Építés előtt bontanak a Diósgyőri vár környékén

Csupán átmeneti az a furcsa állapot a Diósgyőri várnál, azoknak az épületeknek a környékén, amelyeket a fejlesztés érdekében vásároltak meg. A városházi szóvivő, Szabó Máté jelezte a heteken belül várható változást. Az illetéktelen behatolás lehetősége megszűnik.

A Modern városok program keretében – folytatva a már megkezdett munkát – lényegében teljesen újjáépítik a Diósgyőri várat. Sokmilliárdos fejlesztésről van szó, amely érinti a vár környékét. Rostás László, Miskolc nemrég leköszönt főépítésze – aki a továbbiakban is felelős a várprojektért – így fogalmazott: „Ha végignézzük a létrejövő vár tereit, látjuk, hogy azok mindegyike használható lesz, azaz olyan funkciókat tudunk beletenni, amivel – ha folyamatosan használjuk is – a romlás, pusztulás lehetőségét kizárjuk. Gyakorlatilag már az eddig megtörtént rekonstrukcióval évi 30 ezerről 100 ezer fölé tudtuk a Diósgyőri vár látogatottságát srófolni. Ha az újabb ütemmel tudjuk ezt a növekedést tartani, akkor az ebből befolyó bevételből képes lesz önmagát fenntartani intézményként. Fontos alapvetés, hogy a jelenleg meglévő terek és funkcióik megmaradnak. Semmiféle olyan új funkció nem lesz, ami a jelenlegieket csorbítaná…”

Kitűnő megoldás

Az előző kormány modern városok programért felelős minisztere, Kósa Lajos egyértelműen leszögezte, hogy a kormány álláspontja szerint jó helyre költik a várra szánt milliárdokat.

Mint mondta: „Diósgyőr esetében egy olyan fejlesztésről van szó, amelynek eredményeként be lehet mutatni a huszonegyedik század emberének, hogy Nagy Lajos idején, a vár fénykorában hogyan is nézhetett ki maga az építmény, milyen volt akkor a várbeli élet, milyenek voltak a viszonyok”.

A volt miniszter szerint a magyarországi várrekonstrukciós programok majdnem mindegyike inkább arról szólt, hogy az egyébként meglehetősen romos állapotban lévő erődítményeket konzerválni kell rom mivoltukban. Ez az elv nem állta meg a helyét. „A Diósgyőri vár esetében viszont olyan programot tettek le az asztalra, amelyben teljes rekonstrukcióról, azaz a vár teljes állapotú visszaépítéséről van szó, ami magában hordozza a fejlődést.”

A hírek szerint a tényleges építés ősszel kezdődhet el. Nehezíti valamelyest a helyzetet, hogy nem lehet úgy elvégezni az építési munkálatokat, hogy teljes egészében bezárják a várat a látogatók előtt. Olyan megoldásokat kell választani, hogy – ez vállalt kötelezettség – látogatható maradjon a komplexum. Az előkészítő munkák folynak. Meg kellett vásárolni több ingatlant is a vár körül, amelyek – lényegében – útjában vannak, részben voltak az építkezésnek.

Élet a romokban

Lapunk tegnapi számában foglalkoztunk azzal, hogy levélírónk furcsa állapotokat tapasztalt a vár körül. Például azon épületek környékén, amelyet megvásároltak és kiürítettek a projekt érdekében.

A felvetett problémákkal megkerestük a miskolci önkormányzatot. Szabó Máté városházi szóvivő válaszában elmondta, hogy a terület építési területnek minősül, annak őrzéséről a kivitelező gondoskodik. Az ingatlanokon lévő épületek részleges bontását a vár várárokkal övezett telkének jogi és tényleges rendezése miatt kellett elvégezni.

„Annak érdekében, hogy a közelmúltban végzett bontási munkák során a nagy gépek is zavartalanul tudjanak mozogni, egyes kerítésrészeket el kellett távolítani. Ezeket a törmelék elszállítását követően helyreállítják – olvashattuk a válaszban. – A jelenlegi állapot tehát átmeneti, heteken belül változni fog. A kerítések és épületek nyílászáróinak helyreállításával, megerősítésével az illetéktelen behatolás lehetősége megszűnik. A várárok mindig is nyitott volt, korábban is csak rendezvények alkalmával zárták le…”

Mint megtudtuk, a Miskolci Önkormányzati Rendészet a Diósgyőri vár környezetét rendszeresen ellenőrzi. A félig bontott és lezárt ingatlanokat csak bejelentés alapján ellenőrzik. Ezért kérik, ha a lakosság gyanús mozgást észlel, azt a megoldás érdekében elsőként a hatóságnak – jelen esetben a Miskolci Önkormányzati Rendészetnek – jelezzék. Kiderült az is, hogy a várkapu jelenlegi kerítését a pénztárbódéval együtt elbontják a várrekonstrukció során. A helyére egy korszerű, huszonegyedik századi látogatói fogadótér épül.

