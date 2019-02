Épül a bölcsi Ináncson, 36 gyermek járhat ide

Már épül Ináncson a háromcsoportos bölcsőde. A falak állnak, és ácsolják a tetőt is. Kiss Péterrel, a település polgármesterével látogattunk el az építkezés helyszínére, ahol megtudtuk, a gyermek­intézményt a volt szolgálati lakásokból alakítják ki.

Átalakítják, bővítik

De nemcsak átalakítják a régi épületet, hanem jelentősen ki is bővítik. Ehhez uniós forrásból több mint 167 millió forintot nyert Ináncs önkormányzata 2018 januárjában, majd a közelmúltban 19 millió forint kiegészítő támogatást kaptak állami forrásból. Erre azért volt szükség, mert időközben úgy megemelkedtek az építőipari árak, hogy az eredetileg tervezett költségek kevésnek bizonyultak. Hozzátette: egyébként jogszabály írja elő, hogy 2017. január 1-jétől minden olyan településen működnie kell bölcsődének, ahol több mint 40 bölcsődéskorú gyermek van. Ináncs pedig ilyen település. Ez év szeptemberére már szeretnék is átadni az intézményt, ahová Hernádszentandrás és Csobád kisgyermekei is járhatnak majd.

Az új épület berendezéséhez szintén biztosított az uniós forrás, így bútorokat és eszközöket is tud vásárolni az önkormányzat a bölcsődébe. Az épület korszerű energetikai megoldásai révén takarékos és otthonos környezet alakítható ki az új intézményben.

