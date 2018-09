ENSZ-közgyűlés – Szijjártó: Európának és a világnak fel kell lépnie az új világrend jelentette biztonsági kockázatokkal szemben

A Nelson Mandela volt dél-afrikai elnökről, apartheidellenes harcosról elnevezett béke-világtalálkozón azokat a tényezőket kell beazonosítani, amelyek leginkább veszélyeztetik a világ biztonságát és békéjét – hangoztatta a magyar miniszter sajtónyilatkozatában.

Kijelentette, hogy Európa vonatkozásában három ilyen tényezőt látni: az egyik az illegális migráció, amellyel kapcsolatban külön kockázatot jelent, hogy “Európa még mindig képtelen világosan, egyenesen beszélni, illetve világossá tenni, hogy Európába csak legálisan lehet bejönni”.

A másik a kisebbségek elleni fellépés, amelynek Magyarország is elszenvedője, hiszen a Kárpátalján a magyarok szisztematikus megfélemlítése zajlik, és az ukrán állam a magyarok jogait akarja elvenni. A világ számos pontján jelen van a szemlélet, hogy a nemzeti kisebbségekre nem erőforrásként, hanem konfliktusok potenciális forrásaként tekintenek – tette hozzá Szijjártó Péter.

Harmadik biztonsági kockázatként a vallásüldözést jelölte meg, és különösen szomorúnak mondta, hogy a kereszténység vált a legüldözöttebb vallássá a világon.

Mint hangsúlyozta, Európának is “észnél kell lennie ezeken a területeken”, ezért is fontos, hogy New Yorkban az uniós tagországok külügyminiszterei külön is találkoznak, és megvitatják a szíriai, valamint a líbiai helyzetet.

Európának végre “el kellene érnie, hogy Líbia ne átjáróház legyen” – mondta Szijjártó Péter. “Most ugyanis akadálytalanul jutnak keresztül Líbián az illegális bevándorlók, akadálytalanul szállnak fel a hajókra, és érkeznek meg Európa déli partjaihoz” – fogalmazott.

Kiemelte annak fontosságát is, hogy a földközi-tengeri EU-műveletnek az legyen a célja, hogy ne illegális bevándorlókat hozzon Európába, hanem végre lezárja a tengeri határvonalat, és világossá tegye, hogy a Földközi-tengeren nincsen lehetőség illegális bevándorlásra. Ugyanígy nincs lehetőség a szárazföldön sem, ezt Magyarország már bebizonyította – mutatott rá.

Elmondta Szijjártó Péter azt is, hogy az ENSZ-ülésszakon egész héten a világ legélesebb konfliktushelyzeteivel foglalkoznak, így a már említett Szíria és Líbia mellett az afrikai helyzettel, az emberiség elleni bűncselekmények témakörével, a keresztények és más vallási kisebbségek üldözésével. Bőven van biztonsági kihívás a világban, és ez alól Európa sem kivétel – szögezte le a külgazdasági és külügyminiszter.

– MTI –

