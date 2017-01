Építményadó Miskolcon – Jogtechnikai változás vagy újrahangolás?

Az építményadóról szóló rendelet ismételt tárgyalásának csak jogtechnikai oka volt, tartalmilag nem változott. Ezt válaszolta Koczák Szilvia városházi szóvivő, amikor arról érdeklődtünk, hogy az októberben elfogadott határozatot – miszerint, aki életvitelszerűen nem él Miskolcon, de miskolci ingatlanja van, építményadót kell fizetnie –, miért is kellett a decemberi testületi ülésen módosítani. Ráadásul az év végén nem is önálló napirendként, hanem az elmúlt év költségvetésének korrekciójában bukkantunk rá a „jogtechnikai” változtatásra.

Csak azok adókötelesek, akik nem laknak Miskolcon. Koczák Szilvia

De mit is takar ez pontosan? Az októberihez képest annyi a változás, hogy a miskolci életvitelszerűséget nem csupán lakcímkártyával igazolhatja az ingatlan tulajdonosa. Az erre vonatkozó rész ugyanis decemberben kikerült a rendeletből. Bekerült viszont, hogy nem csupán az adóalany, hanem annak közeli hozzátartozója is lakhat életvitelszerűen az ingatlanban, és ekkor is jár az adómentesség.

Sok panaszos

Ez azért nem apró módosítás, sokkal inkább úgy tűnik, a város belátta, érdemes újrahangolni a rendeletet. Már csak azért is, mert egy hasonlót, amit a terézvárosi önkormányzat hozott korábban, a Kúria törvénytelennek minősített.

De nem csak ez indokolhatta az újrahangolást, sokkal inkább azok a panaszosok, akik lapunkat és az önkormányzat adóosztályát is megkereshették. Volt például több nyugdíjas, aki elmesélte, a gyermeke nevén lévő ingatlanban él, miközben a gyerek Budapesten vagy éppen külföldön lakik. De egy egyetemista fiú családja is érdeklődött, vajon érinti-e őket az építményadó. A diák ugyanis egy avasi lakásban él, ami a szülei nevén van, a szülők viszont egy borsodi faluba vannak bejelentve. Valamint volt még egy eset: egy család két évvel ezelőtt elköltözött egy vidéki családi házba, de miskolci lakásukat megtartották, mert nem tudták volna jó áron értékesíteni.

Járuljanak hozzá

A három esetből ma már úgy tűnik, a decemberi jogtechnikai változtatás után csak az utolsó esetben kell majd ingatlanadót fizetnie a tulajdonosnak. Legalábbis ez derült ki a városházi szóvivő lapunknak adott válaszából.

„Január 1-től adómentes az a magánszemély adóalany, továbbá közeli hozzátartozója, aki életvitelszerűen Miskolcon tartózkodik. Ennek igazolására többféle eszköz szolgál, amelynek egy adóigazgatási eljárásban az állandó miskolci lakcím lehet az egyik legfontosabb eleme” – mondta.

Hangsúlyozta azt is: „Az építményadóról szóló rendelet módosításával továbbra is ösztönözni szeretnénk azon ingatlantulajdonosokat, akiknek befektetése van üres ingatlanban, hogy lakjanak azon a településen, ahol a befektetésük található, vagyis Miskolcon. Akik pedig nem tagjai a közösségnek, azaz nem élnek életvitelszerűen Miskolcon, azok járuljanak hozzá a miskolci közösség költségeihez. Ők ne csak élvezzék, például egy jó miskolci városrészben meglévő ingatlanjuk hasznait, hanem vállaljanak közösséget – a terheket illetően – a városban lakókkal. Hangsúlyozzuk, csak azok adókötelesek, akik nem laknak életvitelszerűen Miskolcon.”

– N. Szántó Rita –

