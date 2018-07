Érdemes lesz rápörögni az elkövetkező bulikra: Pápai Joci, Peter Makto, The Sign, Opitz Barbi

2018. július 20., péntek

20.00 Pápai Joci a miskolci Collins Clubban

Rezidens: Dj Atti

Pápai József vagy Pápai Joci magyar énekes, cigány származású előadó, A Dal 2017 győztese. A zenével már korán kapcsolatba került, mivel bátyja hatására már 4 évesen elkezdett gitározni, dalokat írni. Hatással volt rá a 60-as, 70-es évek, a rock, a pop, soul, R&B zenei stílus. A nagyközönség előtt először 2005-ben mutatkozott be a TV2 Megasztár című tehetségkutató műsorának második évadában. A tehetségkutató után önálló nagylemezzel debütált. Első nagy sikere a Ne nézz így rám című dal volt. A Dal 2017-be bejutott az Origo című dala, melyet saját maga szerzett. A döntőben a nézőktől ő kapta a legtöbb szavazatot, így ő képviselhette Magyarországot Kijevben, az Eurovíziós Dalfesztiválon. 2017. május 11-én a 62. Eurovíziós Dalfesztivál második elődöntőjében Pápai Joci a szavazatok és a nemzetközi zsűrik pontjai alapján bekerült a május 13-án megrendezett döntőbe, ahol nyolcadikként lépett színpadra. A szakmai zsűriktől és a közönségtől összesen 200 pontot szerzett, és a 8. helyen végzett.

17.00 Nextapes Day + Night Party Peter Maktoval a miskolci Helynekemben

17.00-tól találkozó a Helynekem teraszán, este pedig a szokásos módon beköltözés a club falai közé. Peter Makto természetesen már a teraszon is ott lesz, hazai vonalon pedig Fundacion, Squell és Zemar.

Peter Makto első lemezlovasi lépései óta több ezer ­megtett kilométerrel a háta mögött az éjszakában itthon és külföldön egyaránt a közönség kedvencévé vált az elmúlt közel 20 évben. A bulikban szerzett tapasztalatoknak, és rengeteg dj pultban eltöltött órának köszönhető, hogy fellépéseit és dj mixeit több ezren követik és népszerűsége a fiatalok körében a mai napig csak növekszik. Sosem egysíkú szetteket prezentál, több zenei műfajban kalandozik minden egyes fellépése alkalmával és ennek köszönhetően Dandy kifejezetten nem kategorizálható lemezlovas és mégis minden alkalommal megtalálja az összhangot a számára legfontosabb „tényezővel”, a közönséggel.

17.30 Nagy Miskolci Pont Party a miskolci Szinva teraszon

Fellép a The Sign együttes

A The Sign alapítói, Czinke Máté, Czinke Dani és Török Dani gyerekkori barátok, hozzájuk csatlakozott Kollár Ábel és Szentpétery Mózes. Együtt tanultak meg zenélni és járták végig a zenekarrá válás útját, így az évek alatt összecsiszolódtak. Kezdetben iskolai fellépéseik voltak, majd zenekaros versenyeken és fesztiválokon léptek fel. Máté zenei producer képzést végzett, Dani szóló- és csapatos vb-nyertes hiphopper, Ábel videós (ő vette fel például az „Egyetlen”-hez készült klipet is), Mózes dobol, basszusgitározik, zongorázik és szaxofonozik is. A csapat háromszor volt a Margaret Island előzenekara; idén a Honeybeast tavaszi turnéjának előzenekaraként léptek fel. Egy felkérésre ők írták a Családháló-program hivatalos dalát Családod visszavár címmel.

20.00 Opitz Barbi a miskolci Collins Clubban

Az est hangulatfelelőse Dj Atti

Opitz Barbi énekesnő, a magyarországi X-Faktor hatodik szériájának győztese. Gyerekkora óta szeret énekelni. Több énekversenyen is részt vett, illetve kisebb fellépései is voltak. 2016-ban jelentkezett az X-Faktorba, amelyet végül megnyert, úgy, hogy a verseny alatt egyszer sem párbajozott. Mentora Tóth Gabi volt.

