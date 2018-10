Építkezésekhez nem mindegy milyen használt állvánnyal dolgoznak

A különböző szociális támogatások és a rendkívül kedvező banki hitelek miatt már-már munkaerő hiány van kialakulóban az építőipari szektorban. A rengeteg projekt és tender miatt ugyanis alig marad a magánházak építésére megfelelő szakember.

A különböző fővállalkozók és alvállalkozók, kis és nagy építész cégek pedig egymás árát felül licitálva is munkához jutnak a dübörgő piacon. Az azonban így sem mindegy, hogy milyen eszközöket és felszereléseket használnak.

Fontos a baleset megelőzés az építkezéseken

A szigorú hazai és nemzetközi szabályozások ellenére, még most is sok helyen nem tartják be a balesetmegelőzési előírásokat és számos könnyebb és súlyosabb sérülés is keletkezik emiatt. Azonban az építkezési telkek és a felújításra szánt épületek is veszélyes munkakörnyezetnek számítanak, így be kell tartani a rá vonatkozó tiltásokat és óvintézkedéseket. Így például megfelelő védőfelszerelés, megfelelő szakképzettség és minőségi eszközök szükségesek ahhoz, hogy baleset nélkül végezhessük a munkálatokat a helyszínen.

Az alkalmazottaknak biztosítani kell a biztonságos munkavégzéshez szükséges feltételeket, amelyeket minden egyes területen tartózkodónak egységesen be kell tartani. Így például megfelelő biztonságot nyújtó állványok, a védőszemüvegek, a védősapkák, a biztonságos munkaruházat és az elsősegély felszerelés is a munkakörnyezet részét kell, hogy képezze.

Amikor másodkézből jutunk szerszámokhoz, építési eszközökhöz, járművekhez

A gyakorlatban bevett szokás, hogy a különböző építészeti felszereléseket, eszközöket, alkatrészeket vagy komplett munkagépet használtan vásárolnak meg a vállalkozók. Erre a költségkímélés szempontjából van szükség. Ezek az építészeti eszközök azonban önmagukban is kockázatot jelentenek az alkalmazottakra nézve, hiszen ha nincsenek megfelelően átvizsgálva, akár balesetet is okozhatnak.

Az olyan speciális eszközöknél, mint a használt állványok, pedig különösen fontos a megbízhatóság. Ezeken az eszközökön ugyanis emberéletek is múlhatnak, főleg ha több emeletes magasságokban való munkához alkalmazzák őket. Megbízható használt építkezési állványt azonban nehéz beszerezni.

Minőségi, újszerű állványok kedvező áron az internetről

Azok számára, akik megbízható, biztonságos de kedvező áron beszerezhető használt építkezési állványt keresnek, tökéletes megoldást kínál a mascus.hu internetes portál, ahol számos építőipari gép mellett az állványok és a hozzájuk tartozó felszerelések is beszerezhetőek. A közel 150 különböző használt állvány között megjelennek olyan nagy márkanevek mint a Layher, a Hünnebeck, a Peri, a Camac vagy az Instant.

A kínálatban pedig a nemzetközi piac számtalan országából találunk hirdetéseket, így Lengyelországból, Németországból, Hollandiából, Olaszországból és Spanyolországból is rendelhetünk használt építkezési állványt néhány kattintással.

– PR cikk –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA