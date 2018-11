Érdemes rápörögni a következő nagy bulikra Miskolcon

2018. november 23., péntek

20.00 Mary PopKids koncert a miskolci Helynekemben. Vendég: Belau

„Nagy örömmel térünk vissza a Helynekem színpadára. Szeretettel várunk titeket egy klasszikus PopKids bulira…”

Az alulról, de kitartóan és tudatosan építkező, eklektikus (bluesos, soulos, funkys, elektronikus) indiepopot játszó Mary PopKids egész komoly népszerűségre tett szert, elsősorban örömzenés koncertjeinek, illetve két rádiós slágerének (a Punnany Massiffal közös Mosoly és a Nightdrive) köszönhetően. Nem kapkodták el, hogy albumot csináljanak, pontosabban, hosszú időbe telt, mire elkészültek vele. Végül saját kiadásban jelent meg bemutatkozó nagylemezük, a The Blue Inside.

20.00 Csordás Tibi a miskolci Collins Clubban

„Ismét retró hangulatot varázsolunk a Collins Clubba. Sztárvendégünk a volt Fiesta jóképű frontembere, a hölgyek kedvence.”

Csordás Tibinek az éneklés 14-15 éves kora óta tölti ki mindennapjait. Rockzenészként kezdte pályafutását, a Junkies énekeseként tűnt fel, majd 1999-ben Knapik Tamással megalakították a Fiesta zenekart, mely nagy sikerrel működött. A fiúk útjai 2012-ben különváltak, az együttes feloszlott. Tibor azt állítja, hogy ő nem az a férfi, akit a hasán keresztül lehet megfogni. Azt mondja, hogy nem szeret enni, csak kevés kedvence van, de a meggyes pitét nagyon szereti. Az egyik kedvenc filmje az Önpusztítók. A kedvenc színészei közé tartozik Bruce Willis, Brad Pitt és George Clooney. Kedvenc énekesei: Sebastian Bach, Ginger és Bryan Adams. A kedvenc színei beterítik az egész szobáját, az pedig nem más mint a bézs és vajszínű árnyalatai.

21.00 Breath és Reborn koncert a miskolci Cornerben

Ingyenes koncert

2018. november 24., szombat

20.00 Anna and the Barbies-koncert a miskolci Helynekemben

A koncert után Video Disco hajnalig.

Az eddigi hamisítatlan rock’n’roll menetelés után az underground közeg füstös kiskocsmáiból és klubjaiból az Anna and the Barbies a nagyszínpadokra és reflektorok kereszttüzébe kerülve továbbra is önmagát adja, kivétel nélkül mindig és mindenhol. Ismertségük és sikereik mellett pedig egyre növekvő rajongótáborukra is folyamatosan figyelnek: egyedülálló családdá kovácsolták őket is az évek alatt. A minden évben megvalósuló rajongótáboruk, a Woodstock az Ugaron az elmúlt évekre egy valódi fesztivállá nőtte ki magát. Természetesen nem véletlen ez a siker: Pásztor Anna és zenekara minden koncertet úgy nyom le a színpadon, mintha az lenne életük utolsó fellépése. Kendőzetlenül őszinte és felemelően pozitív dalszövegek, lüktető és magával ragadó rockos ütemek, mégis fülbemászó refrének tökéletes egységként bújnak a hallgatók fülébe dalaik – hol lágyan énekelve, hol tiszta erőből max. hangerőn kiabálva. Jó példa előbbire a Márti dala című slágerük, amit lassan 9 millióan láttak a YouTube-on és gyakorlatilag az egész ország ismeri már. A pajkos, szexi szövegekhez hasonló karizma is jár: Anna színpadi megjelenése koncertről koncertre változik, és többek között attól is olyan izgalmasak a bulijaik, hogy sosem lehet tudni, épp milyen vagány szerkóban, fejdíszben, arc- vagy teljes testfestéssel robban fel a deszkákra az énekesnő. Legújabb dilije ismét extrém: teljesen minimál, smink és álruhák nélkül mutatja önmagát olyan csupaszon, mint még soha. A vadóc ötfős zenekar pedig nyilvánvalóan a váratlan helyszínektől sem riad vissza, ha performanszról van szó. Miután 2015-ben hat album anyagával zenélték tele a SYMA csarnokot, egy évvel később UTÓPIA című turnéjukon még a Fővárosi Nagycirkusz porondjára is elvitték azonos című lemezüket – duplán is megtöltve a különleges helyszínt. Legyen szó kortárs líráról vagy futurisztikus vizuálról, bármi elfér színpadukon. Ezúttal itt is a minimál köszön vissza

21.00 Építő jellegű, visszatérő debutációs Kisbót koncert ügy a miskolci Cornerben

„Legyen Tánc! Fémépítős estét tartunk, tehát lesz majd metál dögivel, ami építő jellegű, az alkoholfogyasztás meg leépítő…”

ÉM

VISSZA A KEZDŐOLDALRA