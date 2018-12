Érdemes rápörögni a következő miskolci nagy bulikra

2018. december 7., péntek

20.00 Paddy And The Rats koncert a miskolci Helynekemben

20.00 Kapunyitás – 21.00 Lochnesz – 22.00 Paddy And The Rats

A Paddy and the Rats nevű ír punk rock kocsmazenét játszó magyarországi, miskolci zenekart ír művészneveket használó magyar fiatalok hozták létre a 2000-es évtized végén. Az első felállásban Paddy O’Reilly (dalszerző, énekes; polgári nevén Oravecz Kristóf) zenélt Vince Murphyvel (basszusgitár; polgári nevén Takács Péter) és Joey MacOnkay-val (elektromos gitár; polgári nevén Maczonkai Géza) 2008-tól. Később csatlakozott hozzájuk Seamus Connelly (dob; polgári nevén Pongrácz Balázs), Sonny Sullivan (harmonika) és Sam McKenzie (hegedű, ír síp, skót duda, mandolin; polgári nevén Szabó Sándor Balázs). A zenekar zenéjében az ír és a kelta népzene motívumait ötvözi a punk rockkal, bár néhol megjelennek orosz, cigány és polka elemek is. 2010-ben jelent meg első albumuk, a Rats on Board, ami nem csak Magyarországon, de külföldön is óriási sikert aratott, emellett a Celtic Rock kelta-rock portálon elnyerték a második és a harmadik helyezést az év zenekara és lemeze szavazásán. 2010-ben ők voltak a legtöbbet letöltött magyar zenekar az iTunes-on. 2011 tavaszán jelent meg második albumuk, a Hymns For Bastards, melyet a jól táncolható jiges ritmusok jellemeznek. 2008 óta már több száz koncerten vannak túl, külföldön és belföldön is egyaránt játszanak, aminek következtében egy masszív rajongótábor jött létre. Az elmúlt években több magyar fesztiválon is részt vettek és bejárták fél Európát.

20.00 Chippendale Show a miskolci Collins Clubban

Hölgyek, figyelem! Idén igazán forró hangulattal kezdjük a Mikulás-hétvégét.

Kedvenc öregapónk a legjobb Chippendale csapatát küldi el hozzánk! Mondhatjuk úgy is, hogy az est virgácsait a Maddancers biztosítja. Urak, figyelem! A Chippendale Show vonzza a szebbik nemet. Érdemes eljönni és a akár a pulttól figyelni az eseményeket.

20.00 Pataky Attila a miskolci Collins Clubban

Idén hihetetlen ajándékot kaptunk a Mikulástól

A Collins csapatának, amikor megtudta, hogy Pataky Attila elvállalta a fellépést, szinte a könnye kicsordult az örömtől. A rocklegenda, a kedvenc retro zenekar énekese a magyar zenei élet egyik legmeghatározóbb alakja, akinek dalszövegeit egy egész ország kívülről fújja…

22.00 Ludmilla feat. Elektróger a miskolci Helynekemben

Legyél te is tróger! 22.00–00.30 Warmup by Bordee 00.30–04.00 Ludmilla

A Ludmilla feat. Elektróger kollaboráció évek óta biztosíték a különleges, összetéveszthetetlen hangzásra és fékevesztett táncmulatságra. És természetesen mindez a Trógerek és Ludmilla vidéki bázisán, a miskolci Helynekemben. Gyere és taposs te is hajnalig a vaskos break, thrash, electro, house ütemekre!

