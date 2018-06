Érdemes rápörögni a hétvégére: Sztrapacska Blues Band, Betty Love és Kordáék

2018. június 8., péntek

21.00 Nyári lazulás a miskolci Corner Stage-ben

A Sztrapacska Blues Band koncertje

A zenekar 2006 novemberének egyik ködös délutánján, hirtelen felindulásból alakult, igaz akkor még csak 3 taggal. Az ötös felállás 2007 januárjában alakult ki.

A zenei irányzat egy pillanatig sem volt kétséges. Blues és blues néha egy kis blues. Na jó, időnként egy-egy rock-örökzöld erejéig elcsábulnak. Mindannyiuknak volt már zenekari előélete, valahol valamikor valamivel valamit már játszott előtte. Repertoárjuk – megtartva eddigi blues-rock jellegét – jelentősen megújult. Elsősorban feldolgozásokat játszanak: Eric Clapton, Gary Moore, John Mayall, Deák Bill, Hobo, Takács Tamás DBB, LGT, John Fogerty, Steppenwolf, ZZ Top, de próbálkoznak saját számokkal is.

2018. június 9., szombat

20.00–04.00 Betty Love a miskolci Collins Clubban

A hatalmas buli előtt rezidensünk, Dj Atti fokozza a hangulatot.

Boros Bernadett művésznevén: Betty Love énekesnő, az egykori Soho Party tagja. Legismertebb slágerei az első albumának címadó dala a Repülj tovább és az Olyan mint a méz, Tőled szép, Fáj minden szó. Gyermekkorában zongorázni és énekelni tanult. Később felvételizett az Államigazgatási Főiskolára, de nem készült fel a felvételire, így nem vették fel. Hat évig úszott, karatéra, dzsúdóra is járt, majd elkezdte a dzsesszbalettet. 1993-ban csatlakozott a Soho Party együtteshez, ami 1998-ban feloszlott. Egy évvel később szólóban folytatta, első nagylemezének szövegeinek és dallamainak egy részét saját maga szerezte, melyben segítségére volt a Soho Partyból ismerős Náksi Attila. 2001-ben DJ BoBo-val közösen adta elő a Way To Your Heart című dalt a Petőfi Csarnokban.

2018. június 10., vasárnap

11.00–18.00 Gáliklevi – Örömzenélés az I. Miskolci Pikniken

A Népkerti Vigadó teraszán és a Népkertben

Ami biztos: levesek A Leves Gasztroműhelytől, pizza és focaccia a gyerekeknek az Anyukám Mondta kemencéjéből, meglepetés vasárnapi ételek. Bor, Sándor Zsolt organikus pincészetéből és a Barkland Pincészetből. Klaszter tagok: A Leves, Desszertem, Drót bisztró, Tókert vendéglő, Végállomás Bistorant, Világbéke. Zene és hangulat: lounge, soulful, deep house live set.

13.00 Korda György és Balázs Klári népszerű énekes páros fellépése a Szomolyai Cseresznyefesztiválon

VISSZA A KEZDŐOLDALRA