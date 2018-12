Érdemes rápörögni a következő nagy bulikra Miskolcon

2018. december 27. csütörtök

20.00 Ganxsta Zolee és a Kartel a miskolci Helynekemben

Vendég a Z.enemi.

Ganxsta Zolee Zana Zoltán néven született Budapesten Zana József színész és Kassai Ilona Kossuth-díjas színésznő gyermekeként. A középiskolát az angyalföldi Kilián György Gimnáziumban (ma Németh László Gimnázium) végezte el. 1984–1987 között a Technoimpexnél dolgozott, majd munkanélküli lett. 1988–1989-ben az Őrjítő Gyógyhullám együttes tagja volt. 1989-ben került a Block nevű együttesbe. 1989–1990 között a Dance zenekar dobosa volt, ezzel párhuzamosan a Love nevű négytagú rockformációban is játszott beugró dobosként, ennek a bandának az énekese volt Szendrey Zsolt, akivel később a Sex Actionben is együtt zenéltek. Az F.O. System nevű dark rock zenekarban a legendás trió feloszlása előtt ő játszotta végig az utolsó turnét mint dobos. A Sex Action a csökkenő lemezeladások miatt Action-re változtatta nevét, stílust váltott, ott kezdett el először rappelni. A Ganxsta Zolee és a Kartel nevű gengszter hiphop együttes frontembere (1995-től). A zenekar elhíresült szókimondó (gyakran vulgáris) szövegeiről. Emellett a Sex Action dobosa a KGB és a Jack Jack zenekar tagja is.

2018. december 28., péntek

19.00 30Y-koncert a miskolci Helynekemben

Vendég az Idegen.

A 30Y 2000-ben alapított négy tagú pécsi alternatív rockegyüttes. Zenéjükre a Nirvana és a Red Hot Chili Peppers mellett egyértelműen nagy hatással volt a Rage Against the Machine, a Pearl Jam, a Muse, a Radiohead és a Blur, de kalandozó hangzásvilágukban felfedezhető a Queens of the Stone Age-től kezdve a The Doors-on át a Cardigans-ig szinte minden kísérletező hajlamú, ezredforduló környéki zenekar lenyomata. Ők maguk a 30Y sarokpontjának az 1990-es évek amerikai zenekarainak életérzését tartják. Pályájuk korai szakaszában jelentős szakmai támogatást kaptak a szintén pécsi Kispál és a Borztól. A zenekar több mint 10 éve meghatározó szereplője a hazai könnyűzenei klub és fesztivál­életnek, évente nagyjából hetvenszer lépnek színpadra. Az elmúlt tizennyolc évben megjelent 10 nagylemeze, tucatnyi online terjesztett, független hanganyaga, több mint 10 videoklipje. Magukról így vallanak: „A 30Y egy zenekar. Négyen testvérek, ikrek. Négy tojás, olyanok, hogy meg sem tudod különböztetni őket. Néha ők maguk is összekeverik a másikat saját magukkal. Nem is a dalaik miatt ismerik őket, hanem azért, mert ilyen, hogy négyes ikrek alapítanak zenekart, na, ilyen még nem volt. Télire pulóvert húznak, nyáron kisgatyát, és ha esik, sosem nyitnak esernyőt. Mindnek van autója, mindegyiknek más. Azt sosem keverik össze. Megjelent egy csomó lemezük, a platina az nagyon csillog. EGY, ez a címe annak, ami új. EGY koncertlemez, ami megörökít egy őszt, egy hetet, egy hétvégét. Jó újra hallani a hangotokat.”

20.00 Dér Heni & Dj Revolution a miskolci Collinc Clubban

Egy buliban, egy este az ország kedvence Dér Heni, valamint Magyarország kétszeres beatbox bajnoka, az egyik legjobb R’n’B lemezlovas, DJ Revolution.

Dér Henrietta, művésznevén Dér Heni a Vajdaságból származó magyar énekesnő, aki a Sugarloaf együttesben kezdte pályafutását. Kommunikáció-média szakos, valamint politológus diplomával rendelkezik. 2003-ban jelentkezett a TV2 Megasztár című műsorának első szériájába. Több döntőn is továbbjutott, de a 8. helyen végül kiesett. 2006-ban megjelent az első albuma a Sugarloaf nevű zenekarral. 2008-ban jelent meg a zenekar első koncert DVD-je Stereo címmel, ami több elismerést is kapott. 2009-ben elkezdtek forgatni egy dokumentumfilmet, amelyben a zenekar életét több mint egy éven keresztül követik és rögzítik a készítők. A filmet a nagyközönségnek a 2011-es filmszemlén mutatták volna be. 2013-ban szerepelt a Sztárban sztár legelső évadában, ahol a 2. adásban kiesett. 2014-ben az énekesnő bekerült A Dal 2014 eurovíziós nemzeti dalválasztó show elődöntőjébe Ég veled – Next please című dalával, majd 2015-ben megint bejutott A Dalba, ezúttal Ébresztő című dalával. 2016-ban A nagy duettben Kucsera Gáborral a 4. helyen végeztek.

2018. december 30., vasárnap

19.00 Bohemian Betyars és Csaknekedkislány koncert a miskolci Helynekemben

A koncertek után videodisco hajnalig.

A Bohemian Betyars 2009 hajnalán alakult, mikor egy bor és pálinka-delíriumban eltöltött este, árokban ébredős másnapján, „Miskolc fattyai” kitalálták, hogy együtt fognak zenélni. A cél mindenki számára egyértelmű volt: minél messzebb terjesszék a sírva vigadás életérzését. Az önmagukat speed-folk freak-punknak nevező együttes zenéje egy új, izgalmas keverékké állt össze: a zúzós punkot, pattogó skát, sodró pszichedéliát vagy éppen a melodikus témáikat megfűszerezték magyar, balkáni és cigány dallamokkal. Egy valódi energiabomba zenekar, amely az elmúlt évek alatt már majd ezerszer megtáncoltatta a közönséget a Balti-tengertől az Atlanti-óceánig. Legyen utcán, klubban vagy fesztiválon a Bohemian Betyars örömzenéje, magával ragadó ritmusai kizökkentenek a hétköznapokból, és beledobnak az önkívület mélyvizébe, pont úgy, ahogy ezt kitervelték.

ÉM

Megyei programajánló napról napra Miskolc - Színház, komolyzene, előadások, kultúra – programok az év végére és januárra. December 22., szombat 11:00 – Miskolci Nemzeti Színház, nézőtéri társalgó. Kakókoncert, a Miskolci Nemzeti Színház zenekarának műsora. 14:00 – Művészetek Háza, Miskolc, Uránia, art moziterem. A „BP Undergrou... Tovább a cikkhez

A Holdviola jubileumi fellépése Miskolcon Miskolc - Látványos koncerttel zárja előadássorozatát december 28-án a megalakulásának 10. évfordulóját ünneplő Holdviola a Művészetek Házában. A zenekar visszatér a kezdetekhez, hiszen 2008-ban ugyanitt mutatta be először magyar népdalokból táplálkozó műsorát. ÉM Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA