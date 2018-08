Érdemes lesz rápörögni az elkövetkező bulikra: Video Disco, Game of skate, Salsa buli, Collisborn- és Before Nothing-­koncert, Évadnyitó rendezvény a Miskolci Nemzeti Színházban

2018. augusztus 31., péntek

20.00 Péntek esti terasz­mozi a Pinyó tetőteraszán

Nálunk a nyár utolsó hétvégéje ezúttal hétfőn kezdődik! – ezt írták a hétfőn elstartolt programfüzérjükről a szervezők, a Miskolci Alternatív Generáció és az Észak-keleti Átjáró Egyesület tagjai. Az egy hétvége sorozat a vége felé tart, mi erről a napról ezt a filmet ajánljuk: Nothing Like Before – Nic jako drív (Csehország). A film hősei mind tizenkilenc évesek, mind ugyanabba az iskolába járnak, és mind az átlagos kamaszok megszokott életét élik egy apró cseh határvárosban. Gondtalan diákéveik azonban a végükhöz közelednek. Hogy hogyan veszik a felnőttkorba lépés akadályát, hogy ki bukik el, és ki arat sikert, egész további életükre kihathat.

22.00 Video Disco hétvége kezdődik a miskolci Helynekemben

A program a miskolci szórakozóhelyen este 10-kor indul, és másnap reggel háromnegyed 4-kor ér véget a tervek szerint.

2018. szeptember 1., szombat

15.00 Hősök tere, Miskolc – Game of Skate

Szombatra is van ajánlatunk: rollerrel, gördeszkával, kerékpárral ígérnek látványos időtöltést.

20.00 Helynekem, Salsa buli

Az éjfélig tartó salsa bulit 4. Havanna Nights címmel hirdetik, szervezője a Független Salsafüggők Egyesülete.

21.00 Collisborn- és Before Nothing-­koncert a miskolci Corner Stage-ben

A Collisborn 2015-ben alakult. Tagjai Gurszki Máté (gitár/vokál), Somogyi Roland (basszus), Farkas Márton (dobok). A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tehetségkutató Versenyen 3. helyezést értek el 2016-ban és a Xixo Amatőr Zenekarok versenyén ugyancsak harmadikok voltak tavaly.

2018. szeptember 2., vasárnap

10.00 Itt a helyem! Évadnyitó rendezvény a Miskolci Nemzeti Színházban

Amikor a művészet szórakoztató programokkal csinál kedvet – a Miskolci Nemzeti Színház évadeleji, hagyományos programját ajánljuk vasárnapról azoknak, akik szeretnék magukat jól érezni. A Déryné-kertben délelőtt kalandjáték és óriásszínező várja a gyerekeket, a színpadon musicalmesék, a színházi zenekar koncertje és a Miskolci Balett műsora szórakoztatja a közönséget. Este a népszerű televíziós tehetségkutató mintájára Miskolc’s Got Talent címen játékos versenyt hirdet a színház különleges fődíjjal. Itt a Helyem! – fogalmaz közönsége nevében is a teátrum. És tényleg.

További programok:

Szeptember 1., szombat

09:00 – Mezőkövesd, XX. Országos Mezőgazdasági Gépésztalálkozó.

10:00 – Mád. Mádi furmint ünnep. (10:00: Ökumenikus Istentisztelet – Újbor és szőlő megáldása, 11:00: Karády István, 13:00: Göncöl Néptáncegyüttes, 13:45: Tordai Zoltán és Zenekara, 15:30: Szüreti Felvonulás, 16:00: Mádi táncok és táncház, 17:00: Strangers, 20:00: Szikora Róbert és az R-GO, 22:00: Szüreti Mulatság a Strangers Zenekarral)

20:00 – Tokaj, Fesztiválkatlan. Bródy János koncert. Aktualitásukat ma sem vesztő, örökzöld dalokkal érkezik Bródy János a Tokaj Fesztiválkatlanba. A Ráadás című lemeze után, tavaly mutatta be azonos című koncertjét, amelyet most a tokaji közönségnek is előad. Koncertje méltó zárása lesz mind az idei nyárnak, mind a Fesztiválkatlan idei szezonjának.

Szeptember 2., vasárnap

10:00 – Miskolci Nemzeti Színház, Déryné-kert. Itt a helyem! a Miskolci Nemzeti Színház évadnyitó rendezvénye. Egész napos program.

19:00 – Művészetek Háza, Miskolc. Hazám, hazám, te mindenem! Operett gála, két felvonásban. A Budapesti Showszínház és a Mozgó Ház Alapítvány produkciója

20:00 – Miskolci Nemzeti Színház, Nagyszínház. I. Miskolc’s Got Talent Show – játékos tehetségkutató verseny.

Szeptember 6., csütörtök

17:00 – Szinva terasz, Miskolc. Aperitif. A Miskolci Szimfonikus Zenekar koncertje. Vezényel: Horváth József.

Szeptember 8., szombat

10:00 – Miskolc, Európa tér. A Civil Rádió Miskolc immáron 3. alkalommal rendezi meg kézműves vásárát, idén chiliter­mesztőkkel karöltve, afféle mini csípős fesztivállá alakulva.

Szeptember 11., kedd

17:00 – Művészetek Háza, Miskolc. Anyaidő – Vida Ágnes előadása. Közösségbe megy a gyerek: Hogyan segítsünk neki?

Szeptember 12., szerda

17:00 – Lévay József Református Gimnázium, Miskolc. Utazók klubja. Toscana titokzatos tájai. Előadó: dr. Rózsa György.

Szeptember 18., kedd

19:00 – Helynekem, Miskolc, Széchenyi út 30. Mizrab.

Szeptember 21., péntek

19:00 – Miskolci Nemzeti Színház, Nagyszínház. Kálmán Imre-Julius Brammer-Alfred Grünwald: A cirkuszhercegnő. Rendező: Szabó Máté. Bemutató előadás.

Szeptember 25., kedd

18:00 – Művészetek Háza, Miskolc. Galéria. Dr. Reinecker Szandra „A nő ezer arca” című kiállításának megnyitója.

Szeptember 26., szerda

17:00 – Lévay József Református Gimnázium, Miskolc. Utazók klubja. Délvidék kincsei. Előadó: Simon Sándor. A „Jedlik Ányos” TIT szervezésében.

Szeptember 28., péntek

19:00 – Miskolci Nemzeti Színház, Játékszín. William Shakespeare–Enyedi Éva: Lear. Rendező: Keszég László. Bemutató előadás.

20:00 – Művészetek Háza, Miskolc. Dumaszínház. A civilizáció visszavág. Puzsér Róbert egész estés műsora.

Szeptember 29., szombat

15:00 – Miskolci Nemzeti Színház, Kamaraszínház. Békés Pál-Várkonyi Mátyás: Félőlény. Zenés előadás. Rendező: Harangi Mária. Bemutató.

19:00 – Művészetek Háza, Miskolc. Musical és Miskolc. Gálaest Miskolc és környéke tehetségeiért.

ÉM

