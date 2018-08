Érdemes lesz rápörögni az elkövetkező bulikra: Hooligans, Róka Lánya, Before The Last, Alibbie, Náksi Attila, Karthago

2018. augusztus 9., csütörtök

20.00 A Hooligans együttes koncertje Emődön, a Kossuth téren

A szerencsi kötődésű népszerű zenekar Emőd város névnapján ad élő nagykoncertet.

A Hooligans egy magyar poprock-együttes. A zenekari tagok zord megjelenésével (vad külső, tetoválások, piercingek) ellentétben zenéjükben gyakori motívumként szerepel a szerelem, a nők bálványozása, a hedonizmus. Kiss Endre és Tóth Tibor Szerencsen együtt jártak iskolába, és már 9 éves korukban túl voltak az első koncertjükön. Hét évvel később (16 éves korukban) találkoztak Ördög Tiborral, akivel együtt megalapították a Ramses nevű együttest. Az együttes sikeres volt, de be kellett vonulniuk katonának. 1992-ben, le­szerelésük után Budapesten folytatták a zenélést a Dance nevű együttesben. Ezzel itt is sikeresek voltak, az Ördög vagy angyal című albumukból 20 000 példány kelt el. Külföldön is híresek voltak, Romániában 40 000 ember előtt léptek fel. A zenekart az a megtiszteltetés érte, hogy ők nyitották a Scorpions koncertjét a Budapest Sportcsarnokban. 1996-ban az együttes tagjai váltottak és Móricz Norberttel megalapították a Hooligans együttest.

2018. augusztus 10., péntek

19.00 Helyneked Terasz program a miskolci Helynekemben:

19.00 Róka Lánya

20.00 Before The Last

21.00 Alibbie

A zenekarok kezdési időpontjai természetesen csak iránymutatóak, a kedves közönség dönti majd el ki meddig maradhat a színpadon.

A Róka lánya formáció négyszemélyes zenekarrá nőtte ki magát: Árvai László (cajon, ülődob), Fehér Sándor (gitár), Pletenyik Dóra (ének), Sólyom Ágota (hegedű).

20.00 Náksi a miskolci Collins Clubban

Náksi Attila érkezik egy hatalmas nyári bulival. Készen álltok? A rezidens, Dj Atti a kedvenc slágerekkel vár benneteket az est folyamán.Náksi Attila gyermekkorában hat évig trombitált. 1989-ben Dömötör Sándorral megalapította a Soho Party nevű együttest, mely a hazai dance műfaj egyik úttörőjévé vált. 1996-ban létrehozta saját lemezkiadó cégét, az Oxigen Music-ot, mely saját, illetve vendég dj-k lemezeit adja ki. A cég 2000-ben a Sony Music Hungary része lett, majd független kiadóként dolgozott tovább. 2005-ben kiegészült a kizárólag a nemzetközi zenei piacra dolgozó Dancemania Recordings labellel. Pályafutása során több ismert magyar dance-, illetve house-előadóval is együttműködött. 2002-től Brunner Zsolttal együtt a Náksi vs. Brunner páros a Budapest Parádé hivatalos himnuszának készítője.

2018. augusztus 11., szombat

20.00 A Karthago együttes koncertje Tiszalúcon

A rock elefántjai a sport­pálya szabadtéri színpadán lépnek fel.

A Karthago magyar rock­együttest 1979-ben Szigeti Ferenc alapította. Minden idők legjelentősebb magyar rockzenekarai között foglal helyet. Legendává különösen az emblematikussá vált, habár a zenekar kemény stílusára kevéssé jellemző rock-ballada, a Requiem című dal kapcsán váltak, mely egy 1981-es koncerten történt halálesethez kapcsolódik. A zenekar az 1980-as évektől Magyarország és közép-Európa egyik legnépszerűbb rockegyüttese. Különleges, úgynevezett amerikai típusú west coast zenéjükkel, – amely kemény rockalapra dús, ötszólamú vokállal és dallamos ének­vezetéssel hangszerelt dalokból áll – 1979-től, néhány hónap alatt valamennyi sláger­listát meghódították.

