Érdemes rápörögni a következő nagy bulikra Miskolcon!

2018. november 30., péntek

20.00–5.00 Collins Club Birthday Party

A miskolci Collins Club születésnapi rendezvénye.

A fergeteges születésnapi party sztárvendégei Sterbinszky, Zola, Metzker Viktória, Newl. Sterbinszky 1998 óta tartozik Magyarország DJ- élvonalába. Fiatalok ezrei számára jelenti a DJ szó hazai megfelelőjét. Nemzetközi szinten is abszolút kiváló teljesítménye, eredményei, utánozhatatlan lemezlovas technikája miatt Sterbinszky nevét évről évre, állandó jelleggel a legjobbak között említik a szakmában.

Metzker Viktória magyar DJ és modell 1978. május 30-án született Budapesten. Már kiskorától kezdve érdekelte a tánc és a zene, majd általános iskolai tanulmányai kezdetével elkezdett dzsesszbalettel, modern táncokkal és latin tánccal foglalkozni. 2007 februárjától kezdte foglalkoztatni a lemezlovas szakma és a tanulást is ekkor kezdte el, az egyik legismertebb magyar DJ, Junior mellett.

20.00 Invader koncert

A miskolci Corner Stage élőzenei klub ingyenes rendezvénye.

Az Invader zenekar sztorija az ezredfordulóig visszavezethető.

Az Invader egy erős, agresszív, húzós riffeket felvonultató, ugyanakkor dallamos, könnyen énekelhető modern metál zenét játszó zenekar. Kialakult a stabil, talán az eddigi legerősebb felállás, aktívan koncertezik, zenei repertoárjában a közönség által kedvelt néhány feldolgozás dal mellett egyre inkább teret kap az Invader igazi arca, a saját dalokban rejlő erő, dinamizmus és dallamvilág.

20.00 La Barriére Manouche Jazz Zenekar koncert

A miskolci Otthonka Kávézó rendezvénye.

A zenekar ajánlójából: Ahogy egyre inkább beleássuk magunkat a manouche zene elméletébe és gyakorlatába, úgy folytatunk zseniális tanulmányokat a manouche jazz történetéről. Így derült fény arra, hogy egy kiváló magyar írónak milyen kapcsolata volt Django Reinhardttal és a stílussal.

19.00 Dolce Vita

A Vienna Tenors-szal és a Miskolci Szimfonikus Zenekarral.

Vezényel: Antal Mátyás

A tél beköszönte előtt még a napfényes Itáliába repítjük az olasz és spanyol dallamok kedvelőit a Népkerti Vigadóban. Jól ismert és méltán kedvelt dalok hangzanak majd el a Vienna Tenors jóvoltából. A formáció már egyszer elkápráztatta a miskolci közönséget, Zenekarunk 2017-es Újévi koncertjein, most egy igazi mediterrán válogatással érkeznek hozzánk – ígérik a programszervezők.

2018. december 1. szombat

21.00 Király Viktor koncert

Király Viktor énekes, dalszerző, a negyedik Megasztár-sorozat győztese, a 2008-as „Év Hangja” zenekarával újra a Helynekem színpadán.

A csodás hangú énekesnő, Király Linda is emeli az est fényét. Király Viktor New Yorkban született. Édesapja, Király Tamás az Universal dobosa volt 1972 és 1982 között; emellett később a Color együttes frontembereként is tevékenykedett, egy ideje pedig az EMI lemezkiadó kreatív igazgatójaként tevékenykedik. Édesanyja, Király Gabriella (lánykori nevén: Gecsényi Gabriella) pedig a Cini és a tinik nevű együttes énekesnője volt. Nővére, Király Linda, szintén énekesnő, legismertebb számát a Can’t Let Go-t több mint 2 millióan nézték meg a YouTube-on, és a MAHASZ slágerlistáján a negyedik helyet érte el.

18.00 Wolf Kati koncert

Az Adventi Szuperkoncertek Miskolcon sorozat első fellépője a Szent István téren.

Wolf Kati 2011-ben az év női előadója, 2012-ben A Dal zsűritagja volt. Sok slágerdal köthető nevéhez, mint például a Szerelem, miért múlsz?, a Vár a holnap vagy a Hívjuk elő!. Bár gyakorlott előadó, egy nagylemezzel a háta mögött (Wolf-áramlat, 2009), valójában a magyarországi X-Faktor tehetségkutató műsorban tűnt fel 2010-ben. Ő képviselte Magyarországot a 2011-es Eurovíziós Dalfesztiválon, Düsseldorfban, a What About My Dreams? című dallal.

Programajánló napról napra

November 30., péntek

17:00 – Szabó Lőrinc Ide­gennyelvi Könyvtár, Miskolc, Mindszent tér 2. – Mese és reménység: üzenetek, vallomások Sütő Andrástól. Jónás Zoltán előadóestje.

19:00 – Miskolci Nemzeti Színház, Játékszín. Benkó Bence-Fábián Péter: Eklektikon 2048. Pándimenzionális népszínmű. Rendezte: Benkó Bence és Fábián Péter. Bemutató előadás.

December 1., szombat

14:30 – Művészetek Háza, Miskolc. Dr. Havas Csilla tárlatvezetést tart a „Gyere, nézz és láss, ahogy én!” című, Havas Művészeti Ügynökség és Galéria szervezte kiállításon.

December 5., szerda

15:00 – Miskolci Színészmúzeum – Thália-ház, Miskolc, Déryné u. 3. Hanukai Klezmer Koncert

17:00 – Herman Ottó Múzeum Kiállítási Épülete, Miskolc, Papszer 1. Ez sör! – A sernevelőtől a sörgyárig – kiállításmegnyitó-

18:00 – Zenepalota, Miskolc. Belvárosi zenei esték. A Budapest Fúvósötös koncertje. Kiss Katalin – oboa, Duleba Lívia – fuvola, Szűcs Péter – klarinét, Mohai Bálint – fagott, Farkas Tamás – kürt. Műsor: G. Rossini: A sevillai borbély – nyitány, G. Fauré: Pavane, E. Grieg: Peer Gynt szvit részletek, M. P. Muszorg­szkij: Egy kiállítás képei. A Filharmónia Magyarország rendezvénye.

December 7., péntek

19:00 – Miskolci Nemzeti Színház, Kamaraszínház. Bertolt Brecht-Paul Dessau: Jóembert keresünk. Zenés példázat. Rendezte: Béres Attila. Bemutató előadás.

December 8., szombat

10:00 – Miskolci Galéria Alkotóháza, Miskolc, Csabai kapu. Minta nélkül II. – művészetpedagógiai workshop, Nagy Viktória Éva bábművész részvételével.

15:00 – Miskolci Galéria. A XXIV. Miskolci Téli Tárlat megnyitó rendezvénye és díjátadója.

December 12., szerda

17:00 – Lévay József Gimnázium, Miskolc. Utazók klubja: Csodálatos Hegyalja. Simon Sándor előadásában, a Jedlik TIT szervezésében.

December 14., péntek

20:00 – Helynemek, Miskolc, Széchenyi út 30. Slam Poetry Miskolc vol. 39 – Vendég: a Beatwándor, audiovizuális költészeti formáció Erdélyből, Kolozsvárról. André Ferenc költő, slammer, Benji Horvath költő, slammer és VJ Lamaskier „On The Wall” audiovizuális költészeti performansza: versek, zajok, gitár-riffek, daltöredékek, kutyák és macskák.

December 21., péntek

20:00 – Helynekem, Miskolc, Széchenyi út 30. Hiperkarma – lemezbemutató warmup.

Színházműsor

A Miskolci Nemzeti Színház ­műsora, december

Kamaraszínház

7. péntek 19.00: Jóembert keresünk, Bemutató (Arany) bérlet

8. szombat 19.00: Jóembert keresünk, Latinovits (Arany) bérlet

Játékszín

1. szombat 19.00 Eklektikon 2048

4. kedd 19.30: Eklektikon 2048, Bősze György bérlet

5. szerda 19.30: Kivettem a fejemből egy gömböt, A Nézőművészeti Kft. előadása

6. csütörtök 18.00 SAGA, Az I. Országos Diákszínjátszó Fesztivál díjnyertes előadása, Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium

Nagyszínház

1. szombat 17.00: Hello, Dolly!, Csiky (Alap, Arany, Ezüst) bérlet

4. kedd 17.00: Hello, Dolly!, Balikó Tamás bérlet

5. szerda 18.00: Hello, Dolly!, Ferenczi ifj. bérlet

6. csütörtök 18.00: Hello, Dolly!, Schiller ifj. bérlet

7. péntek 19.00: Hello, Dolly!, Upor (Alap, Arany, Ezüst) bérlet

