Érdemes rápörögni a következő nagy bulikra Miskolcon

2019. január 18., péntek

20.00 Nirvana Acoustic by Lugosi Dani & Takács Vilkó a miskolci Helynekemben



Kurt Cobain halálának 25. évfordulójára emlékezve várnak mindenkit

A grunge műfaj fő zászlóvivője, a Nirvana 1993 novemberében vette fel az azóta kultikussá lett unplugged albumát New Yorkban. Kurt Cobain saját szerzeményei mellett olyan, a zenekar által nagyra értékelt dalokat is műsorra tűztek, amelyek azóta eggyé váltak a zenekar munkásságával. Lugosi Dani és Takács Vilkó pár éve indította útjára a Nirvana Acoustic duót, ahol a legendás album dalai mellett olyan tételeket is színpadra vittek a zenekar repertoárjából, amelyek hangulatukban teljes mértékben beleillenek az unplugged koncepciójába. A 25 éves évforduló alkalmából ezúttal nem duóban, hanem teljes zenekarral (dob, basszusgitár, cselló, tangóharmonika), az eredeti hangszereléssel megegyezően léptek színpadra az A38 Hajón. A Kurt Cobain halála után megjelent album teljes egészében elhangzik Miskolcon is, de természetesen ezúttal is lesznek olyan extra dalok egyedi megszólalással, amelyeket a duó a Nirvana Acoustic fellépéseinek keretein belül már előadott a közönségének. A közreműködő zenekar tagjait olyan ismert előadókból toborozták, akik szintén elkötelezett hívei a műfajnak. A doboknál Kocsis Máté (ex-Wellhello, Ghostchant), a basszusgitáron Prepelicza Zoltán (Apey and the Pea) lesz hallható, míg vendégként közreműködik Maszkura (Maszkura és a Tücsökraj), Apey (Apey and the Pea, Trillion) és Lee Olivér (Trillion, éK).

20.00 Vamos with Atti a miskolci Collins Clubban

Pénteken este ismét felpörgetik a hangulatot

A legjobb zenéket a Collins Club rezidense, Dj Atti garantálja. Bulizzunk együtt Miskolc egyik legkedveltebb klubjában!

2019. január 19., szombat

20.00 AWS Fekete részem lemezbemutató a miskolci Helynekemben



Vendég az Useme és a Down For Whatever

Az AWS egy magyar alternatív rock–metal zenekar, amit 2006 nyarán alapított Brucker Bence, Kökényes Dániel, Siklósi Örs és Veress Áron, mikor egy középiskolába jártak. A zenekar neve az Ants With Slippers (papucsos hangyák) rövidítése. Első albumukon még angol nyelvű dalszövegeket használtak, majd magyar nyelvre váltottak, szövegeik önálló művekként is megállják a helyüket.

Eddig három nagylemezt adtak ki, játszottak már valamennyi hazai klubban és fesztiválon (Sziget, EFOTT, Rockmaraton, RockPart, Pannónia, FEZEN, Fishing On Orfű), illetve külföldön Romániában, Szlovéniában, Ausztriában, Németországban és az Egyesült Királyságban is felléptek. Zenei hatásaik között a Metallica, Korn, System of a Down, Linkin Park, Superbutt, Subscribe és az Isten Háta Mögött zenekarokat említik.

2018-ban részt vettek a Duna A Dal című műsorában, amit megnyertek, így ők képviselték Magyarországot a lisszaboni Eurovíziós Dalfesztiválon Viszlát nyár című dalukkal. A telefonos szavazatok és a nemzetközi zsűrik pontjai alapján az együttes a második elődöntőből bekerült a május 12-én megrendezendő döntőbe, ahol végül a 21. helyet szerezte meg.

20.00 Meglepetés Party a miskolci Collins Clubban

Szombaton egy igazi Collins partyval várnak mindenkit

Ha egy szuper bulira vágytok, vagy egyszerűen csak kíváncsiak vagytok arra, hogy milyen titkot fog rejteni az este… irány a Collins Club!

2019. február 8., péntek

20.00 Európa Kiadó koncert a miskolci Helynekemben

A legendás zenekar 2017-et követően visszatér Miskolcra

Az Európa Kiadó a hazai pop-rock történet egyik legmeghatározóbb zenekara az idők során újra és újra úgy tudott megújulni, hogy közben sosem vált mainstream-formációvá. Egyéni stílusukat és működésük független szellemiségét fennállásuk óta következetesen megőrizve írják és adják elő dalaikat, amelyek közül ma már sok klasszikusnak számít. Bár az Európa Kiadónak 1981-es megalakulása óta több olyan periódusa is volt, amikor különböző okokból felfüggesztette tevékenységét – ahogy Menyhárt Jenő fogalmaz – az együttes időnként „hibernálva volt”, most azonban nagyon is élő, olyannyira, hogy új és régi dalok egyaránt elhangzanak majd a fellépésen.

2019. február 22., péntek

20.00 Tátrai Band koncert a Becherovka Miskolci Farsangon



Húsz év után újra Miskolcon…

A Tátrai Band 1987-ben alakult magyar jazz-rock zenekar. Névadója az együttes vezetője: Tátrai Tibor. Az együttes énekese Charlie. Talán sosem jut eszébe Tátrai Tibornak, hogy saját zenekart alapítson, ha nincs Kovács Tamás basszusgitáros, a Tátrai-Török Tandem zenekar harmadik zenésze, ugyanis ő találta ki a Tátrai Bandet.

ÉM

Olaszországba készül a Miskolci Szimfonikus Zenekar Miskolc – A magyar zenekultúrát is népszerűsíti a zenekar a külföldi koncerten. Ravennában koncertezik január 22-én a Miskolci Szimfonikus Zenekar. Az együttes 51 muzsikussal utazik Olaszországba január 21-én. A Teatro Alighieriben rendezett hangversenyen igazi klasszikus műsort hallhat majd az o... Tovább a cikkhez

Sex Action, 25 év után újra Miskolcon Miskolc - Ganxsta Zolee csapata az eredeti felállással érkezik Miskolcra. Január 26-án igazi koncert különlegesség várja az Ady Művelődési Házba látogatókat. Örömzenélés Egyrészt két és fél évtized után visszatér a Sex Action régi koncerthelyszínére, de az előzenekar is zenei csemegének számít,... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA