Érdemes rápörögni a következő nagy bulikra

2018. szeptember 21., péntek

21.00 Pély Barna akusztikus koncert a Grabovsky Gardenben

A 15. Jameson CineFest Miskolci Nemzetközi Fimfesztivál kísérő­rendezvénye

Pély Barna magyar zenész. 2011-ben Péterfi Attila, basszusgitárossal létrehozta önmegvalósító formációját, a B the First zenekart. Ehhez csatlakozott Kottler Ákos, dobos. 2012-ben jelent meg első nagylemezük The First címmel. Ezen az albumon Barnabás saját szerzeményei hallhatóak angol nyelven. 2014-ben megjelent a második nagylemezük, Mi ez kupleráj? címmel. Ezen az albumon már többségében magyar dalok kaptak helyet, és szövegíróként Barna mellett közreműködött: Varga Livius (Quimby, A Kutya Vacsorája), Egyedi Péter (Óriás), Péterfi Attila (B the First), és Fecske András István.

22.00 Péterfy Bori & Love Band koncert a miskolci Helynekemben

A 15. Jameson CineFest Miskolci Nemzetközi Fimfesztivál kísérő­rendezvénye

Péterfy Bori magyar énekesnő, színésznő. Korábban a Krétakör Színháznak, majd az Alföldi Róbert által vezetett Nemzeti Színház társulatának volt tagja. Az Amorf Ördögök zenekar tagja annak 2006-os feloszlásáig, majd 2007 elejétől az Amorf Ördögök tagjai által alapított Péterfy Bori & Love Band énekesnője. Dédapja Áprily Lajos költő, műfordító, nagyanyja Jancsó Adrienne előadóművész, nagyapja Jékely Zoltán író, költő, édesapja Péterfy László szobrász, édesanyja Péterfy Lászlóné Jékely Adrienne magyartanár, bátyja Péterfy Gergely író, unokatestvére pedig Gerlóczy Márton író. Férje Merényi Dávid fotós. A Péterfy Bori & Love Band fennállásának tizedik évfordulójára 2017 novemberében jelent meg a Bori X című, új dalokat tartalmazó jubileumi album, mely egy ugyanilyen nevű mobil-applikációval együtt mutatkozott be.

2018. szeptember 22., szombat

20.00 Slam Poetry Miskolc vol. 37 a Helynekemben

Már hagyomány, hogy a Slam Poetry Miskolc a Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál, idén a 15. Jameson CinFest programjához kapcsolódóan versenyt hirdet. Téma: coming of age – felnövés.

A slam poetry a múlt század nyolcvanas éveinek közepén jelent meg, mint önálló előadói műfaj, a Spoken Word versengő formájaként, Marc Kelly Smith („Slampapi”) kezdeményezésére. Ez egy modern költészeti stílus, amely csakis szóban és leginkább élőben hatásos. Nem versfelolvasás, mert első hallásra is érthető a szöveg és többnyire fejből mondják, színpadi elemekkel tarkítva. Nem színházi előadás, mert nincs előzetes forgatókönyv, bárki felmehet a színpadra. Nem rap, mert nincs alatta zene és nem is szükséges a kötött ütemes lüktetés. Kicsit mégis rap, mert az utca nyelvén szól, aktuális témákról, hétköznapi emberektől, hétköznapi embereknek. Kicsit mégis színház, mert az egyes versek előre megtervezettek, begyakoroltak és az előadók a szavakon kívül egész testüket is bevethetik. Kicsit mégis vers, mert többnyire van benne rím, hasonlat, metafora és egyéb költészeti elemek. Ez egy kötetlen stílus, amiben az egyetlen szabály, hogy a slammernek három perce van a színpadon a szavalásra, hogy érveljen, meggyőzzön, megnevettessen, szórakoztasson, elgondolkodtasson és sikert arasson. A hazai slam mozgalmat a budapesti Műcsarnok indította el 2006 februárjában Budapest Slam nevű rendezvényével, amit költők és rapperek csatájaként tartanak számon. Egy évre rá következett a folytatás, a Budapest Slam 2, nemzetközi vendégekkel kiegészülve. Egy évvel később, 2008 januárjától a Ludditákból ismert Fiáth Titanilla (Tita) és akkor még három kevésbé ismert, de lelkes slam-rajongó – Mavrák Katalin (Hugee), Matits István és Prekopcsák Zoltán – havi rendszerességgel kezdett szervezni slam poetry esteket egy budapesti étterem, a Kőleves pincehelyiségében.

