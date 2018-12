Érdemes rápörögni a következő nagy bulikra Miskolcon

2018. december 21., péntek

20.00 Hiperkarma lemezbemutató warm up a miskolci Helynekemben

Az év végén megjelenő A napsütötte rész című lemez ősbemutatója

A Hiperkarma egy magyar rock and roll-elemekkel tarkított alternatív rockzenét játszó együttes. Bérczesi Róbert alapította 2000 nyarán, miután előző együttese, a Blabla feloszlott. Logója egy vészkijáratot jelző piktogram megfordítva. A zenekar 2007-ben feloszlott, azonban 2011-ben újraalakult. Még abban az évben ismét kényszerpihenőre szorultak, hogy 2014-ben újra koncertezni kezdjenek. Az első, cím nélküli, programozott alapokon nyugvó Hiperkarma-lemezt Bérczesi szinte egyedül készítette el (Dióssy D. Ákos, a Kispál és a Borz együttes billentyűse is besegített), majd az első albumból három kislemez is készült. A második lemez, az Amondó már élő dobbal és más hangszerekkel lett felvéve. A Hiperkarma nevéhez fűződik a Dob+basszus című zenetörténeti műsor azóta slágerré vált főcíme is, amelyet Dob+Basszus néven adtak ki maxi formátumban.

22.00 Retro Party a Desperadoval a miskoci Stamp Clubban

Resident: Dj. Peet One

A Desperado egy 1998-ban alakult, ötszörös arany- és kétszeres platina­lemezes magyar popzenei együttes. 1993-as évi Ki mit tud?-on két debreceni könnyűzenei együttes is elindult: a Tornádó, valamint a verseny nagy esélyesének tartott, dallamos rockzenét játszó President. A President tagja volt többek között Kovács Axel és Bodnár Zsolt, a Tornádo tagja pedig Czifra Sándor (Mosquitó) és Zolnai András (Zoy). Az együttesek nem arattak osztatlan sikert a rockzenészekből álló szakmai zsűri előtt, akik nem is jósoltak nekik túl nagy jövőt. 1996-ban a Presidentből kilépett Axel és a Tornádóból kilépett Mosquitó megalakították a Kerozin együttest. Zsolti és Zoy! irigykedve figyelték Mosquitó és Axel sikereit a Kerozinnal, ezért 1998-ban ketten megalakították a Desperado együttest, ebben Mosquitó és Axel is segítették őket, akikkel a váltás után is baráti viszonyban maradtak. Az együttes nevét kedvenc filmjük, a Desperado után kapta, de ebben Zoy! hasonlósága Antonio Banderashoz is közrejátszott. Később csatlakozott hozzájuk Betti, aki az együttes énekesnője lett 2000-től. Amikor megjelent a Best of Desperado című válogatáslemezük, a harmadik helyezésig jutott az albumok listáján, majd hamarosan aranylemez lett. Régi álma volt ez Bettinek, Zsoltinak és Zoynak, hogy legnépszerűbb dalaikat egy CD-n prezentálhassák rajongóik felé. Oyan dalok kínálnak önfeledt utazási élményt, mint például a többszörös toplistás „Táncolj”, „Gyere és álmodj” és „Rajtad múlik”. Bónuszként 3 új dal is rákerült a készülő albumra, bizonyítva, hogy bár telnek az évek, nem felejtettek el dalokat írni.

2018. december 22., szombat

Slow Village koncert a miskolci Helynekemben

Tettestársaik ezúttal a Mulató Aztékok lesznek, illetve pályája során először Gege is megmutatja magát Miskolcon. Rendkívüli vendégként pedig Saiid ugrik be.

A Slow Village felállását, hangzását és attitűdjét tekintve a műfaj aranyéveit megidéző és ezt örökségként tovább vivő, a „hithű undergroundból” érkező hip-hop kvartett. Klasszik shit, de nem az anakronisztikus fajta. Emberi és művészi realitásból érkezés, realitásba tartás, rapzene. Nyakmozgató groove-ok és karakteres loopok, rímek a szcéna legbelsejéből, amik nyomokban költészetet, slam-et és némi iróniát tartalmaznak. Egyfajta B-boy csibészség, edukált gettó mentalitás, kis igazi íz az erősebb fűszerek kedvelőinek. Mindez tisztelegvén a legendás detroiti Slum Village előtt, a Lootpack, a Tribe Called Quest nyomában, falusias romantikával.

20.00 Retro Party az UFO együttessel a miskolci Collins Clubban

Szerelemdoktor, Tarzan, Akarok egy férfit, Karibi party, Napolaj, Nyár van… Ismerős dalok? Hát persze! A karácsonyi menü: UFO minden formában, retro körítéssel.

Az UFO egy magyar könnyűzenei együttes. Legismertebb slágereik a Szerelemdoktor, a Tarzan, az Akarok egy férfit, a Karibi party, a Napolaj és a Nyár van című dalok. Az együttes 1996-ban alakult Budapesten. Alapító tagjai: Cynthia (Tölgyesi-Khell Cynthia), Dr. Love (Varga Zsolt), Mercy (Szalai Zita). Az együttes frontembere Dr. Love, akit jellegzetes hajviselete az égnek állított piros taréj tett feltűnővé. Első albumuk 1996-ban jelent meg Szerelemdoktor címmel. 1997-ben tagcsere történt, Mercy helyére Doris került, majd kiadták második albumukat, Páris címmel, azt követte 1999-ben a Tarzan. Nagy sikert arattak a tinik körében, pedig olyan pletyka keringett a hazai médiában, hogy az együttes csak playbackel. Ezt a pletykát az együttes frontembere Dr. Love igazolta is, amikor egy interjúban nyíltan bevallotta, hogy az együttes lánytagjai nem énekeltek az eddig felvett lemezeken, helyettük Keresztes Ildikó, Kozma Orsi, Fehér Adrienn, Czerovszky Henriett énekesnőkkel vették fel a különböző dalokat. Elnézést kértek a rajongóktól és bejelentették, hogy az UFO együttes ebben a felállásban többé nem létezik. 2014-ben Varga Zsolt visszatért és újjászervezte az UFO együttest, UFO Update néven. A tagok: Varga Szidónia (ének), Bálint Laura (vokál-tánc) és Móritz Betty(vokál-tánc). Az UFO legnagyobb slágereit újraénekelték és újrahangszerelték, hogy a mai zenei hangzásnak is megfeleljenek a dalok. Az UFO Update napjainkban is az újkori retro bulik egyik kedvenc fellépője, dalaikat a mai napig szívesen játsszák a legnagyobb retro bulikban és a rádiókban is.

