulléte miatt két koncert után véget ért. 1997-től a Tunyogi Band neve Tunyogi Rock Band (TRB) lett, és saját dalokat is elkezdtek írni, bár a P. Mobil-slágerek is műsoron maradtak. Olyan sikeres dalok és lemezek születtek, mint A tegnap itthagyott, a Szárnyakon szédülő, a Boszorkányrepülés vagy az Öregesen. 2008-ban Zeffer András több volt P. Mobil-taggal együtt megalapította a Mobilmánia együttest, melynek Tunyogi egyik énekese lett. Tunyogi Pétert 2005-ben gerincdaganattal operálták. Ezután egészségügyi állapota hol jobb, hol rosszabb volt. 2008. november 1-jén egy koncert előtt összeesett, súlyos fejsérülést szenvedett, majd több napon át mesterséges kómában tartották. November 9-én hunyt el. Három gyermeke közül két lánya, Bernadett és Orsolya szintén énekes; és van egy fia is, Péter.

2018. november 24., szombat

20.00 Anna and the Barbies-koncert a miskolci Helynekemben

A koncert után Video Disco hajnalig.



Anna and the Barbies

Az eddigi hamisítatlan rock’n’roll menetelés után az underground közeg füstös kiskocsmáiból és klubjaiból az Anna and the Barbies a nagyszínpadokra és reflektorok kereszttüzébe kerülve továbbra is önmagát adja, kivétel nélkül mindig és mindenhol. Ismertségük és sikereik mellett pedig egyre növekvő rajongótáborukra is folyamatosan figyelnek: egyedülálló családdá kovácsolták őket is az évek alatt. A minden évben megvalósuló rajongótáboruk, a Woodstock az Ugaron az elmúlt évekre egy valódi fesztivállá nőtte ki magát. Természetesen nem véletlen ez a siker: Pásztor Anna és zenekara minden koncertet úgy nyom le a színpadon, mintha az lenne életük utolsó fellépése. Kendőzetlenül őszinte és felemelően pozitív dalszövegek, lüktető és magával ragadó rockos ütemek, mégis fülbemászó refrének tökéletes egységként bújnak a hallgatók fülébe dalaik – hol lágyan énekelve, hol tiszta erőből max. hangerőn kiabálva. Jó példa előbbire a Márti dala című slágerük, amit lassan 9 millióan láttak a YouTube-on és gyakorlatilag az egész ország ismeri már. A pajkos, szexi szövegekhez hasonló karizma is jár: Anna színpadi megjelenése koncertről koncertre változik, és többek között attól is olyan izgalmasak a bulijaik, hogy sosem lehet tudni, épp milyen vagány szerkóban, fejdíszben, arc- vagy teljes testfestéssel robban fel a deszkákra az énekesnő. Legújabb dilije ismét extrém: teljesen minimál, smink és álruhák nélkül mutatja önmagát olyan csupaszon, mint még soha. A vadóc ötfős zenekar pedig nyilvánvalóan a váratlan helyszínektől sem riad vissza, ha performanszról van szó. Miután 2015-ben hat album anyagával zenélték tele a SYMA csarnokot, egy évvel később UTÓPIA című turnéjukon még a Fővárosi Nagycirkusz porondjára is elvitték azonos című lemezüket – duplán is megtöltve a különleges helyszínt. Legyen szó kortárs líráról vagy futurisztikus vizuálról, bármi elfér színpadukon. Ezúttal itt is a minimál köszön vissza.

