Érdemes rápörögni a következő nagy bulikra Miskolcon

2018. november 2., péntek

19.00 A Soulwave együttes koncertje a miskolci Helynekemben

A koncert után Video Disco hajnalig

A Soulwave-et 2007-ben alapította Fodor Máté énekes-dalszerző és Huszár Ádám gitáros. A zenekar dalait lélekemelő monumentalitás jellemzi: nagyívű refrének, metaforikus dalszövegek, mindezt a modern akusztikus popzene köntösébe bújtatva. Már a bemutatkozó daluk, a Lonely bizonyította, hogy kivételes érzékük van az alternatív popszámok megírásához. 2010-ben jelent meg a zenekar első nagylemeze, a One Night Stand, amit három évvel később, egy svédországi kiadónál megjelent, 1975 elnevezésű EP követett. Ebben az időszakban a zenekar főként külföldön, többek között Németországban, Csehországban, Ausztriában és Hollandiában turnézott, miközben Magyarországon a Petőfi Rádióban debütáló I Can’t Be Loved-nak köszönhetően egyre ismertebbé váltak. 2015-ben jelent meg a Soulwave első magyar nyelvű dala, a Szélcsend, amely rögtön a Petőfi Top 30-ba is bekerült, emellett bemutatkoztak az MR2 Akusztikban, aminek köszönhetően leszerződtek a Universal kiadóhoz. Az áttörést a 2016-ban megjelent Mindent Elhittem című dal hozta meg a zenekarnak, ami ismét rádiós slágerlistákra került, a dalra forgatott videoklip pedig a VIVA TV magyar slágerlistájának élén landolt. Ezt követően jelent meg a zenekar eddigi legnagyobb slágere, a Comet díjra jelölt Kalandor, amely egyszerre vezette a Class FM és a Petőfi Rádió toplistáját, továbbá bejutott a Dal 2017 Eurovíziós dalválasztó műsorába, ahol a közönségszavazatoknak köszönhetően a döntőig menetelt. Az erős évkezdést a Szaladok című dalukkal tetézték, amely első helyen nyitott a Petőfi toplistáján. Ebben az évben a zenekar több mint 80 koncertet adott, elnyerte az Év Felfedezettjének járó Petőfi Zenei Díjat, majd megjelentette Nehezen Múlik című videoklipjét, a dal pedig ismét első helyre repítette a zenekart a rádiós toplistákon. 2018-at önálló klubturnéval indította a Soulwave, amelynek a sikereire a szakma is felfigyelt, hiszen Fonogram díjjal jutalmazták a zenekart, év felfedezettje kategóriában, illetve beválasztották a Nagyszínpad műsorába.

20.00 Made In Collins a miskolci Collins Clubban

Kapcsolódj ki te is barátaiddal minőségi zenére pénteken este a Collins Clubban!

2018. november 3., szombat

20.00 Szabó Balázs Bandája: Miskolcon felejtett szavaim – lemezbemutató koncert a Helynekemben

Vendég: Muzsik és Volkova

Szabó Balázst nem kell bemutatni a koncertre járó közönségnek: az ellenállhatatlan multiinstrumentalista énekes és bandája állandó vendége a meghatározó fesztiváloknak, koncertjeik mindig igazán különleges élményt nyújtanak és rendre telt házasak. Balázs hosszú utat járt be a nagyszínpadokig: előadói pályáját egy szál gitárosként kezdte, a koncertezés mellett utcaszínházasként tevékenykedett és évekig bábszínészként is dolgozott. 2009-ben alapította meg a Szabó Balázs Bandáját, amellyel sajátos zenei és szövegvilágot alakított ki, ebbe hívja kalandozni évről évre növekvő rajongótáborát. A magyar népzenét a könnyűzene különböző válfajaival és gyakran klasszikus zenei hangszereléssel ötvöző zenekar – négy évvel a Fonogram-díjas Élet elvitelre című album után – idén új nagylemezzel jelentkezett, amelyet országjáró körútjuk során több helyszínen is bemutatnak.

Muzsik és Volkova záhonyi születésű magyar-orosz dalszerző testvérpár. Az országot a ZUP tagjaiként zenélték körbe az elmúlt 10 évben. 2016 nyara óta azonban megújult zenei irányvonal mentén, Muzsik és Volkova néven, duóban koncerteznek tovább. Zenéjüket az indiefolkos/akusztikus hangzásvilág jellemzi, amit ők csak „greengrassnek” neveznek. Magyar nyelvű dalszövegeikben a személyesség, valamint a társadalmi reflexió játsszák a főszerepet, ám repertoárjukban számos orosz nyelvű feldolgozás is szerepel. Tavaly júliusban megnyerték a Veszprémi Utcazene Fesztivál szakmai zsűri díját.

20.00 Sterbinszky a miskolci Collins Clubban

Ezen az estén Sterbinszky érkezik hozzánk, a hazai DJ szakma ikonja, számtalan szakmai elismerés, díj birtokosa, akinek neve egyet jelent a totális megőrüléssel.

Sterbinszky 1998 óta tartozik Magyarország DJ-élvonalába. Fiatalok ezrei számára jelenti a DJ szó hazai megfelelőjét. Nemzetközi szinten is abszolút kiváló teljesítménye, eredményei, utánozhatatlan lemezlovas technikája miatt Sterbinszky nevét évről évre, állandó jelleggel a legjobbak között említik a szakmában. Saját szerzeményeit, remixeit és bootlegjeit/mash-upjait olyan nagyágyúk játsszák rendszeresen, mint Tiesto, Ferry Corsten, Paul Oakenfold vagy épp Jaytech. Nem véletlen, hogy Sterby rendszeres fellépő vendég Romániában, Szlovákiában, Olaszországban, az Egyesült Királyságban, valamint Svájcban. Friss megjelenései megtalálhatóak a Beatporton és minden jelentős legális letöltőoldalon. Élő fellépéseinek felvételei elérhetők a népszerű partiportálokról: rajongói így mindig képben lehetnek, hogy milyen egyedi szettre számíthatnak legközelebbi buliján a mindig korszerű lemezlovas jóvoltából. Sterbinszky mindig tud újat mutatni – szettjei 40%-a saját dalok, remixek vagy exkluzív felvételek sorozata! Az aktuális sikerek olyan kiemelkedő eredményeket követnek, mint Sterbinszky 4 aranylemeze, MAHASZ Aranyzsiráf díja, Z+ különdíja, több ízben Neki ítélt „Az ÉV DJ-JE” szakmai és közönségdíjakat, így 2011 és 2012-ben „ÉV DJ-JE” Ballantine’s Music Awards közönségdíj és a Ballantine’s Music Awards RADIO FACE TOP DJ-je, ugyanebben az évben az AudioMAX.hu TOP DJ díja. 2001-ben a Discography klipjét bemutatják az MTV Europe Party Zone című műsorában, így az első olyan magyar lemezlovas lesz, akinek az MTV videóját játszotta. Nem sokkal később megjelenik a Disco­graphy II. című dal, amit még maga Carl Cox is rendszeresen játszott a fellépései alkalmával. Ennek kapcsán Sterbinszkyt nem kisebb megtisztelés éri, minthogy Carl Cox 2004-ben meghívja az ibizai Space Clubba, hogy az általa fémjelzett bulisorozat egyik éjszakájának fellépő DJ-je legyen. Egy év múlva újabb legenda előtt láthatta a közönség, mégpedig a svédországi, a Stockholmból induló Cinderella nevű hajón, ahol életében immáron harmadszor is TIESTO társaságában állhatott DJ-pult mögé a lemezlovas.

2018. november 10., szombat

20.00 Tunyogi Péter-emlékkoncert Tunyó hangjával, halálának 10. évfordulóján a miskolci Ady Endre Művelődési Házban

Egy egyedülálló produkció, ami a vidéki városok közül csak Miskolcon látható. TRB koncert: Závodi – Zeffer – Kékesi – Donászi. Énekel Tunyogi Péter eredeti hangján, videóbejátszással. Utána Mobilmánia-koncert Vikidál Gyulával. A koncert után dedikálás.

Tunyogi Péter, a P. Mobil egykori énekese és a Tunyogi Rock Band frontembere. A győri Anonymus együttesben kezdte zenei pályafutását 1963-ban. Ezt követően a zalaegerszegi Cyklon dobosa, később gitárosa volt, majd Budapesten a Spirál és a Beton együttesben énekelt. Vikidál Gyula kiválása után 1979-ben a P. Mobil énekeseként lett igazán közismert előadó. A zenekar szinte összes nagylemezét az ő hangja fémjelzi. Két évig együtt dolgozott a legendás gitárossal, Bencsik Sándorral és Cserháti István orgonistával is. A P. Mobil 1985-ben leállt, a zenekar nélkül maradt énekes külföldre ment vendéglátózni. 1991-ben újra feltűnt a magyar zenei életben és megalakította a Tunyogi Bandet, amelynek koncertjein főként P. Mobil-dalok hangzottak el. A P. Mobil 1994-ben visszatért, de a Tunyogi Band párhuzamosan tovább működött. Ez Schuster Lóránt rosszallását váltotta ki, ezért Tunyoginak 1997-ben el kellett hagynia a P. Mobilt. Később azonban többször is vendégszerepelt, utoljára 2007-ben a Tunyogi Évek turnén, amely azonban éppen az ő rosszulléte miatt két koncert után véget ért. 1997-től a Tunyogi Band neve Tunyogi Rock Band (TRB) lett, és saját dalokat is elkezdtek írni, bár a P. Mobil-slágerek is műsoron maradtak. Olyan sikeres dalok és lemezek születtek, mint A tegnap itthagyott, a Szárnyakon szédülő, a Boszorkányrepülés vagy az Öregesen. 2008-ban Zeffer András több volt P. Mobil-taggal együtt megalapította a Mobilmánia együttest, melynek Tunyogi egyik énekese lett. Tunyogi Pétert 2005-ben gerincdaganattal operálták. Ezután egészségügyi állapota hol jobb, hol rosszabb volt. 2008. november 1-jén egy koncert előtt összeesett, súlyos fejsérülést szenvedett, majd több napon át mesterséges kómában tartották. November 9-én hunyt el. Három gyermeke közül két lánya, Bernadett és Orsolya szintén énekes; és van egy fia is, Péter.

2018. november 24., szombat

20.00 Anna and the Barbies-koncert a miskolci Helynekemben

A koncert után Video Disco hajnalig.

Az eddigi hamisítatlan rock’n’roll menetelés után az underground közeg füstös kiskocsmáiból és klubjaiból az Anna and the Barbies a nagyszínpadokra és reflektorok kereszttüzébe kerülve továbbra is önmagát adja, kivétel nélkül mindig és mindenhol. Ismertségük és sikereik mellett pedig egyre növekvő rajongótáborukra is folyamatosan figyelnek: egyedülálló családdá kovácsolták őket is az évek alatt. A minden évben megvalósuló rajongótáboruk, a Woodstock az Ugaron az elmúlt évekre egy valódi fesztivállá nőtte ki magát. Természetesen nem véletlen ez a siker: Pásztor Anna és zenekara minden koncertet úgy nyom le a színpadon, mintha az lenne életük utolsó fellépése. Kendőzetlenül őszinte és felemelően pozitív dalszövegek, lüktető és magával ragadó rockos ütemek, mégis fülbemászó refrének tökéletes egységként bújnak a hallgatók fülébe dalaik – hol lágyan énekelve, hol tiszta erőből max. hangerőn kiabálva. Jó példa előbbire a Márti dala című slágerük, amit lassan 9 millióan láttak a YouTube-on és gyakorlatilag az egész ország ismeri már. A pajkos, szexi szövegekhez hasonló karizma is jár: Anna színpadi megjelenése koncertről koncertre változik, és többek között attól is olyan izgalmasak a bulijaik, hogy sosem lehet tudni, épp milyen vagány szerkóban, fejdíszben, arc- vagy teljes testfestéssel robban fel a deszkákra az énekesnő. Legújabb dilije ismét extrém: teljesen minimál, smink és álruhák nélkül mutatja önmagát olyan csupaszon, mint még soha. A vadóc ötfős zenekar pedig nyilvánvalóan a váratlan helyszínektől sem riad vissza, ha performanszról van szó. Miután 2015-ben hat album anyagával zenélték tele a SYMA csarnokot, egy évvel később UTÓPIA című turnéjukon még a Fővárosi Nagycirkusz porondjára is elvitték azonos című lemezüket – duplán is megtöltve a különleges helyszínt. Legyen szó kortárs líráról vagy futurisztikus vizuálról, bármi elfér színpadukon. Ezúttal itt is a minimál köszön vissza. Így a filmművészetet sem hagyták ki „repertoárjukból”: Magyarországon egyedülálló módon Álmatlan címmel országosan bemutatták nagy sikerű filmjüket, amely amellett, hogy még soha nem látott őszinteséggel mesél az énekesnő és a tagok motivációjáról, teljes mértékben bemutatja az Anna and the Barbies-jelenség lényegét.

ÉM

