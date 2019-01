Érdemes rápörögni a következő miskolci nagy bulikra

2019. január 24., csütörtök

22.00 Vizsgaidőszak Záró­- parti a miskolci Rockwell Klubban.

MártonBoy, Feel The Wonder és Nyilas Misi.

Engedd ki a fáradt gőzt, és bulizz velünk a a Vizsgaidőszak Záróbulin! Ha diplomát szereztél, a belépés ingyenes.

2019. január 25., péntek

20.00 Kaukázus lemezbemutató koncert a miskolci Helynekemben. Vendég a Jóvilágvan együttes.

Négy új dallal jelentkezik ezen az estén a Kaukázus.

A Kaukázus (gyakran Kaukazus) egy magyar alternatív rockegyüttes. Eredeti tagjai: Kardos-Horváth János (ének, gitár, szövegek), Fűrész Gábor (gitár), Toldi Miklós (dobok), Fodor Máriusz (billentyűs hangszerek), Demeter Zoltán (basszusgitár), Ádám Kata (manager). 2002-2003-ban az együttes magját képező Kardos és Fűrész Gábor Tatabányáról feltöltötték az internetre első lemezüket, mely a „Majdnem Kína” címet viselte. A Pál Utcai Fiúk (PUF) honlapjára is belinkelték alkotásukat, amelyet a PUF frontembere is ajánlott rajongóinak. Így hamarosan a magyar underground széles területén vált ismertté a Kaukázus név. Az első interjúk, lemezkritikák azonban ennek ellenére sem hozták meg a hőn vágyott áttörést. 2008-ra önálló hangot találtak és néhány slágerükkel meghódították a fősodratú médiumokat is. A mostani KpOp című lemezanyag mindenféle dolgokról nem, viszont a nagy idomulástól kellemesebbé tetsző emlékekről, érzelmi hajlékonyságról, nem várt világi bulvárosodásról, az utolsó űrhajó kilövéséről és természetesen rólunk szól. A frontember új tagokat kért fel, ezen remélhetőleg izgalmas közeljövőre. Minden dalhoz speckó szövegvideók tartoznak, segítenek rávilágítani, hogy a látszólagos összefüggéstelen dolgok milyen meglepően kötődnek, gyakorolnak hatást egymásra és ránk a főszereplő emberekre. A Kaukázus „K.U.S.” című lemeze 2014-ben jelent meg, mellyel két évig koncertezett az alter-rockot játszó banda országszerte. A „Szalai Éva”, a „Tartós béke” és a „Teszkó” után „Hatból a három” és a „Mindenki” dalokat is játszották a rádiók. 2016-ban volt az utolsó nyilvános koncert. A Helynekemben a régi kötelező nagy dalok mellett természetesen új szerzeményeket is bemutatnak tánczenével és pimaszos szövegekkel. Remélhetőleg sok régi és új követő találhat magának tartalmas, igényes zenei szórakozást ezen a különleges estén.

20.00 Miskolci Zenész Klub II. Gitárpárbaj Revans Live a miskolci Corner Stage-ben.

Előzenekar 20.30-tól a Rat Rod.

Dobosok: Jármai György Tamás, Udvardi-Lakos Márton, Kerepesi István (Füles), Basszus: Kelemen Zsolt. Billentyűsök: Petrány Mihály, Gajdán Szabi. Énekesek: Völgyi Bécó (fuvola is), Veres László Tibor, Darázs István, Heffner Attila. Az alapszekció gitárosai: Andervald Gyuri, Kurucz Attila, Heffner Attila, valamint azon gitárosok, akik megtanulták a dalokat és regisztrálnak, hogy jönni akarnak párbajozni. 13 fix dalt játszanak egy órában. 23-tól 24 óráig jambuli. Itt lehetősége lesz azoknak is zenélni, akik hoznak hangszert.

20.00 Collins with Dj Atti a miskolci Collins Clubban.

Ismét egy fergeteges partival indítják a hétvégét.

A legpörgősebb zenéket és az igazi miskolci Collins hangulatot Dj Atti fogja biztosítani.

22.00 Születésnaposok Éjszakája a miskolci Rock­well Klubban. Sztárvendég: Strong R.

Ha január 25-én születtél, a belépés neked és három vendégednek ingyenes.

A legfiatalabb magyar dj-generáció egyik legtehetségesebb dj-je és producere Strong R., vagyis Erős Roland. Az hazai élvonal összes dj-je játszotta már Strong R. zenéit, azonban a legnagyobb elismerés akkor érte, amikor Addicted című zenéjét nem más, mint az Animals előadója, Martin Garrix játszotta a BBC Radio 1-on. 2014-ben jelölték az év hazai felfedezettje kategóriában. Strong R. sokoldalúságát jellemzi, hogy az összes klubzenei stílusban otthonosan mozog, azonban legjobban a Minimal és a Melbourne Bounce világában érzi legjobban magát. Szettjeit jellemzi a fiatalos lendület és lüktetés, mely garantáltan megmozgat minden bulizót. Strong R. körülbelül 17 évesen kezdett el a zenéléssel foglalkozni. Egy este a barátja elvitte egy esztergomi diszkóba, de előtte sosem hallgatott diszkózenét, inkább Queent, Tankcsapdát, Bikinit vagy más retró zenét. Az említett helyen Bárány Attila zenélt, akinek az előadásmódja és az általa gerjesztett hangulat nagyon megfogta, ezáltal ő is elkezdett foglalkozni a dologgal. Később felismerte azt a lehetőséget, hogy a saját zenéi által fog bekerülni a klubokba, először remi­x­eket készített, majd saját zenékkel is próbálkozott, amiket elkezdtek a hazai dj-k játszani a diszkókban. Így ismerte meg a szakma, majd jöttek a fellépések.

2019. január 26., szombat

20.00 Slam Poetry Miskolc vol. 40 & Simon Márton: Rókák esküvője a miskolci Helynekemben.

Jubileumi, negyvenedik versenyen Simon Márton lesz a vendég, aki felolvas a Rókák esküvőjéből és kérdezni is lehet róla egy keveset. A beszélgetés után egy körös, nem tematikus verseny következik. Lehetőleg mindenki olyan szöveggel versenyezzen, ami még nem hangzott el a Slam Poetry Miskolc színpadán.

A Slam Poetry a múlt század nyolcvanas éveinek közepén jelent meg, mint önálló előadói műfaj, a Spoken Word versengő formájaként, Marc Kelly Smith („Slampapi”) kezdeményezésére. Ez egy modern költészeti stílus, amely csakis szóban, és leginkább élőben hatásos. Nem versfelolvasás, mert első hallásra is érthető a szöveg és többnyire fejből mondják, színpadi elemekkel tarkítva. Nem színházi előadás, mert nincs előzetes forgatókönyv, bárki felmehet a színpadra. Nem rap, mert nincs alatta zene és nem is szükséges a kötött ütemes lüktetés. Kicsit mégis rap, mert az utca nyelvén szól, aktuális témákról, hétköznapi emberektől, hétköznapi embereknek. Kicsit mégis színház, mert az egyes versek előre megtervezettek, begyakoroltak, és az előadók a szavakon kívül egész testüket is bevethetik. Kicsit mégis vers, mert többnyire van benne rím, hasonlat, metafora és egyéb költészeti elemek. Ez egy kötetlen stílus, amiben az egyetlen szabály, hogy a slammernek három perce van a színpadon a szavalásra, hogy érveljen, meggyőzzön, megnevettessen, szórakoztasson, elgondolkodtasson és sikert arasson. A hazai slam mozgalmat a budapesti Műcsarnok indította el 2006 februárjában Budapest Slam nevű rendezvényével, amit költők és rapperek csatájaként tartanak számon.

20.00 Retro Party with Dj Atti a miskolci Collins Clubban

Retró. Ez lesz a fő jelszó szombaton este.

Dj Atti a kedvenc számaitokat erre az alkalomra a közel és régmúltból válogatja. Táncoljunk és énekeljünk együtt a Collins Clubban!

2019. február 8., péntek

20.00 Európa Kiadó koncert a miskolci Helynekemben

A legendás zenekar 2017-et követően visszatér Miskolcra

Az Európa Kiadó a hazai pop-rock történet egyik legmeghatározóbb zenekara az idők során újra és újra úgy tudott megújulni, hogy közben sosem vált mainstream-formációvá. Egyéni stílusukat és működésük független szellemiségét fennállásuk óta következetesen megőrizve írják és adják elő dalaikat, amelyek közül ma már sok klasszikusnak számít. Bár az Európa Kiadónak 1981-es megalakulása óta több olyan periódusa is volt, amikor különböző okokból felfüggesztette tevékenységét – ahogy Menyhárt Jenő fogalmaz – az együttes időnként „hibernálva volt”, most azonban nagyon is élő, olyannyira, hogy új és régi dalok egyaránt elhangzanak majd a fellépésen.

21.00 A 40 éves Karthago koncertje a mezőkövesdi Boomerang Billirád Szalonban.

Vendég a Dresszírozott Bolha Duo.

A Karthago magyar rockegyüttest 1979-ben Szigeti Ferenc alapította. Minden idők legjelentősebb magyar rockzenekarai között foglal helyet. Legendává különösen az emblematikussá vált, habár a zenekar kemény stílusára kevéssé jellemző rock-ballada–himnusz, a Requiem című dal kapcsán váltak, mely egy 1981-es székesfehérvári koncerten történt halálesethez kapcsolódik. A zenekar az 1980-as évektől Magyarország és Közép-Európa egyik legnépszerűbb rockegyüttese. Különleges, úgynevezett amerikai típusú west coast zenéjükkel, amely kemény rockalapra dús, ötszólamú vokállal és dallamos énekvezetéssel hangszerelt dalokból áll, 1979-től, néhány hónap alatt valamennyi slágerlistát meghódították.

2019. február 22., péntek

20.00 Tátrai Band koncert a Becherovka Miskolci Farsangon

Húsz év után újra Miskolcon…

A Tátrai Band 1987-ben alakult magyar jazz-rock zenekar. Névadója az együttes vezetője: Tátrai Tibor. Az együttes énekese Charlie. Talán sosem jut eszébe Tátrai Tibornak, hogy saját zenekart alapítson, ha nincs Kovács Tamás basszusgitáros, a Tátrai–Török Tandem zenekar harmadik zenésze, ugyanis ő találta ki a Tátrai Bandet. Az első formáció 1987-ben indult el a Szerencsekerék című albummal, amelyen lendületes, hard rock zenét játszottak. A Vertig József énekessel felálló csapat azonban akkor még nem forrta ki magát, de két évvel később új fejezet kezdődött a Tátrai Band történetében. A zenekar pályafutásának következő szakasza 1989 és 1999 között volt. A Griff zenekarba távozó Vertig József helyett a régi zenésztárs, Horváth Charlie lett az új frontember, s Papp Tamáshoz és Kovács Tamáshoz még Pálvölgyi Géza billentyűs is csatlakozott. A siker még így sem jött azonnal, csak amikor 1991-ben megszületett a New York című dal. Ettől kezdve viszont nem volt megállás. A sikeres országos turnék végállomása rendre a telt házas Budapest Sportcsarnok vagy a Kongresszusi Központ volt. Az időközben változó tagságú Tátrai Band egymás után készítette albumait, melyek közül több aranylemez lett. A zenekar teljesen egyéni hangzást hozott létre. Ennek alapja a két zeneszerző, Tátrai és Pálvölgyi sajátos, egymást remekül kiegészítő zenei világa volt. Ehhez jött az együttes igen képzett tagjainak közös megszólalása, s Charlie különleges orgánuma. Távozásáig Kovács Tamás, később Hetesi Péter Pál (külsősként) jegyezte a szövegeket. Az alapító Kovács Tamás 2003 karácsonyán elhunyt – nem sokkal azután, amikor felmerült, hogy újra együtt muzsikáljon. 2009-ben ünnepelte a 20 éves évfordulóját az együttes, melyet egy jubileumi koncerttel ünnepeltek meg a Papp László Budapest Sportarénában.

