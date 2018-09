Érdemes rápörögni a következő bulikra

2018. szeptember 28., péntek

21.00 Company Graveyard koncert a Cornerben

A 10 éves születésnapját ünneplő zenekar koncertje

Újra szól a Led Zeppelin, az Audioslave, a Pearl Jam és sok más rockmuzsika.

2018. szeptember 29., szombat

20.00 Gustave Tiger, Mayberian Sanskülotts és Places koncertek a miskolci Helynekemben

Háromféle stílus váltja egymást a Helynekem színpadán

A Gustave Tiger egy 2013-as alapítású, magyar könnyűzenei együttes. Saját stílusmeghatározása szerint szecesszionista punkrockot játszik, szövegeiket többségében angolul írják, de vannak magyar nyelvű számaik is. A budapesti zenekar többnyire kétperces, feszes dalai abszurd történelmi tablók, ahol bizarr módon fér meg egymás mellett az artpunk, a pszichedelikus rock- és a popzene is. Az együttest a The Moog egykori ritmusszekciója, Szabó Csaba és Dorozsmai Gergő alapította 2013-ban, Mezősi Péter dobossal, ebben a formációban jelent meg a debütáló EP, a Mitanni Mares. Az együtteshez később csatlakozott Szurcsik Erika énekesnő, és vele rögzítették az első nagylemezük az At The Idyll’s Endet 2014-ben. Ezután Mezősi Pétert a Broken Cups zenekarból ismert Fekete Dávid váltotta a doboknál, majd 2015 júniusában Hó Márton lett a basszusgitáros. Az új felállásban jött ki a zenekar második lemeze, a Chaste and Mystic Tribadry, amely az év magyar lemeze lett 2016-ban.

2018., okróber 5., péntek

22.00 Metzker Viktóra a miskolci Collins Clubban

Rezidens DJ Atti egy óriási bulival várja a közönséget

Metzker Viktória magyar DJ és modell. Általános iskolában már dzsesszbalettezett, modern és latin táncolt, amit 16 évesen, térdsérülése miatt hagyott abba. A CKM férfimagazin és a Viva zenecsatorna címlaplány versenyén szerepelt. Az egyik feladatban énekelnie kellet, itt fedezte fel Bebe Vikit és barátnőjét. A lányduó nem maradt sokáig együtt, Viki pedig modellkedéssel folytatta tovább. A Miss Hungary-n különdíjas, a Miss Tourism Hungary-­n pedig fehérnemű különdíjas lett. Az elért eredmények után sok munkaajánlatot kapott Magyarországon, Párizsban, Londonban, Münchenben, Milánóban. Divat­anyagokat, címlapokat készített, fürdőruha kollekciókat mutatott be. 2007-ben az Év Playmate-jévé választották. 2007 februárja óta lemezlovas, az egyik legismertebb magyar DJ. Minden hétvégén más országokban buliztatja a fiatalokat, járt már Koreában, Ibizán, Japánban.

ÉM

Programajánló

Szeptember 28., péntek

16:00 – Tompa Mihály Könyvtár, Miskolc, Gyöngyösi I. u. 1. VIII. Tompa-nap – „Ősszel születtem”. Vihula Mihajlo gitárművész előadása.

17:00 – Petőfi Sándor Könyvtár, Miskolc, Nagy Lajos király u. 16. Máté Zsuzsanna amatőr festő kiállítása. A tárlatot megnyitja: Szádeczki Marianna, a Miskolci Musical- és Dalszínház elnöke. A kiállítás megtekinthető október 26-ig a könyvtár felnőttrészlegében.

17:00 – Szabó Lőrinc Idegennyelvi Könyvtár, Miskolc, Mindszent tér 2. „a legeslegnagyobb öröm félelem nélkül élni” – Irodalmi est Kányádi Sándor emlékére. Az Irodalmi Fonó előadóinak tolmácsolásában. (Az Országos Könyvtári Napok előrendezvénye).

17:30 – Sajóvámosi Kossuth Közösségi Ház, Kossuth tér 1/A, Sajóvámos. Az 53. SMS. Könyvbemutató és beszélgetés Szeifert Natáliával.

19:00 – Miskolci Nemzeti Színház, Játékszín. William Shakespeare–Enyedi Éva: Lear. Rendező: Keszég László. Bemutató előadás.

20:00 – Művészetek Háza, Miskolc. Dumaszínház. A civilizáció visszavág. Puzsér Róbert egész estés műsora.

Szeptember 29., szombat

10:00 – Petőfi Sándor Könyvtár, Miskolc, Nagy Lajos király u. 16. 5. Petőfi Könyvtári Napok – „Szeptember végén…”. A Kiss Kata zenekar koncertje. Szenczi Dance diósgyőri jazztáncklub műsora. A Csiribiri Együttes interaktív gyermekműsora. Egyéb programok: gyermekeknek kézműves foglalkozás, arcfestés, kreatív játékok.

11:00 – Újcsanálosi református templom. St. Martin ünnepi előadása.

15:00 – Miskolci Nemzeti Színház, Kamaraszínház. Békés Pál–Várkonyi Mátyás: Félőlény. Zenés előadás. Rendező: Harangi Mária. Bemutató.

19:00 – Művészetek Háza, Miskolc. Musical és Miskolc. Gálaest Miskolc és környéke tehetségeiért.

